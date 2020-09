Valeriu Pașa (WatchDog): de când repară președintele drumuri sau construiește stadioane?

Valeriu Pașa: „Pentru că politic este extrem de important, în special din momentul când se alege președintele direct, asta automat înseamnă un lider politic capabil să fie locomotivă pentru partid sau chiar pentru mai multe partide, pentru anumite curente geopolitice, blocuri electorale, asta contează, asta aduce voturi, plus este o etapă intermediară înaintea alegerilor parlamentare posibil sau parlamentarelor anticipate. Și, de bine, de rău, președintele are totuși niște atribuții, are acces la secretul de stat, are atribuții în domeniul apărării, securității, politicii externe. Bine, astea sunt cele constituționale, plus dacă mai ai în spate un partid parlamentar puternic, cum este în cazul actualului președinte și nu te interesează absolut deloc ce scrie în Constituție, atunci poți să încalci Constituția în fiecare zi și din postura de președinte să conduci guvernul, să conduci parlamentul, să conduci toată țara. Bunăoară, cum face actualul președinte, el vine și spune că, la inițiativa lui, se repară trotuarele din Chișinău sau, la inițiativa lui, s-a reparat un cerc giratoriu.

Și în fiecare sat așa-numitul program „Drumuri bune” spune că este la inițiativa președintelui; la inițiativa președintelui, guvernul dă ajutoare sociale, exact așa eu pot să spun că, la inițiativa mea, s-a reparat acel trotuar. Dincolo de faptul că eu am cerut-o de nenumărate ori și am fix aceleași atribuții legale să gestionez bugetul municipiului Chișinău ca și Igor Dodon sau mai mult ca atât, bugetele private, cum ar fi cel al Federației de Fotbal, care a făcut un stadion în parteneriat cu Primăria Chișinău și din nou vine președintele și își asumă această realizare cu care nu are nimic.

Asta nu înseamnă să fii președinte, asta înseamnă să calci în picioare Constituția și, dincolo de Constituție, bunul-simț în fiecare zi. Pentru oamenii care pricep ce înseamnă sistemul de stat, legislație este o insultă până la urmă.”

Europa Liberă: Cât de mult se va schimba situația din Republica Moldova după alegerile prezidențiale, din moment ce va fi cunoscut învingătorul acestei curse?

Valeriu Pașa: „Cu siguranță se va schimba, cel puțin formatul guvernării 100% se schimbă. În condițiile în care astăzi practic nu mai există această majoritate parlamentară, ea cumva se menține din inerție, formatul guvernării se va schimba, nu excludem să ajungem la alegeri anticipate, nu excludem să fie o reformatare.

Eu văd ca cea mai posibilă opțiune după alegerile prezidențiale, indiferent câștigă Igor Dodon alegerile sau le pierde, o guvernare formată din PSRM, „Pro Moldova” și cu opțiuni – cu atragerea oficială a Partidului „Șor” la guvernare sau ei îi vor susține așa, cuminți, din umbră; cu Partidul Democrat sau fără Partidul Democrat oficial la guvernare, asta deja cum o să le convină. Important pentru Igor Dodon este să aibă o majoritate clară de peste 51 de mandate, lucru pe care doar împreună cu PD-ul nu și-l poate permite.

Mai există tot felul de zvonuri, că ar fi posibil ca unii democrați care au plecat la Andrian Candu să se întoarcă la PD, dar eu cred că astea-s povești. Eu bănuiesc că în această perioadă asistăm la o reașezare a forțelor, negocieri de culise care dau primele roade de înțelegeri tenebre între Igor Dodon și Vlad Plahotniuc, asistat de Ilan Șor. Vedem din comportamentul Partidului „Pro Moldova”, vedem din faptul că s-au terminat aceste video-uri exclusive cu actele de corupție ale lui Igor Dodon, iar Vlad Plahotniuc are de acestea cât pentru un serial cu 10 serii în fiecare zi pe un an înainte; Partidul „Șor” nu mai face proteste împotriva PSRM-ului, a lui Igor Dodon și a lui Ion Chicu. Posibil să ne mai așteptăm la niște încleștări între aceste partide acum în această campanie, cât Plahotniuc și Șor să-l strângă un pic mai tare la perete pe Igor Dodon și să-l facă mai flexibil în aceste negocieri, iar miza lui Plahotniuc și a lui Șor este nu cumva să se întâmple reforme în justiție în Republica Moldova, să aibă persoane-cheie în sistemul judecătoresc, care să asigure că nicio investigație n-o să meargă înainte și n-o să le genereze lor probleme.

