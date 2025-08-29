Trump vrea să scurteze valabilitatea vizei studențești. La început de an școlar, o nouă lovitură pentru universitățile americane

Republicanul Trump a declanșat o amplă campanie de combatere a imigrației după preluarea mandatului în ianuarie. Cea mai nouă măsură, scrie Reuters, ar crea noi obstacole pentru studenți, lucrătorii în cadrul programelor de schimb și jurnaliștii străini, care ar trebui să solicite prelungirea șederii în SUA, în loc să beneficieze de un statut juridic mai flexibil.

Regulamentul propus ar stabili o perioadă fixă pentru vizele F destinate studenților „internaționali”, vizele J care permit vizitatorilor din cadrul programelor de schimb cultural să lucreze în SUA și vizele I destinate membrilor mass-media. În prezent, aceste vize sunt valabile pe durata programului sau a angajării în SUA.

Conform datelor guvernului american, în 2024 existau aproximativ 1,6 milioane de studenți străini cu vize F în Statele Unite. Statele Unite au acordat vize pentru aproximativ 355.000 de vizitatori în cadrul programelor de schimb și 13.000 de membri ai mass-media în anul fiscal 2024, care a început la 1 octombrie 2023.

Perioada de valabilitate a vizelor pentru studenți și schimburi de studenți nu va depăși patru ani, se arată în propunerea de regulament. Viza pentru jurnaliști, care în prezent poate avea o valabilitate de mai mulți ani, va avea o valabilitate de până la 240 de zile sau, în cazul cetățenilor chinezi, de numai 90 de zile. Titularii de vize vor putea solicita prelungiri, se mai arată în propunere.

Publicul va avea la dispoziție 30 de zile pentru a formula observații cu privire la această măsură, care reflectă o propunere prezentată în 2020, la sfârșitul primului mandat al lui Trump.

NAFSA, o organizație non-profit care reprezintă educatori internaționali din peste 4.300 de instituții din întreaga lume, s-a opus propunerii din 2020 și a solicitat administrației Trump să o retragă. Administrația democrată a președintelui de atunci, Joe Biden, a retras-o în 2021.

Administrația Trump a intensificat controlul asupra imigrației legale, revocând vizele de student și permisele de ședere ale studenților pe baza opiniilor lor ideologice și retrăgând statutul legal a sute de mii de migranți, amintește Reuters.

Studenți străini mai puțini înseamnă venituri mai mici și locuri de muncă mai puține

Într-un reportaj de la Universitatea din Buffalo, radioul public american NPR notează că ea va începe noul an cu 750 de studenți mai puțin, mai ales din cauza problemelor de viză.

„Dar nu este vorba doar de Buffalo”, notează NPR. Universitățile din toată țara se confruntă cu scăderi similare. Universitatea de Stat din Arizona a raportat o scădere în semestrul de toamnă pentru prima dată din 2020. Scăderi au fost anunțate la universitățile din Texas, Missouri și Illinois. Statul Massachusetts se așteaptă la o scădere de aproximativ 10.000 de studenți internaționali noi în acest an.

Anul trecut, peste un milion de studenți internaționali au studiat în SUA, contribuind cu aproximativ 43 de miliarde de dolari la economia americană. Însă educatorii prevăd o scădere de aproximativ 150.000 de noi studenți internaționali în această toamnă, ceea ce va duce la o scădere de aproximativ 15% în total. Dacă acest lucru se va întâmpla, economiile locale ar putea pierde până la 7 miliarde de dolari în cheltuieli și peste 60.000 de locuri de muncă.

Președintele Trump a declarat că dorește să mențină „siguranța” în campusuri. Departamentul de Stat a revocat aproximativ 6.000 de vize de student în acest an, invocând amenințări de spionaj academic, sprijin pentru grupuri teroriste din Gaza și comportament criminal.

Iar în luna mai, Departamentul de Stat a declarat că va „revoca în mod agresiv” vizele pentru studenții chinezi și va introduce controale suplimentare pentru viitoarele cereri de viză din China.

Dar în ultimele zile Trump a semnalat o schimbare, observă NPR. Săptămâna aceasta, el a declarat reporterilor că intenționează să dubleze numărul studenților chinezi care studiază în SUA. „Îmi place că studenții lor [din China] vin aici. Îmi place că studenții din alte țări vin aici. Și știți ce s-ar întâmpla dacă nu ar veni? Sistemul nostru universitar s-ar duce naibii foarte repede”.

