Un al doilea suspect ucrainean reținut în legătură cu exploziile de la conducta Nord Stream

Autoritățile poloneze au reținut un cetățean ucrainean suspectat de implicare în explozia din 2022 care a avariat conductele de gaz Nord Stream ce traversează Marea Baltică din Rusia spre Germania. Anunțul a fost făcut pe 30 septembrie de procurorii de la Varșovia.

Suspectul a fost identificat ca fiind Volodimyr Z. El a fost reținut în Pruszków, în centrul Poloniei, în baza unui mandat european de arestare emis de Germania.

Măsura vine după arestarea unui alt cetățean ucrainean, Serhii K, în Italia, în luna august. Un tribunal italian a decis pe 16 septembrie să îl extrădeze în Germania, dar acesta a contestat decizia.

Conductele Nord Stream, deținute majoritar de compania rusă Gazprom, controlată de stat, și cofinanțate de marile companii energetice europene, au fost construite pentru a livra gazul rusesc direct în Germania, ocolind țări de tranzit precum Ucraina și Polonia, care aveau relații tensionate cu Moscova.

Presupusul sabotaj și scurgerile de gaz au făcut ca aceste conducte să devină inutilizabile. Exploziile au avut loc la șapte luni după ce Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022.

La început, guvernele occidentale au acuzat Rusia că ar fi pus la cale exploziile. Moscova a respins acuzațiile și a dat vina pe Statele Unite, Marea Britanie și Ucraina.

Kievul a negat implicarea, dar mass-media germană a relatat cum o echipă de ucraineni a pus la cale atacul. Conform mai multor relatări, Volodymyr Z. a fost unul dintre cei patru scafandri implicați în plasarea explozibililor pe Nord Stream.

Avocatul lui Volodymyr Z, Tymoteusz Paprocki, a declarat presei că al său client se va opune extrădării.

Procurorii germani îl acuză pe Serhii K. de coordonarea operațiunii, în cadrul căreia un iaht a plecat din portul german Rostock, de la Marea Baltică.

Iahtul, care ar fi fost închiriat cu acte false, a navigat în apropierea insulei daneze Bornholm, unde trei explozii au distrus conductele pe 26 septembrie 2022.

Avocatul lui Serhii K, Nicola Canestrini, a declarat că „în acest caz au fost încălcate drepturile fundamentale la un proces echitabil, condițiile de detenție și imunitatea funcțională”.

O hotărâre este așteptată până la jumătatea lunii octombrie.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te