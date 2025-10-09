Speranțe de pace: Israel și Hamas au căzut de acord să facă armistițiu, să elibereze ostatici și deținuți

La doar o zi după cea de-a doua aniversare a atacului din 7 octombrie 2023 al militanților Hamas, care a provocat campania militară a Israelului asupra Gazei, negocierile indirecte din Egipt au dus la un acord privind etapa inițială a cadrului în 20 de puncte al lui Trump pentru a aduce pacea în enclava palestiniană.

Acordul, dacă va fi implementat în totalitate, ar apropia cele două părți mai mult decât orice efort anterior de a opri un război care s-a transformat într-un conflict regional, atrăgând țări precum Iran, Yemen și Liban.

„Sunt foarte mândru să anunț că Israelul și Hamas au semnat prima fază a planului nostru de pace”, a declarat Trump pe Truth Social. „Aceasta înseamnă că TOȚI ostaticii vor fi eliberați foarte curând, iar Israelul își va retrage trupele până la o linie convenită, ca prim pas către o pace puternică, durabilă și veșnică”, a adăugat Trump.

O sursă din cadrul Hamas a declarat pentru AFP că gruparea militantă va elibera 20 de ostatici în viață pentru aproape 2.000 de prizonieri palestinieni, ca parte a primei faze a acordului, schimbul urmând să aibă loc în termen de 72 de ore de la punerea în aplicare a acestuia.

Trump a declarat că este convins că toți ostaticii „se vor întoarce luni”, adăugând că Washingtonul va contribui la reconstrucția Gazei devastate de război, precum și la menținerea siguranței și păcii în această zonă.

Bucurie în regiune, laude pentru Trump

Vestea încheierii acordului a stârnit bucurie în Israel, Gaza și în multe țări ale lumii.

„Mulțumesc lui Dumnezeu pentru încetarea focului, pentru sfârșitul vărsării de sânge și al uciderilor”, a spus Abdul Majeed abd Rabbo, un bărbat din orașul Khan Younis, din sudul Fâșiei Gaza, citat de Reuters.

„Nu sunt singurul fericit, toată Fâșia Gaza este fericită, tot poporul arab, toată lumea este fericită de încetarea focului și de sfârșitul vărsării de sânge.”

Președintele Israelului, Isaac Herzog, a lăudat rolul președintelui american Donald Trump, spunând că el merită Premiul Nobel pentru Pace, care a fost lăudat și de liderii Hamas.

„Nu există nicio îndoială că merită Premiul Nobel pentru Pace pentru acest lucru”, a scris Herzog joi pe X, numind acordul „o șansă de a repara, de a vindeca și de a deschide un nou orizont de speranță pentru regiunea noastră”.

„Apreciem foarte mult eforturile fraților și mediatorilor noștri din Qatar, Egipt și Turcia și apreciem, de asemenea, eforturile președintelui american Donald Trump care vizează încetarea completă a războiului și retragerea totală a ocupației din Fâșia Gaza”, a declarat Hamas într-un comunicat.

Acordul a fost salutat și de mai multe țări occidentale, ca Marea Britanie, Canada sau Italia, Roma spunând că este gata să trimită militari în regiune pentru o eventuală misiune de pace.

Reuters notează însă că acordul anunțat de Trump miercuri seara este sărac în detalii și lasă multe întrebări fără răspuns, ceea ar putea duce la eșecul lui, așa cum s-a întâmplat cu eforturile de pace anterioare.

