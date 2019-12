SUA: Reacții după ce dosarul de acuzare a președintelui Trump întârzie să ajungă în Senat

Congresul american este confruntat cu o dilemă în condițiile în care președinta Camerei Reprezentanților întârzie trimiterea actelor de acuzare împotriva lui Donald Trump la Senat. Care sunt reacțiile? - e întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington.

Camera Reprezentanților a intrat în vacanță de sărbători, până la 7 ianuarie, ceea ce accentuează incertitudinea. Pelosi intenționează să mențină deocamdată controlul asupra procesului și să nu cedeze inițiativa liderului majorității republicane din Senat, Mitch McConnell, mai ales după ce acesta a spus că nu poate fi imparțial. În plus, democrații vor să forțeze mâna majoratății din Senat și să obțină mărturiile unor oficialități-cheie, între care șeful consilierilor prezidențiali.

Republicanii îi acuză pe democrați și pe Pelosi că nu au încredere în soliditatea propriilor lor capete de acuzare ca să le trimită la Senat. McConnell a spus că o facțiune a Partidului Democrat a îmbrățișat „manie partizană”. El crede că Pelosi a patronat cea mai superficială și inchitabilă investigație de punere sub acuzare a unui președinte din istorie.

Trump continuă să susțină că e nevinovat, spunând că democrații au coborât nepermis ștacheta punerii sub acuzare. El are încredere ca Senatul, pe care partidul său îl controlează, să îi dea dreptate și să-l achite. Președintele Trump a primit la Casă Albă un deputat democrat care a trecut la republicani și care se opune punerii sub acuzare, în ceea ce s-a dorit o demonstrație de forță. El a refuzat să-și ceară scuze pentru afirmații adresate deputatei democrate Debbie Dingell, când a spus că soțul decedat al acesteia, fostul deputat John Dingell, care a luptat în cel de-al Doilea Război Mondial, „privește din iad”.

În replică, Nancy Pelosi a declarat: „Ceea ce președintele nu înțelege este că cruzimea nu este amuzantă. Doar pentru că unii râd când spune ceva crud, nu înseamnă că e amuzant. E trist.”



Pe acest fond de disensiune, liderii democrat și republican din Senat s-au întâlnit pentru a discuta regulile procesului, dar fără să facă progrese. Pelosi a descurajat ideea că ar tergiversa pe termen nedeterminat, spunând doar că are nevoie de ceva timp pentru a analiza situația și a numi reprezentanții Camerei, care ar urma să fie avocați în Senat.