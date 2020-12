Vadin Pistrinciuc (analist): „Nimeni nu poate garanta o majoritate” în Parlament

Președinta Maia Sandu s-a întâlnit luni, 28 decembrie, cu deputații din toate fracțiunile parlamentare pentru a discuta despre calea pentru dizolvarea legislativului și declanșarea alegerilor anticipate. Președintele a declarat că, peste câteva zile, va veni cu o propunere sau cu o soluție pentru a depăși impasul politic și economic. Doctorul în sociologie Vadim Pistrinciuc, director executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice crede că Maia Sandu ar putea găsi cea mai bună cale pentru a se ajunge la alegeri parlamentare anticipate.

Vadim Pistrinciuc: „Deci, dna președintă a avut consultări cu fracțiunile parlamentare. Este un pas corect, este clar că toți vor alegeri parlamentare anticipate, contează alegerea strategiei care este necesară pentru a ajunge la aceste alegeri anticipate.”

Europa Liberă: Și care e strategia aceasta? Care ar putea fi cea mai convingătoare?

Vadim Pistrinciuc: „Noi avem două variante: fie să meargă pe versiunea aceasta când parlamentul chiar se înțeleg toți între ei în baza unor negocieri că nu mai funcționează și se autodizolvă, conform prevederilor constituționale, fie se folosesc acele tentative eșuate de a numi un alt guvern. Și atunci, 45 de zile, constituționaliștii știu exact care sunt procedurile și aceste scenarii se discută.”

Europa Liberă: Dar Maia Sandu trebuie să se aventureze cu numirea unui potențial candidat pentru funcția de premier?

Vadim Pistrinciuc: „Rolul președintelui este clar descris în Constituție în acest sens. Nu este vorba de aventură, dumneaei trebuie să semneze, să înainteze nu personal, în urma consultărilor, este clar delimitat, dumneaei trebuie să se țină de buchea legii, Constituției, în cazul de față. Deci nu trebuie să inventeze nimic nou.”

Europa Liberă: Dar și aici e un paradox, pentru că, pe de o parte, ea înaintează un candidat pentru funcția de premier, iar pe de altă parte, această candidatură să nu aibă sprijin în parlament?

Vadim Pistrinciuc: „Mult contează ce spune acel candidat la funcția de premier. Doi: foarte mult contează ce dialog există și cum se înțeleg fracțiunile parlamentare. Iată aici eu nu pot să spun, pentru că nu cunosc datele problemei, dar eu consider că acțiunea dnei președinte de a negocia cu toate fracțiunile parlamentare este foarte corectă. Ea nu trebuie să se finalizeze doar cu o consultare, mai apoi la nivel de echipe tehnice trebuie să meargă și să facă un fel de înțelegere între fracțiunile parlamentare cum se ajunge la asta, pentru că n-am văzut nicio fracțiune parlamentară care să zică că alegerile parlamentare anticipate nu sunt necesare. Știți de ce? Fiindcă actualul parlament bate campionatul la toate nebuniile. Eu am crezut că cel din care am făcut eu parte era mai deocheat, așa, într-un fel, cu blestemele sale, dar am greșit. Am văzut și ceva mai grav.

Niciunul, în afară poate de două partide, dar cei mai de centru-stânga, să zicem, din fracțiunile celea care au intrat în număr mare în parlament nu poate să garanteze, în afară de PAS și Platforma DA, acolo stabilitatea deputaților este mai mare, nu poate să garanteze o guvernare, nu poate să garanteze că niciun lider din fracțiunile parlamentare nici a socialiștilor, nici a „Pro Moldova”, „Pentru Moldova”, Partidul „Șor” nu poate să garanteze că ei vor avea exact atâția deputați joi, după ce luni s-au înțeles să formeze o majoritate. Ei nu pot să garanteze acest lucru.

Nivelul (nici nu știu cum să-i spun) de tranzacționare, de schimbare a deputaților a ajuns la niște cote atât de înalte, încât înșiși acești oameni care de obicei sunt deprinși cu puterea, vorbesc de toate acele fracțiuni, în afară de cele două, ei toți sunt deprinși cu puterea, dar nu știu să... Ei au înțeles că au ajuns deja mult prea departe, ei nu pot să garanteze o majoritate.”

