UE vrea legături de tren mai rapide în Europa: de la București la Budapesta, în numai șase ore

Planul prezentat la Bruxelles își propune să reducă la jumătate durata multor călătorii feroviare populare în Europa, comparativ cu durata actuală.

De exemplu, până în 2030, pasagerii vor putea călători de la Berlin la Copenhaga în patru ore, în loc de șapte.

Până în 2035, Sofia și Atena vor fi la doar șase ore distanță cu trenul, iar noi conexiuni transfrontaliere vor lega țările baltice și vor permite pasagerilor să călătorească de la Paris la Lisabona via Madrid.

Comisarul pentru transport durabil și turism, ApostolosTzitzikostas, a declarat, la lansarea planului: „Transportul feroviar de mare viteză nu înseamnă doar reducerea duratei călătoriilor, ci și unirea europenilor, consolidarea economiei noastre și conducerea cursei globale pentru un transport durabil”.

Altă miză a încurajării trenurilor de mare viteză este reducerea emisiilor de gaze toxice.

Comisia Europeană a subliniat că transportul feroviar reprezintă în prezent 0,3 % din emisiile din sectorul transporturilor. Transportul rutier reprezintă 73,2 %, iar aviația civilă 11,8 %.

Uniunea Europeană are mai multe planuri ambițioase de modernizare a transportului și de reducere a impactului lui asupra mediului. Ele se încadrează în Rețeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T).

Ea prevede printre altele ca până în 2040, liniile feroviare de călători din rețeaua principală și din rețeaua principală extinsă să permită circulația de trenuri cu viteze de 160 km/h sau mai mari.

Aeroporturile majore cu peste 12 milioane de pasageri anual trebuie să fie conectate prin căi ferate de lungă distanță, făcând transportul feroviar o alternativă competitivă la zborurile interne de legătură.

Planurile UE se bazează pe ideea de a descuraja zborurile europene pe distanțe mici, oferind alternativă feroviară accesibilă. În ce privește transportul aerian, UE face eforturi să avanseze folosirea de combustibil ecologic.

