Toți cei care se află în Regatul Unit pot să-și continuie șederea pentru că drepturile lor rămân neschimbate dupa Brexit, a declarat Europei Libere, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova, Steven Mark Fisher.

Europa Liberă: Marea Britanie rămâne a fi și este prima țară occidentală care începe vaccinarea în masă anti-COVID. Regina Marii Britanii și Ducele de Edinburgh vor fi printre primii britanici care vor primi vaccinul anti-COVID și alte personalități și-au anunțat disponibilitatea să primească acest vaccin. Dvs. aveți un răspuns?

Steven Mark Fisher: „Da, l-aș accepta cât de curând posibil, dar știți că există ordinea priorității și eu nu sunt printre prioritățile acestui program. Da, ieri, au început la noi un program masiv de vaccinare, am vorbit cu colegii mei de la Londra și mi-au spus că este un val de optimism, un val de entuziasm pentru acest program. Știți că există acest program COVAX în lume și Marea Britanie a fost una dintre primele țări ale lumii care a făcut mult pentru a stabili acest program COVAX cu donații mari de bani și cu sprijin politic. Și COVAX acum este disponibil pentru a facilita distribuția vaccinului peste tot. Eu știu că Republica Moldova este partener în COVAX, deci să sperăm că toți cât de curând posibil vom primi aceste vaccinuri.”

Europa Liberă: Organizația Mondială a Sănătății are grijă de toate statele membre...

Steven Mark Fisher: „Exact!”

Europa Liberă: Rămânem optimiști la acest capitol.

Steven Mark Fisher: „Da, să fim optimiști.”

Europa Liberă: Campania de vaccinare devine și primul test al perioadei post-Brexit, pentru că, în așteptarea unui acord, transportul rutier de mărfuri de pe Continent în Marea Britanie este mult întârziat la graniță, iar vaccinul trebuie adus, am citit așa în presă, că trebuie adus din Belgia. Guvernul de la Londra a promis că la nevoie va apela și la aviația militară să facă transportul. Brexit, apropo, este fenomenul care a bulversat Uniunea Europeană, și nu numai. Și la Chișinău s-a vorbit și se vorbește foarte mult despre ieșirea țării Dvs. din Uniunea Europeană. Cum e să fii în afara Uniunii Europene?

Steven Mark Fisher: „Este o întrebare foarte importantă și foarte interesantă. Eu cred că la nivel personal nimeni nu a simțit schimbări după Brexit. Brexit-ul, într-adevăr, s-a întâmplat în ianuarie a acestui an. Dar vorbind ca diplomat, evident că puțin diferit. Nu suntem membri ai Clubului Uniunii Europene, dar este foarte important să ne amintim că Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană, nu a ieșit din Europa.”

Europa Liberă: Geografic rămâneți tot în Europa...

Steven Mark Fisher: „Geografic și în alte aspecte împărtășim aceleași valori, respect pentru drepturile omului, statul de drept și așa mai departe. Și cu adevărat în ceea ce privește politica externă lucrăm în continuare foarte strâns cu prietenii noștri europeni. Deci, la nivel personal nu s-a schimbat radical situația, dar probabil sunteți interesată de chestiunea: va fi bine sau nu...”

Europa Liberă: Cum vedeți Dvs. viitorul?

Steven Mark Fisher: „Viitorul... Cred că, în primul rând, trebuie să ne amintim că poporul britanic a luat o decizie, a votat pentru asta...”

Europa Liberă: A fost un referendum și...

Steven Mark Fisher: „A fost un referendum liber și corect și rezultatul a fost ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. În primul rând, tot timpul cred că este bine pentru o țară să respecte rezultatele alegerilor. Deci, a fost un gen de alegere și guvernul nostru a respectat rezultatul, dar - altă întrebare interesantă - în ceea ce privește economia noastră, guvernul britanic are încredere în viitorul în afara Uniunii Europene. Economic vorbind, avem anumite avantaje, aș putea spune.”

Europa Liberă: Care sunt ele?