Europa Liberă: Și totuși, se pare că jocul PSRM va conta cel mai mult. Ar putea să-i permită dnei Sandu să vină cu o candidatură, cu a doua candidatură pentru funcția de premier și la un moment dat să zică: „Nu”, uite că noi avem voturi suficiente pentru ca să propunem noi un candidat pentru funcția de șef al executivului?

Vadim Pistrinciuc: „Eu admit că dl Dodon este foarte sincer, el planurile lui și le spune din start. D-lui ne-a anunțat foarte clar că are de gând să pârjolească pământul înainte să plece. El a spus deschis asta: o să fie mai rău, iaca, eu fac totul ca să fie mai rău.

Și al doilea element: d-lui foarte bine a dat de înțeles că poate să voteze orice guvern, pe oricine, pe cine-o fi poate să-l voteze. Trebuie să reieșim și din asta. Iată de ce spun că consultările cu fracțiunile parlamentare sunt foarte utile, iar mesajul către Partidul Socialiștilor, mie, sincer vă spun, îmi pare foarte rău, chiar dacă ei sunt de alt vector, se concentrează numai pe relațiile cu Federația Rusă, de parcă altceva în viața asta nu mai există, eu totuși cred că în partidul acela sunt și oameni normali, care îi vor binele acestei țări.”

Europa Liberă: Da, dar, oricum, ei au să aplece urechea la ceea ce spune Igor Dodon și, cel mai probabil, au să mențină această unitate?

Vadim Pistrinciuc: „Ceea ce au făcut ei acum este o greșeală foarte mare. Au făcut două greșeli foarte mari. Ei, în primul rând, prin aceste legi pe care le-au aprobat ultimele, eu am crezut că au să aprobe niște legi populiste, mai așa, mai ușurele și au să se laude cu asta, dar ei au făcut exact ceea ce au făcut în perioada lui Vladimir Plahotniuc. Aprobau niște legi goale, deșarte, fără niciun fel conținut. De exemplu, legea cu limba rusă, era legea din 1989, care era OK, era pur și simplu învechită și trebuia reînnoită. Uitați-vă ce spun înseși minoritățile, deci a apărut o chestie care n-o să funcționeze, nu-i funcționabilă, a exclus toate minoritățile din procesul de discuție, chiar și comunitatea ucrainenilor, găgăuzilor ș.a.m.d. Trebuie să faci un proces bun, să-ți asumi chiar niște victorii politice, au luat și au trântit acolo o chestie care nici nu-i funcțională.

Ce au vrut să facă ei economic? Au vrut să lovească în leu, în vrut să lovească în sistemul bancar, nu se știe poate o fac în interesele cuiva. Deci, ei au vrut să facă aceste chestii, numai că din profunzimea prostiei undeva, probabil, au spus lucrurile acestea. Ei au spus că le fac, ei au anunțat că le fac, ei parcă neagă existența internetului, ei cred că toată populația Republicii Moldova stă și se uită numai la televiziunile lor. Exact așa se întâmpla când eram în parlamentul trecut și ei făceau aceste aranjamente cu PD-ul și cu Vladimir Plahotniuc, că, uite, hai voi simulați că dați niște legi care au să fie neconstituționale. Era clar că au să fie neconstituționale.”

Europa Liberă: Dl Pistrinciuc, pe moment este clară poziția dlui Dodon și a socialiștilor și au spus-o și direct, și indirect că vor să compromită mandatul dnei Sandu și ei vor să reușească s-o discrediteze în așa fel ca în aceste 6 luni, dacă se ajunge la alegeri parlamentare anticipate, ei să câștige o încredere masivă din partea cetățenilor.

Opinia publică nu a fost una care să aplaude toate aceste inovații ale lor în termeni legislativi.

