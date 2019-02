Traian Băsescu: Este foarte important ca ACUM și unioniștii să câștige următoarele alegeri

Europa Liberă a stat de vorbă despre rezultatul alegerilor din 24 februarie cu mai mulți experți internaționali și cu fostul președinte al României, Traian Băsescu. Valentina Ursu l-a întrebat pe președintele onorific al Partidului Unității Naționale dacă rezultatele alegerilor parlamentare din R Moldova au fost previzibile.



Traian Băsescu: „Erau anticipabile rezultatele și ceea ce estimam, adică în termeni de joc de șah - un pat - s-a produs. Nimeni nu poate să dea mat, scorul obținut nu dă șanse nici unui partid să formeze Guvernul.”

Europa Liberă: Și atunci, la ce să ne așteptăm în perioada postelectorală?

Traian Băsescu: „În primul rând, cred că va lucra dl Plahotniuc, să cumpere ceva parlamentari, după bunu-i obicei, pentru că, bănuiesc, va reuși să atragă într-o alianță Partidul „Șor” și probabil cei trei independenți, ceea ce îi va da un număr de 41 de parlamentari.

Mai are nevoie de 10 parlamentari să-i cumpere. Să vedem de unde. Sper să nu fie de la ACUM. Dacă nu va reuși să târguiască cu succes, așa cum a mai făcut-o, parlamentari de la ACUM și de la socialiști, se va merge la alegeri anticipate.”

Europa Liberă: Igor Dodon spunea că va fi disponibil să înainteze o candidatură la funcția de premier, după ce scrutinul va fi validat. Credeți că dl Plahotniuc își dorește să ajungă prim-ministru? Și cum ar arăta o Moldovă cu d-lui șef de Guvern?

Traian Băsescu: „Vă dați seama, să ai o coaliție cu un Guvern condus de Plahotniuc și cu socialiști în interiorul Guvernului, Guvernul ar arăta îngrozitor. Pe de altă parte, hai să fim realiști. Nu vreau să mă fac că nu știu năravurile Bruxelles-ului.

Bruxelles-ul va fi foarte interesat de stabilitate, că în numele stabilității în fază inițială s-a păcălit și cu Plahotniuc. Deci, lucrurile pot evolua în această direcție, dar eu cred că efortul major al dlui Plahotniuc va fi ca la președinte să poată merge cu un număr mare de parlamentari și va intra în negocieri subterane, cred, încă din seara asta. Dl Plahotniuc a fost primit la Bruxelles ca o speranță acum vreo 3-4 ani, tot dl Plahotniuc a fost primit la Departamentul de Stat, iar astăzi își dau seama în ce situație dificilă au pus Republica Moldova, acceptând ca țara să fie condusă de un oligarh, care a făcut pulbere toate instituțiile statului, fie că vorbim de justiție, de servicii secrete, de armată, de orice – totul este subordonat lui Plahotniuc. Chiar dacă ar vrea să se debaraseze de Plahotniuc, Occidentul în momentul de față trebuie să țină cont că are foarte multă putere internă în Republica Moldova, pe care pur și simplu și-a aservit-o. E la cheremul lui Republica Moldova.”

Europa Liberă: Dvs., care sunteți o personalitate notorie, bine cunoscută în Republica Moldova și pentru că unii vă mai cunosc că în 2005 ați reușit să convingeți alte formațiuni de pe eșichierul de dreapta să-l susțină pe Vladimir Voronin să ajungă în fruntea Republicii Moldova, credeți că astăzi ați putea ajuta ca Moldova să depășească o criză eventual, dacă se perpetuează?

Traian Băsescu: „Răspunsul meu categoric este „Nu!”, pentru că m-am lecuit. Am făcut-o în 2005 și nu mă mai bag.”

​Europa Liberă: Ați greșit atunci?

Traian Băsescu: „La momentul respectiv, nu, pe urmă s-a dovedit că a fost o eroare.”

Europa Liberă: Dar dacă Moldova acum riscă o perioadă de instabilitate după ce nici o forță politică nu a câștigat tranșant alegerile parlamentare de duminică, cui i-ar fi la îndemână această instabilitate? Pe cine ar avantaja?

Traian Băsescu: „Cred că nici Rusia n-ar fi avantajată de instabilitate, pentru că Rusia are nevoie de o Republică Moldova relativ stabilă, dar în zona gri, deci să n-o scape către Vest, către România sau către Uniunea Europeană, dar nu cred că are nevoie de o Republică Moldova instabilă, cu atât mai mult cu cât n-ar putea să-i controleze instabilitatea, pentru că nu au frontieră, e departe, aparent, Federația Rusă de teritoriul Republicii Moldova, doar în măsura în care putem spune că Transnistria este un teritoriu controlat de Federația Rusă, dar doar politic. Din păcate, Rusia nu mai investește nimic nici în Transnistria, nici în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Ce părere aveți despre cele aproape 40 de mii de persoane din stânga Nistrului, care au participat la acest scrutin parlamentar și într-un fel au decis, două mandate au trimis în Parlament.”