Chestiunea mare în aceste zile este dacă vom ieși cu un acord de comerț liber sau fără un acord de comerț liber

Steven Mark Fisher: „Sunt! De exemplu, sectorul privat puternic și foarte divers, cu companii de vârf inclusiv în tehnologii avansate, moderne. Avem oameni foarte abili, educați, oameni care vor să lucreze. Mai ales după acest an de pandemie, oamenii vor să lucreze și avem un climat de afaceri fantastic, e ușor de a face comerț acolo la noi și cred că, luând în considerare toți acești factori, vom fi bine. Chestiunea mare în aceste zile este dacă vom ieși cu un acord de comerț liber sau fără un acord de comerț liber. Eu nu știu răspunsul. Evident, lumea vorbește despre acest lucru. Primul ministru Boris Jonson și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se vor întâlni azi-seară la Bruxelles și o să vedem dacă vor cădea de acord sau nu. Evident că vrem un acord, dar nu un acord cu orice preț. Cu un acord sau fără un acord vom fi bine și Uniunea Europeană va fi bine cu acord sau fără un acord, posibil depinde de cât timp trebuie să ne adaptăm, dar relația Marea Britanie - Uniunea Europeană, în orice caz, va fi în continuare bazată pe statul de drept și respect reciproc. Deci, eu sunt optimist. Vom vedea dacă vom avea acord sau nu, dar, în orice caz, va fi bine.”

Europa Liberă: Ieșirea Marii Britanii din componența Uniunii Europene afectează în vreun fel migranții? În țara Dvs. sunt foarte mulți cetățeni din Republica Moldova care și-au găsit un job și care s-au stabilit acolo. Ce le puteți spune?

Steven Mark Fisher: „Da, este adevărat. După calculele noastre sunt aproximativ 70 de mii de cetățeni moldoveni, posibil, mai mulți. Am văzut că în timpul alegerilor au votat 26 de mii. Deci, presupunem că numărul lor este mult mai mare decât acesta.”

Europa Liberă: Mulți au ajuns acolo în baza pașaportului românesc...

Steven Mark Fisher: „Da, da, probabil majoritatea. În ceea ce privește întrebarea Dvs., pentru moldovenii stabiliți legal în Marea Britanie înainte de 30 ianuarie 2020 drepturile lor vor rămâne neschimbate, nu va avea loc nicio schimbare în viața lor. Ei pot trăi, munci, își pot trimite copiii la școală și pot avea acces la securitate socială și la asistență medicală. Deci, viața lor va fi liniștită și ei o pot continua.”

Europa Liberă: Așa ca și viața britanicilor, asta lăsați să se înțeleagă?

Steven Mark Fisher: „Da, să sperăm că așa va fi.”

Europa Liberă: Dar ce ne puteți spune despre diaspora moldovenească din țara Dvs.? Am înțeles că numărul lor este destul de mare, 70 de mii. Ce ne puteți spune, cum se afirmă ei acolo?

Steven Mark Fisher: „Greu de spus, în general, pentru că sunt foarte mulți. Am cunoscut câțiva dintre ei și toți mi-au spus că s-au adaptat bine la viață de acolo, au locuri de muncă, le place situația care există, în general. Probabil, momentul în care am văzut diaspora moldovenească organizată într-o formă mai generală a fost dovada de la alegerile prezidențiale recente. Și ar trebui să spun că aceștia au ieșit la vot, au dat o impresie foarte pozitivă, foarte-foarte bună despre Republica Moldova. Au fost respectuoși, au respectat toate măsurile antiepidemice și au participat liniștit într-un proces democratic. Și aș mai spune că Ambasada Republicii Moldova acolo a făcut o treabă foarte bună în acest sens, având o comunicare foarte deschisă cu diaspora.”

Europa Liberă: După victoria Maiei Sandu în aceste alegeri prezidențiale din 15 noiembrie, ați reușit să aveți o întrevedere cu președinta aleasă. Cum vedeți Dvs. viitorul cooperării moldo-britanice?

Sunt sigur că cooperarea noastră cu Republica Moldova va continua pe drumul cel bun

Steven Mark Fisher: „Sunt sigur că cooperarea noastră cu Republica Moldova va continua pe drumul cel bun. Am avut relații foarte bune cu Republica Moldova timp de mulți ani și, e adevărat, am avut o întâlnire cu președinta aleasă și am vorbit despre posibilitățile de colaborare în viitor. Eu sunt foarte optimist în privința relațiilor bilaterale și, în cele din urmă, responsabilitatea principală a mea este relația bilaterală dintre cele două țări.”