Vadim Pistrinciuc: „Ei s-au compromis pe sine. Au făcut o greșeală foarte mare. Ei au ignorat internetul și au sfidat timpul, ei au crezut că dacă au să facă acest lucru, gata, oamenii au să zică: ia uitați-vă, ei ne-au salvat. În realitate, noi vedem că lucrurile au fost totalmente diferite, opinia publică nu a fost una care să aplaude toate aceste inovații ale lor în termeni legislativi.

Ceea ce au făcut ei o să conducă la două schimbări majore. Prima: probabil, consolidarea electoratului fidel al Partidului Socialiștilor, care nu este foarte mare, undeva în jur de 10-15 la sută, maximum 20 și a doua schimbare majoră: ei, practic, au tăiat din spectrul electoratului disponibil să voteze PSRM-ul, o bună parte din cetățeni din mediul rural, urban care au acces la informație se uită și văd multe lucruri, fiindcă am văzut această tentativă răzbunătoare pe alegători. Deci, niciodată n-am avut în istoria țării, am avut, de exemplu, și în România se mai întâmpla, și la noi s-a mai întâmplat că, înainte de a pleca, un guvern sau un partid de la guvernare adoptă niște legi un pic mai sociale, ca să arate că noi am vrut, dar ceea ce au aprobat ei a fost în contradicție cu Constituția, fără avizele guvernului, făcute la o bucată de noapte, deci, pur și simplu „Filkina gramota” (document agramat, fără putere juridică), cum se spune. Și lucrul acesta este foarte bine cunoscut.

(Socialiștii) și-au marginalizat electoratul, și-au marginalizat câmpul lor electoral.

Prin această acțiune, ei și-au marginalizat electoratul, și-au marginalizat câmpul lor electoral, deci, ei devin un partid, dacă era de centru-stânga care putea să spună că este echilibrat, acum ei s-au focusat doar pe acest electorat pur, nucleu de 10-15 la sută pe care au început să-l piardă și pe acela în trecut. De ce au început să-l piardă? Fiindcă ei se uită tot timpul în afara cauzelor. Ei l-au pierdut din cauza inconsistenței dintre mesaj și acțiuni.”

Europa Liberă: Rusia ar avea interes să-i ajute acum în punerea în practică a unor scenarii pe socialiști și pe Igor Dodon, reveniți de la Moscova?

Vadim Pistrinciuc: „Of, dacă aș ști eu care sunt interesele Rusiei sau dacă ar ști foarte mulți ruși care sunt interesele Rusiei, dar, din fericire, nu cred că este corect să spunem toate interesele Rusiei. Sunt anumite câmpuri de influență acolo, anumiți politicieni, poate administratori, anumite instituții, care cred că, din ce spune Igor Dodon, sunt interesați și dacă urmărim interviul lui de la ITAR-TASS, el în nenumărate rânduri spune că va fi mai greu. El cu tot dinadinsul spune că va fi rău, ceea ce sugerează că el induce aceeași idee că a întreprins, întreprinde și va întreprinde acțiuni de destabilizare socială, economică ș.a.m.d. Marele nostru noroc este că el le face în maniera sa, așa cum o știm noi, destul de ușuratică.”

Europa Liberă: Igor Dodon pentru ITAR-TASS a spus că acuză Occidentul, în special Statele Unite, de pregătirea unui Maidan în Republica Moldova.

Vadim Pistrinciuc: „Pentru ce? El asta spune de foarte mulți ani. Eu am o întrebare: care Maidan? De atâția ani, din 2014 tot spune că se pregătește și se pregătește... Care-i, unde este? Ce au Statele Unite? Statele Unite au avut alegeri acolo, la ei, au ei grijile lor. Ce în afară de ajutor umanitar, asistență financiară, reparații de drumuri am avut noi din partea Statelor Unite? Eu vreau să văd unde i s-a spus lui ceva acolo de Maidan sau a văzut el oameni din America, a văzut mulți turiști care vin aici? Noi am văzut invers, că din Federația Rusă au mai venit oameni aici, inclusiv să-l ajute de d-lui. Dezinformările acestea deja seamănă a minciuni de astea obosite, îmbătrânite, deja nu mai prinde chestia asta. Care Maidan era să-l facă? Unde să-l facă? Cine să-l facă? Doar dacă d-lui vrea să facă ceva, dar las’ să încerce

