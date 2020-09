SUA nu vor participa în efortul internațional de dezvoltare și distribuție a unui vaccin anti-COVID

Administrația americană a anunțat că Statele Unite nu se vor alătura mecanismului pentru accesul mondial la vaccinuri împotriva COVID-19 (COVAX), pentru că nu vrea să fie „limitată” în opțiuni de organizații internaționale precum „corupta” Organizație Mondială a Sănătății (OMS) , relatează AP.

Peste 150 de ţări se află în discuţii pentru a se alătura acestei iniţiative, cunoscută sun abrevierea COVAX, care a primit deja o contribuţie de 400 de milioane de euro sub formă de garanţii din partea Comisiei Europene.



Mecanismul COVAX, condus de „Alianţa pentru Vaccinuri” (GAVI) împreună cu „Coaliţia pentru Inovaţii în domeniul Pregătirii pentru Epidemii” (CEPI) şi OMS, urmăreşte să accelereze dezvoltarea şi fabricarea de vaccinuri împotriva COVID-19 şi să garanteze un acces corect şi echitabil pentru fiecare ţară din lume. Pe lângă Uniunea Europeană, acestei inițiative i s-au alăturat individual și țări ca Marea Britanie, Franța sau Germania care au deja – la fel ca Statele Unite - și contracte directe cu firme și laboratoare farmaceutice, în curs de a dezvolta un vaccin anti-COVID. Avantajul în acest caz, arată OMS, este că țările participante vor avea acces la oricare din vaccinul care se dovedește eficient și sigur, chiar dacă guvernul țării nu are un contract direct cu firma care l-a dezvoltat.



Decizia administrației Trump de a nu se alătura efortului internațional, despre care Washington Post relata încă de pe 1 septembrie, urmează deciziei din iulie a Casei Albe de a retrage Statele Unite din Organizația Mondială a Sănătății, pentru că ar fi o structură sub influența Chinei și incapabilă, până acum, de a se reforma.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Judd Deere, a declarat într-un comunicat publicat marţi, 1 septembrie, că Statele Unite „nu vor fi constrânse de organizaţii multilaterale influenţate de o Organizaţie Mondială a Sănătăţii coruptă şi de China".



„Acest preşedinte [Donald Trump)]va depune toate eforturile pentru a se asigura ca orice nou vaccin este în conformitate cu standardele FDA (Food and Drug Administration) pentru siguranţă şi eficacitate, şi este testat temeinic şi salvează vieţi", a adăugat Deere.

Amir Bera, membru al Camerei Reprezentanților din California a criticat decizia administrației drept „mioapă” , un gest care subminează eficiența luptei cu pandemia de coronavirus.

„Participarea în [mecanismul] COVAX nu ar face decât să garanteze că Statele Unite vor avea acces la un vaccin, indiferent cine îl dezvoltă”.

„Mergem singuri pe acest drum și americanii riscă să nu aibă nici un vaccin” a mai avertizat Bera.

Mai multe vaccinuri au intrat în ultima fază de testare pe oameni, așa-numita fază a treia, care implică zeci de mii de voluntari. Scopul acestei faze, considerată și cea mai importantă, este de a demonstra nu numai eficiența unui nou vaccin dar și faptul că este sigur.

Firma AstraZeneca a anunțat luni că vaccinul pe care l-a dezvoltat a intra în această fază finală a testelor în Statele Unite. În același stadiu se află și vaccinul Universității Cambridge, din Anglia. Tot în faza de testare în masă se mai află din vară vaccinele experimentale ale firmelor Moderna și Pfizer, în cooperare cu BioNTech din Germania.