Traian Băsescu: „Da, sunt doi aleși uninominal. Dintre cei trei independenți, doi sunt desemnați prin votul celor din zona de conflict, care au fost aduși cu autobuzele. Dacă vreți să fiu foarte sincer, eu pe toți cei trei independenți îi consider ai lui Plahotniuc și convingerea mea este că nu socialiștii s-au ocupat să-i care din zona de conflict, ci Plahotniuc a investit în transportul acestora. Deci, dacă este ceva ilegal, trebuie căutat la „talentele” lui Plahotniuc.”

​Europa Liberă: Dl Băsescu, dar credeți că această prezență a locuitorilor din stânga Nistrului pune la temelie un deznodământ pentru problema transnistreană, mai cu seamă că recent dl Dodon a mers la München, a vorbit despre nevoia urgentării soluționării problemei transnistrene?

Traian Băsescu: „Doamnă, uite o să vă spun care a fost cea mai mare teamă a mea la aceste alegeri. Mi-a fost frică nu cumva PSRM-ul și cu Șor, deci socialiștii și cu Șor să facă peste 50 la sută. Slavă Domnului, nu fac 50 la sută, pentru că Dodon are planul de federalizare a Republicii Moldova, care altfel se poate numi „transnistrizarea” întregii Republici Moldova. Dacă se produce federalizarea și Transnistria va deveni o zonă cu armată proprie, cu politică externă proprie, cu minister de interne propriu și recunoscut ca atare, vom asista la un proces de „transnistrizare” a întregii Republici Moldova. Eu zic că în momentul de față prin rezultatul alegerilor sau sper că Dodon nu poate să-și pună în aplicare planul de a-și trăda țara de dragul Moscovei.”

Europa Liberă: Dl Dodon a zis că a purtat discuții cu lideri de la Paris, de la Berlin, de la Washington, de la Moscova și că, chipurile, acești lideri occidentali ar fi acceptat acel proiect de document pe care el l-a prezentat acum la Conferința internațională de la München.

Traian Băsescu: „Deocamdată discutăm despre ce ne povestește Dodon. Acum să nu mizați pe faptul că dată fiind situația din Uniunea Europeană și din Statele Unite, să nu mizați că Occidentul n-ar vrea să se facă liniște, să se ajungă la o înțelegere și că exigențele lor n-ar fi foarte ridicate în momentul de față cu privire la viitorul Republicii Moldova și al Transnistriei sau cu privire la viitorul conflictului transnistrean.

Nu mizați că altcineva va face treaba pentru politicienii Republicii Moldova...

Eu nu cred că va fi o poziție occidentală pentru orice soluție care ar garanta rezolvarea prin înțelegerea părților a conflictului transnistrean, pentru că toți ar bifa o problemă rezolvată, fără să le pese de interesele Republicii Moldova și ale cetățenilor Republicii Moldova. Nu mizați că altcineva va face treaba pentru politicienii Republicii Moldova, iar dacă aceștia vor avea înclinații de trădători, Republica Moldova va fi trădată, și cu asta basta.”

Europa Liberă: Credeți că se va găsi cineva care să garanteze totuși această neutralitate a Republicii Moldova din afară?

Traian Băsescu: „(Râde.) Niciodată, nu, niciodată în această zonă în care se află România, Republica Moldova, Ucraina nu se va putea instala un stat neutru, care să fie ocolit de toate vicisitudinile vremurilor actuale. Nu, visul Moldovei de a fi Elveția Estului este imposibil de realizat, pentru că interesele ambelor blocuri din regiune nu permit lucrul acesta.”

Europa Liberă: Să revenim la situația social-politică din țară la această perioadă postelectorală. De la București, unii europarlamentari au sugerat că ar fi bine ca blocul ACUM să accepte o coaliție cu PD-ul. Dvs. ce ziceți, ce-i sfătuiți pe cei din blocul ACUM?

​Traian Băsescu: „Doamnă, dacă vreți ca un om care privește cu mult drag și interes la viitorul Republicii Moldova, eu cred că esențial pentru democrația din Republica Moldova, pentru șansele de viitor ale Republicii Moldova ar fi să se producă două lucruri: primul și cel mai important ca Maia Sandu și Andrei Năstase să reușească să rămână solidari, pentru că vor fi o opoziție puternică și, pe de altă parte, cele 7-8 partide, care se revendică a fi unioniste, să se grupeze într-un singur partid și la alegerile următoare ACUM și unioniștii să reușească să câștige alegerile. Asta este ce cred eu că-i foarte important, în rest, aranjamentele socialiștilor trădători, care vând țara Moscovei sau ale PD-ului oligarhic, care vrea țara pentru Plahotniuc, sunt mai puțin importante.”

