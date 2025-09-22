Rusia numește „false” acuzațiile că a violat spațiul aerian al Estoniei. „Vor doar să mărească tensiunile Est-Vest”

Estonia a declarat vineri că trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat fără permisiune în spațiul aerian estonian și au rămas acolo timp de 12 minute, înainte de a fi forțate să se retragă, într-un episod pe care oficialii occidentali l-au descris ca fiind menit să testeze „pregătirea și hotărârea” NATO.

Consiliul de Securitate al ONU urmează să discute această chestiune luni, iar marți sunt programate consultări NATO în temeiul articolului 4 cu privire la incidentul produs la ceva mai mult de o săptămână după ce peste 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez.

Întrebat luni despre acuzațiile Estoniei, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a acuzat Tallinnul că a făcut declarații false.

„Nu am auzit niciodată în declarația estoniană că ar avea date obiective de monitorizare (care să susțină afirmația lor)”, a declarat Peskov reporterilor.

„De aceea considerăm că astfel de fraze sunt gratuite, nefondate și reprezintă continuarea unui model complet nesăbuit de escaladare a tensiunilor și de provocare a unei atmosfere conflictuale”, a adăugat el.

Peskov, care a amintit că Ministerul Apărării rus a negat categoric acuzația Estoniei, a afirmat că piloții ruși au acționat întotdeauna în conformitate cu dreptul internațional.

Nu vom ezita, dar uneori ne vom gândi de două ori (Polonia)

Polonia, membră NATO, nu va ezita să doboare obiectele care îi încalcă spațiul aerian și reprezintă o amenințare, dar va adopta o abordare mai prudentă în situațiile mai puțin clare, a declarat tot luni premierul polonez Donald Tusk.

„Vom lua decizia de a doborî obiectele zburătoare atunci când acestea vor încălca teritoriul nostru și vor survola Polonia – asta fără discuție”, a declarat Donald Tusk la o conferință de presă.

„Când avem însă de-a face cu situații care nu sunt pe deplin clare, cum ar fi recentul zbor al avioanelor de vânătoare rusești peste platforma Petrobaltic – dar fără nicio încălcare, deoarece acestea nu sunt apele noastre teritoriale –, va trebui să ne gândim de două ori înainte de a decide asupra unor acțiuni care ar putea declanșa o fază foarte acută a conflictului”, a adăugat el.

Tusk a mai declarat că va trebui să se asigure că Polonia nu va fi singură în cazul în care conflictul va începe să se intensifice.

„De asemenea, trebuie să fiu absolut sigur... că toți aliații vor trata această chestiune exact ca și noi”, a spus el.

Nouă invocare a articolului 4 din Tratatul NATO

Estonia a solicitat imediat după incidentul cu MiG-urile rusești discuții urgente cu aliații NATO, la mai puțin de două săptămâni după ce Polonia a făcut același lucru, după ce a reclamat o incursiune a unui val de drone rusești.

În conformitate cu articolul 4, orice membru poate solicita discuții de urgență atunci când consideră că „integritatea teritorială, independența politică sau securitatea” sa sunt în pericol.

Discuțiile de marți vor fi a treia oară când articolul 4 este invocat de când Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022 și a noua oară când este declanșat în cei 79 de ani de istorie a alianței.

Securitatea colectivă a NATO se bazează pe principiul articolului 5: dacă un membru este atacat, întreaga alianță îi vine în apărare.

Acest articol a fost invocat o singură dată în istoria NATO, după atacurile din 11 septembrie 2001 din Statele Unite.

Știre scrisă pe baza relatărilor Reuters și AFP.