Și aici vedem deja numirea acestui Clima la Curtea de Apel Chișinău, om care a excelat, dacă putem spune așa, în sistemul corupt al lui Plahotniuc, acum probabil s-a împrietenit și cu Dodon, dar cu siguranță nu-l va atinge nici cu o floare pe Vlad Plahotniuc sau pe Ilan Șor. Și lucruri de acestea vor mai fi, iar cu o săptămână înainte de alegeri, pe 23 octombrie, este stabilită Adunarea generală a judecătorilor și la acea adunare va fi numit un membru permanent al CSM-ului, care înseamnă betonarea controlului acestei instituții de bază, pentru că, practic, controlul justiției este CSM, inclusiv vor fi numiți membrii a două comisii speciale determinante. Una-i cea pentru disciplină, care decide pedepsirea diferiților judecători și efectiv propune demiterea lor din funcții, și alta este comisia pentru carieră, adică acea care o să decidă numirea unui sau altui judecător în diferite funcții sau promovarea lor în funcții de conducere la judecătorii mai importante. Acesta este jocul adevărat care se întâmplă după culise.”

Europa Liberă: Dvs. admiteți că Igor Dodon ar putea să bată palma cu Vladimir Plahotniuc, dar tot Igor Dodon în proaspătul interviu la Europa Liberă a spus că așteaptă totuși decizia Statelor Unite ale Americii ca să-l extrădeze pe Vladimir Plahotniuc, să-l aducă acasă în cătușe, să facă pușcărie. Și tot Igor Dodon în acel interviu a spus că el a ajuns să fie om de stat atunci când a reușit să-l facă pe Vladimir Plahotniuc să fugă din Republica Moldova.

Valeriu Pașa: „Orice iese din gura lui este fake-news. De exemplu, faptul că el l-a fugărit pe Vlad Plahotniuc din țară este un fake-news. El a stat preș în fața lui Plahotniuc, a încercat să facă alianța PSRM-PD, până în momentul când efectiv a fost nevoit să-l găsească de sub pământ Kozak, să-l înjure și să-l impună să meargă să facă acea alianță cu Blocul ACUM. Iată ce s-a întâmplat și Vlad Plahotniuc nu cred că este tare supărat pe Dodon, pentru că înțelege că acesta n-a avut pur și simplu de ales, că partidul nu i se mai supunea, partidul se supune acolo de unde vine puterea, adică la Moscova. Și asta-i povestea. Cine să-l creadă pe Igor Dodon om de stat, dacă el nici politician respectabil nu a reușit să ajungă? La fel pasarea responsabilității de pe sine. Igor Dodon astăzi controlează totul, inclusiv situația din sistemul justiției, are trecere la Procuratura Generală, își numește oamenii în funcții, niciun dosar al lui Vlad Plahotniuc nu a fost dus nu că la bun sfârșit, dar măcar început ca lumea în Republica Moldova.

Nu există nici o sentință de condamnare, nici o investigație transmisă la judecată și el încearcă să paseze răspunderea pe Statele Unite. Deci, în situația în care el nu a fost capabil să asigure că în interiorul statului pe care el îl conduce s-a desfășurat o investigație. Ce să ne imaginăm, dacă ei n-au adunat dovezi pentru a transmite judecătorilor moldoveni, dar să vă imaginați ce cerere de extrădare au făcut ei pentru Statele Unite. Deci este o minciună. Mai mult ca atât, mandatele de căutare internațională, Republica Moldova este reprezentată la Interpol de unul Pîrlog, fost ministru al Justiției, omul lui Plahotniuc din vârful capului și până...”

Europa Liberă: El n-are acolo putere de decizie.

Valeriu Pașa: „Ba da, are putere de decizie foarte mare, este managerul Departamentului Files, adică fiecare cerere importantă de căutare internațională trece prin el. Deci, Plahotniuc are omul lui acolo. De la Ministerul de Interne nici Andrei Năstase, apropo, nici Pavel Voicu, care este cumătrul cumătrului lui Dodon și de asta a devenit ministru de Interne, nu au cerut rechemarea acestui personaj de la Interpol. Dodon o dată n-a ieșit public să spună că ar cere rechemarea acestui personaj. Și atunci, Dodon încearcă să ne convingă că el vrea extrădarea lui Plahotniuc? Nu! Ceea ce face Dodon este o mostră de propagandă în stilul Kremlinului prin care pasează răspunderea pentru necondamnarea, neinvestigarea lui Plahotniuc de pe Republica Moldova pe Statele Unite. Aceasta-i parte din propaganda Kremlinului prin care ei au încercat să-l pună pe Plahotniuc în cârca Statelor Unite de fiecare dată. Iată despre ce vorbim în cazul de față.”