. Eu aș face un apel către oamenii din Partidul Socialiștilor, că sunt și acolo oameni decenți, să se gândească foarte bine că ei se pun într-un ungher acum. Ei, practic, la toată populația spun, uitați-vă cu liberalizarea pieței de produse farmaceutice ce fac ei. Dacă au ajuns și profesorii de la Universitatea de Stat de Medicină să spună: Oameni buni, opriți prostia asta, că o să ducă la scumpirea medicamentelor... Noi asta trebuie să le spunem la oameni: Oameni buni, legile care au fost aprobate la insistența lui Igor Dodon și a Partidului Socialiștilor împreună cu Partidul „Șor” or să ducă la scumpirea medicamentelor. Asta vrea el, dar eu totuși sper că ele vor fi anulate, fiindcă e o prostie, deci nu poți să...”

Europa Liberă: Anulate de Curtea Constituțională?

Vadim Pistrinciuc: „Ce, să înceapă prin magazine ambulante să ne vândă picurători sau medicamente pentru boli gastrointestinale sau cardiovasculare? Cum se poate? E vorba de sănătate, de securitatea medicală a țării! Nu se poate de făcut prostii de acestea.”

Europa Liberă: Ce scenarii le găsiți cu putință a fi puse în aplicare pentru a se ajunge la un deznodământ al situației incerte?

Vadim Pistrinciuc: „Eu am să vă spun nu scenariile, dar munca care trebuie să fie depusă. Prima: dacă se decid anticipate, trebuie de mers pe această linie, nu trebuie de întors volanul de fiecare dată, în niciun caz nu trebuie de cedat.”

Europa Liberă: Când să aibă loc anticipatele?

Vadim Pistrinciuc: „Atunci când legal va fi posibil, după ce expiră toate termenele astea. A doua acțiune pe care aș propune-o eu, indiferent de rivalități și de adâncimea șanțurilor dintre partide, trebuie să fie un dialog. Acest dialog trebuie să fie transparent. Dacă cineva din partide spune la televizor că vrem alegeri anticipate, dar face tot posibilul ca acest lucru să nu se întâmple și iar sub covor acolo se întâmplă, noi trebuie să știm asta.”

Europa Liberă: Socialiștii la întrevederea cu dna Sandu nu au zăbovit mai mult de 3 minute.

Vadim Pistrinciuc: „Asta a fost o bifă. Socialiștii prin tot ceea ce fac, și le mulțumesc pe această cale, arată că ei se răzbună pe cetățeni, nu pe dna Sandu, pe cetățeni. Dragi cetățeni, acest partid se răzbună pe voi că ați votat altfel, dar fără să știe măcar care și pentru cine a votat. Ei se răzbună pe cetățenii Republicii Moldova, vor să promoveze scumpiri, vor să facă paralizie de stat aici, să nu funcționeze instituțiile. Noi ne așteptam la așa ceva, dar mie mi-i păcat, eu aș face apel la cei care cu siguranță nu sunt de acord, că las’ să vină la Partidul Socialiștilor să-și spună părerea acolo pe interior, că partidele sunt date nu numai pentru a susține nebunii, dar și pentru democrație, pentru a consolida democrația internă, să-și spună părerea, că-i o prostie.”

Europa Liberă: Igor Dodon și socialiștii tot îi amintesc dnei Sandu că în Republica Moldova forma de guvernare este una parlamentară. Dacă i se pune blocaj dnei Sandu să-și îndeplinească mandatul, ar putea să fie mai vulnerabilă această funcție?

Vadim Pistrinciuc: „Funcția nu-mi pare vulnerabilă. Sigur că ea are anumite atribuții destul de limitate, dar suficiente. Maia Sandu se bucură de o încredere foarte mare din partea populației, este în drept să ceară politic multe lucruri și o va face, și eu cred că o va face destul de intens. Nu va fi ușor, fiindcă rezistența nu va veni numai din partea unor partide, va veni, în primul rând, din partea instituțiilor, instituțiile noastre sunt putrede.”

