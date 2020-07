Statele Unite au cerut Chinei să închidă consulatul de la Houston

Motivul pentru care administratia Trump a cerut Chinei sa inchida consulatul de la Houston este „protejarea proprietatii intelectuale americane si informatiilor private ale americanilor”, in conformitate cu declaratia purtatorului de cuvint al Departamentului de Stat, Morgan Ortagus.

Adjunctul secretarului de stat, Stephen Biegun, a spus la Senat ca presedintele Trump a dispus retragerea prerogativelor acordate Chinei, dintr-o varietate de cauze. Biegun a aratat ca raporturile sino-americane sint periclitate in ultima vreme de o serie de dispute, intre care „spionaj comercial, furt de proprietate intelectuala de la firme americane, tratament inechitabil aplicat diplomatilor nostri, companiilor, organizatiilor neguvernamentale si ziaristilor de catre autoritatile chineze”.

La asta, oficialitatea americana a adaugat abuzuri ale libertatii in campusurile universiare americane, in conditiile in care unii studenti straini fura tehnologie si cercetari pentru a intari armata chineza.

Decizia administratiei Trump accentueaza tensiunile dintre cele doua tari, in conditiile neintelegerilor comerciale, represiunii chineze in Hong Kong, abuzurilor autoritatilor chineze impotriva minoritatii musulmane uigur si sanctiunilor impuse de Statele Unite.

Reactioning la inchiderea consulatului, ministerul chinez de Externe a amenintat cu masuri de raspuns, spunind ca gestul american este o provocare politica care e „revoltatoare si nejustificata”.

Confirmarea inchiderii consulatului, care urmeaza sa aiba loc miine a survenit dupa ce echipaje de politie si pompieri fusesera chemate de trecatori care au vazut fum iesind din cladirea consulatului. Un purtator de cuvint al politiei a spus ca a primit informatii din care rezulta ca personal al consulatului ardea documente. Politia nu a putut intra pentru ca cladirea e sub suveranitatea Chinei.

In 2017, o scena similara – fum iesind din cladire – a fost semnalata la Consulatul Rusiei din San Francico, la o zi dupa ce administratia Trump l-a inchis.