Europa Liberă: Și Kremlinul ar vrea ca Igor Dodon să se împace cu Vladimir Plahotniuc?

Valeriu Pașa: „Eu nu cred că Kremlinul își dorește acest lucru, mai mult ca atât, Igor Dodon are astăzi probleme foarte serioase la Moscova, unde și înainte lumea nu-l prea lua în serios, acum efectiv îl desconsideră toți. Am văzut inclusiv la nivel demonstrativ întâlnirea lui cu Dmitri Kozak. Kozak, care, da, este un funcționar destul de înalt, dar totuși este adjunctul șefului de cabinet al lui Putin...”

Europa Liberă: Dar este responsabil pentru relația cu Republica Moldova...

Valeriu Pașa: „Exact! Și el l-a primit pe Igor Dodon ca pe un subordonat, demonstrativ, public, inclusiv ei au publicat poze prin care au arătat că președintele Republicii Moldova vine la un funcționar, nu cel mai înalt din Federația Rusă, la plocon, este subordonatul lui. Ei s-au săturat de Igor Dodon, ei înțeleg că politica pe care a dus-o Igor Dodon, în special pe perioada pandemiei, dar și până la asta a dus pe termen lung la discreditarea PSRM-ului, la discreditarea ideii de apropiere de Federația Rusă și ei stau în expectativă, vedem că Igor Dodon până în ziua de astăzi nu și-a anunțat candidatura. Credeți că el nu este gata? El de mult este gata. PSRM-ul este o mașinărie, ei au bani, au cum să facă campanie, Igor Dodon până azi n-a primit OK-ul de la Kremlin că el candidează pentru un nou mandat. Iată ce se întâmplă în zilele acestea.”

Europa Liberă: Igor Dodon a spus franc că el își dorește declanșarea alegerilor parlamentare anticipate.

Valeriu Pașa: „Exact! Știți, este bancul acesta că anul care vine vreau să mă odihnesc în Franța? – Dar ce te-ai mai odihnit acolo? – Nu, am mai vrut. Exact așa Igor Dodon a declarat că vrea din nou alegeri anticipate. El a declarat asta anul trecut, înainte de ruperea alianței cu Blocul ACUM, când a zis că, dacă se rupe alianța cu Blocul ACUM, mergem la anticipate. El a declarat-o și pe urmă, că nu mergem la alianță cu PD-ul, că mai degrabă alegeri anticipate. El a avut posibilitate și i s-a cerut în luna mai, când putea dizolva parlamentul și deja în iulie am fi avut alegeri anticipate și nu a făcut-o, a așteptat să intre în ultima jumătate de an; el a avut posibilitate s-o facă în luna iulie, când i s-a spus că își dă demisia Chicu și sunt provocate alegeri anticipate. Ce a făcut Igor Dodon? Igor Dodon a așteptat să rămână mai puțin de trei luni până la alegeri. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că el astăzi poate să iasă și să provoace, chipurile, alegeri anticipate prin demisia lui Chicu, două tentative eșuate și președintele obține dreptul, dar nu și obligația. Oricum, Igor Dodon până la învestirea noului președinte, că o să fie Dodon, că o să fie altul, n-are voie să semneze, respectiv între ziua alegerilor, turul doi și învestirea noului președinte, o lună de zile, el are tot timpul la dispoziție să trădeze, că el, de fapt, își întărește pozițiile în negocierile cu Plahotniuc și cu Șor, dar și cu alte partide parlamentare. Și o să vină la dânșii și o să spună: „Băieți, așa, „Pro Moldova” nu trece în parlament, Partidul „Șor” trece, dar oricum nu prea o să aibă cu cine face alianță, PD-ul nu trece, Platforma DA nu trece” și o să se ducă la toți - și la Andrei Năstase, și la Filip cu Diacov, și la Plahotniuc, și la Șor și o să negocieze cine o să-i dea condiții mai bune să facă majoritate. Altfel, alegeri anticipate și zburați toți din parlament. PSRM-ul chiar dacă pierde acele alegeri anticipate, oricum intră în parlament. Și atunci, Igor Dodon pur și simplu își creează niște cărți puternice în jocul acesta al lor tenebru de negocieri.