Europa Liberă: Cum explicați această înfrângere a unioniștilor în acest scrutin parlamentar?

Traian Băsescu: „Păi, în primul rând, cei care aveau vocație de unioniști, adică Partidul Liberal condus de Chirtoacă a intrat în alegeri fără nici o șansă. Eu când l-am invitat să facem o alianță pentru alegerile locale de la Chișinău, s-a făcut că a uitat să-mi mai dea vreodată vreun răspuns, dar a pierdut din vedere că partidul a fost distrus pur și simplu de Ghimpu prin jocurile pe care le-a făcut cu Plahotniuc, s-a decredibilizat. Cred că singura soluție pentru ca partidele unioniste să-și primească voturile la care îndreptățit aspiră ar fi o unificare a tuturor acestor 5, 6, 7 partide ce se revendică a fi unioniste pentru a reprezenta un pol puternic pe eșichierul politic, altfel, dacă vor rămâne fărâmițate, nu vor avea nici o șansă să intre în Parlamentul următor sau dacă vor fi anticipate.

Ghimpu, prin jocurile pe care le-a făcut cu Plahotniuc, s-a decredibilizat...

Vă mărturisesc că eu nu am vrut ca PUN-ul să intre în competiția electorală exact din acest motiv, pentru că n-am reușit să-i strâng la un loc. Fiecare în Republica Moldova crede că e cel mai deștept și cel mai puternic, și singurul care are idei unioniste, de fapt,o groază de escroci de la vârful unor partidulețe au ajuns să se creadă liderii unionismului în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Bucureștiul are o poziție clară cum să gestioneze dosarul relațiilor cu Republica Moldova?

Traian Băsescu: „Din păcate, din cauza existenței președintelui Dodon în fruntea statului este extrem de greu ca Președinția României să se implice într-un parteneriat, așa cum eu m-am aventurat, spre exemplu, într-un parteneriat cu Voronin la un moment dat, parteneriat care s-a dovedit netrainic, pentru că Voronin n-a fost sincer. Cred că e foarte greu pentru președintele României să intre într-un dialog, pentru că relația cu Republica Moldova este esențial a fi controlată, gestionată ca principal jucător de președintele României și președintele Republicii Moldova, ei sunt tandemul care poate s-o împingă înainte, dar nu îl văd pe Iohannis mergând să intre în aventura în care am intrat eu cu Voronin.”

​Europa Liberă: Pentru că România deține președinția prin rotație la Uniunea Europeană, mai e cu putință ca până la finele mandatului să aibă grijă și de Republica Moldova?

Traian Băsescu: „Doamnă, datorită lui Dodon și a inițiativelor lui, România nu se poate implica, eu m-am putut implica foarte mult că cum a fost, cum n-a fost, Guvernul Filat și Guvernul Leancă au fost pro-occidentale și atunci mesajul meu venea să susțină ceea ce ei făceau la Bruxelles, dar când țara are un președinte care vrea în Uniunea Euroasiatică în timp ce are un Acord de Asociere cu Uniunea Europeană, ce poate face România, cum s-o susțină? Când președintele, cel mai legitim om politic din țară spune: nu mă interesează, eu vreau în Uniunea Vamală, eu vreau cu Putin, eu vreau să vând Transnistria, cum se poate implica România”?”

Europa Liberă: Dar relațiile Bruxelles-ului cu Republica Moldova ar trebui să cunoască o evoluție?

Traian Băsescu: „După ce s-au dumirit, după ce s-au lămurit ce însemna parteneriatul cu Plahotniuc și modul cum partidul lui Plahotniuc și Plahotniuc însuși au făcut politică în Republica Moldova, Bruxelles-ul a făcut destui pași înapoi.

Așa cum au ieșit alegerile, nu văd o soluție...

Aduceți-vă aminte că în timp ce eu eram președinte și Leancă – premier, Republica Moldova era povestea de succes a Parteneriatului Estic, iar astăzi a ajuns să fie nebăgată în seamă Republica Moldova.”

Europa Liberă: Deci, nu vedeți cum s-ar îmbunătăți această cooperare moldo-comunitară?

Traian Băsescu: „Nu văd, nu, așa cum au ieșit alegerile, nu văd o soluție. Eu nu sunt un oficial al statului român, nu pot vorbi în numele României, dar prin experiența și cunoștințele pe care le am la Bruxelles, pot să încerc să ajut Republica Moldova în condițiile în care statul român din cauza prezenței lui Dodon nu se poate implica într-un parteneriat cu Republica Moldova.”