Europa Liberă: Ea a pornit un dialog și cu șefii instituțiilor importante în stat: și cu șeful Băncii Naționale, și cu șeful SIS-ului, și cu procurorul general.

Vadim Pistrinciuc: „Desigur, dumneaei trebuie să știe care este situația, are dreptul să afle care este situația pe fiecare domeniu în parte.”

Europa Liberă: A purtat discuții și s-a informat din prima sursă.

Vadim Pistrinciuc: „Așa, după limbajul nonverbal pe care l-am citit eu pe fețele oamenilor, nu cred că a fost un dialog jovial...”

Europa Liberă: Ați spus că instituțiile ar putea să opună rezistență?

Vadim Pistrinciuc: „O să fie o rezistență foarte mare. Acum eu bănuiesc ce vrea Igor Dodon. Și iarăși greșește. Igor Dodon probabil că ar vrea ca Maia Sandu să procedeze cum a procedat d-lui la începutul pandemiei, când în luna aprilie spunea că în iunie o să fie ultimii bolnavi de COVID, când nici oamenii de știință din toată lumea nu știau chestia asta sau să-și asume niște chestii pe care nu le poate controla. Dumneaei are deja experiență și politică, și administrativă, și de lucru în guvern, știe foarte bine cum să conducă lucrurile.

Eu cred că va alege soluția cea mai bună, sper, cel puțin. Eu pot numai să o îndemn să dialogheze, fiindcă este într-o poziție în care nu-și poate permite să nu dialogheze cu vreo parte, chiar dacă acea parte este, emoțional vorbind, de nesuferit, trebuie să vorbească cu toate părțile implicate, fiindcă funcția o obligă să facă acest lucru. Și asta este important, țara avea nevoie de cineva onest, cinstit, care să discute cu toate părțile, chiar dacă ele sunt rele, trebuie să știe ce fac ele, trebuie să vadă care sunt intențiile lor. Dacă ei amăgesc, și mulți au să amăgească, au să spună una la televizor și au să facă alta, aceste lucruri trebuie să fie făcute publice. Asta eu pot s-o îndemn. Sigur că vor fi mulți care îi vor pune piedici, asta-i clar, dar, dacă ești insistent, lucrurile merg înainte.”

Europa Liberă: Ce așteptări trebuie să aibă cetățenii, iată, ținând cont de această încurcătură a situației?

Vadim Pistrinciuc: „Cetățenii trebuie să înțeleagă că s-a făcut o schimbare importantă. Nu cred că vom avea un președinte care va sta confortabil și se va împăca cu lucrurile care merg prost în Republica Moldova, dar următorul pas trebuie să meargă la Parlamentul Republicii Moldova și să pună întrebarea: Acest parlament poate să dea legi bune, schimbări, transformări sau acest parlament se ocupă de altceva? Și când votează să fie foarte atenți, că le-au adus acolo două lopeți de pietriș și le-au pus în fața ogrăzii, asta nu înseamnă schimbare, de la asta oamenii n-au să se întoarcă în țara, asta-i o amăgeală, o amăgeală colectivă.

Eu foarte mult sper că oamenii au mai prins un pic de imunitate de la amăgelile acestea colective și criza asta ne-a oferit șansa introspecției cu noi, mulți au stat și s-au gândit că decât să-mi vând votul pentru niște nimicuri, poate e mai bine să votez cum îmi spune mintea, și nu cum îmi spune șeful sau cei care agită ilegal. Eu tare mult aș vrea ca viitorul parlament să fie ales în condiții nu doar libere și democratice, dar și egale, fiindcă finanțarea partidelor demonstrează că în Moldova lucrurile se agravează, noi avem partide care nici nu ascund faptul că sunt finanțate din saci de bani cash, din interesele anumitor grupuri de afaceri sau de peste hotare. Nici măcar nu se mai ascunde acest lucru și asta înseamnă că e un pericol foarte mare la adresa democrației și dacă noi vrem să avem democrație în continuare, trebuie să încercăm să corectăm acest sistem de alegeri.”