Iată ce face Igor Dodon cu alegerile anticipate. Plus, ideea cu alegerile anticipate prinde foarte bine la public, toată lumea consideră că parlamentul acesta este expirat și că trebuie schimbat.”

Europa Liberă: Și că nu mai este reprezentativ...

Valeriu Pașa: „El, de fapt, nu este reprezentativ din data de 24 februarie, când Plahotniuc a falsificat alegerile, dar acum cu atât mai mult. Și în loc să avem campanie electorală, Igor Dodon o să se ocupe de demisia lui Chicu, de înaintarea cuiva, de formarea unor cabinete de miniștri fictive, programe și toată atenția publică o să se concentreze pe Dodon, în loc să se concentreze pe alegeri. Și în felul acesta, el cu o agendă falsă substituie, iar a doua zi după alegeri, chiar dacă este reales sau dacă pierde alegerile, vine și spune: „Oameni buni, îi criză, poate totuși facem un guvern, iar alegeri anticipat o să facem pe urmă? Le facem, dar nu acum, că-i criză economică, COVID, hai să rezolvăm asta și pe urmă...” Și tot așa, până în anul 2023. El o poate face, în special dacă Maia Sandu câștigă prezidențialele, ăștia au să se țină unul de altul morțiș, numai să nu permită alegeri anticipate, pe care, evident, opoziția proeuropeană poate să le câștige dacă Maia Sandu devine președinte de țară.

Respectiv, Igor Dodon își creează condiții oportune și dacă chiar Plahotniuc, Șor nu cedează sau din nou nu-i dă voie Moscova să facă alianță cu Plahotniuc, el merge la alegeri anticipate, mai ales dacă pierde alegerile prezidențiale, devine din nou președintele PSRM-ului, se așază în frunte, pentru că altfel, dacă nu vor fi alegeri anticipate și Igor Dodon pierde alegerile, el are nevoie de instrument, altfel ăștia mai tineri din PSRM, în momentul când el a devenit un fel de talaghir care trage partidul în jos, ei pur și simplu au să-l marginalizeze și au să excludă toți oamenii lui din fruntea partidului.”

Europa Liberă: Deocamdată, în sânul PSRM există solidaritate, există unitate.

Valeriu Pașa: „Există concurență, se știe foarte bine cine sunt potențialii noii lideri, dar deocamdată ei se țin, dar dacă Dodon dă pe alături, acolo cei mai tineri au să lupte pentru putere.”

Europa Liberă: Dvs. ziceți că ar fi potențiali lideri în sânul Partidului Socialiștilor?

Valeriu Pașa: „Da, în mod evident...”

Europa Liberă: Credeți că ar putea să apară concurenți pentru Igor Dodon?

Valeriu Pașa: „Ei deja există. Primul concurent este primarul capitalei, care, în primul rând, spre deosebire de Igor Dodon a câștigat alegerile...”

Europa Liberă: Ivan Ceban mereu spune că el nu se detașează de Igor Dodon și că ei rămân într-o echipă, și că sunt o echipă.

Valeriu Pașa: „Deocamdată, da. Până când Igor Dodon este un jucător care le aduce plusvaloare, în momentul în care el va rămâne fără funcții o să-i tragă în jos. Și Igor Dodon știe asta. De asta el are nevoie de funcții, fie prin alegeri anticipate intră deputat și este în fruntea aceluiași parlament. Nu excludem opțiunea că, dacă Igor Dodon pierde alegerile prezidențiale, el se autopropune între timp prim-ministru și este votat, fie cu voturile „Pro Moldova” sau ale PD-ului și ale „Pro Moldova”. Apropo, la felul cum se comportă în ultimele zile, nu putem exclude participarea într-o alianță cu PSRM-ul a Platformei DA. Cel puțin, Andrei Năstase este cu siguranță predispus, pentru că altfel nu am găsi o explicație de ce în mod atât de evident practic Andrei Năstase luptă pentru a-i asigura lui Igor Dodon un al doilea mandat de președinte, decât prin niște înțelegeri sau nu știu ce prietenie este între ei, dar Andrei Năstase asta face deocamdată în campania electorală - o atacă pe Maia Sandu, ajutându-l pe Igor Dodon să câștige un nou mandat.”