Europa Liberă: Ce preţuiţi mai mult în această cooperare bilaterală dintre Chișinău și Londra?

Steven Mark Fisher: „Relația bilaterală diplomatică începe cu dialogul constant între cele două guverne. Am avut și avem un dialog foarte deschis și foarte ușor cu toți miniștrii și cu toți oficialii cu care avem nevoie de dialog. Deci, apreciez foarte mult relațiile cu guvernul de aici, fiindcă este relativ ușor...”

Europa Liberă: Investițiile britanice sunt modeste?

Steven Mark Fisher: „Foarte modeste. Da, în ce privește relația economică sunt foarte modeste, inclusiv comerțul și investițiile. Vom semna înainte de sfârșitul acestui an un fel de acord-umbrelă, care este un acord larg, cu mai multe capitole, inclusiv comerț, inclusiv investiții. Și sperăm că odată cu semnarea acestui acord și cu sfârșitul pandemiei vom vedea un viitor mai activ în ceea ce privește comerțul și investițiile între cele două țări.”

Europa Liberă: Ziceam că v-ați întâlnit cu președinta aleasă. Cu dna Sandu ați discutat și situația politică din Republica Moldova? Care este impresia Dvs. cu privire la progresul țării în ultimii ani?

Steven Mark Fisher: „Depinde de ce semnifică ultimii ani, dar am vizitat o dată mai înainte Republica Moldova, în 1989; a fost o vizită oficială, eram deja în serviciul diplomatic și am venit aici pentru trei zile. După acea vizită, nu am mai fost timp de aproximativ 20 de ani și am revenit în septembrie anul trecut...”

Europa Liberă: Ca șef al misiunii diplomatice...

Steven Mark Fisher: „Da. Și între cele două vizite, la o distanță de timp, am văzut un progres mare, cel puțin în orașul Chișinău, pentru că nu am văzut foarte mult din restul țării în acea vizită de acum 20 de ani. Dar cred că pentru a răspunde corect la întrebare, nu putem să evităm chestiunile de reforme, mai ales reformele în justiție, pentru că, dacă spunem despre progresul Republicii Moldova în ultimii ani, probabil, majoritatea iau în considerare cele două cazuri de rezonanță – „laundromatul” și „furtul miliardului”. Din păcate, în loc să devină renumită pentru agenda sa pro-reformă și prosperitate crescândă, Republica Moldova a devenit faimoasă prin aceste două scandaluri uriașe. Și lumea așteaptă rezultatele, lumea așteaptă justiție în ceea ce privește aceste două cazuri.”

Europa Liberă: Apropo, cum vedeți Dvs. lupta anticorupție în Republica Moldova? De ce vă pun această întrebare? Pentru că la întrevederea pe care ați avut-o cu dna Sandu, președinta aleasă, spuneați că sunteți disponibili să sprijiniți lupta împotriva corupției și consolidarea statului de drept. Ce are de pierdut un stat unde corupția este în floare și greu se dezrădăcinează, unde nu este suficientă voința politică, pentru ca să fie curmat acest fenomen?

Steven Mark Fisher: „În primul rând, aș dori să confirm că cu președinta aleasă am vorbit despre modul în care Marea Britanie poate să ajute Republica Moldova. Nu pot să intru în detaliile conversației cu președinta aleasă, pentru că ea a menționat câteva capitole specifice în care Marea Britanie ar putea fi de ajutor. Noi vom studia aceste idei cu atenție și vom vedea ce se poate de făcut, dar guvernul nostru este foarte dispus să ajute, deci nu am venit cu detalii, din păcate, pentru că nu le am, dar cel puțin știm care sunt temele principale și, într-adevăr, sunt în legătură cu lupta anticorupție și pe justiție în țară. Dar, revenind la întrebarea ce are de pierdut o țară...”

Europa Liberă: O țară unde corupția e greu de dezrădăcinat...

Steven Mark Fisher: „Cred că are foarte mult de pierdut. În primul rând, țara pierde încrederea în fața altor țări și pierde investiții, pierde oportunitatea de a îmbunătăți viața cetățenilor. Și, în cele din urmă, pierde locuri de muncă, dar foarte-foarte multe, pentru că investiții mari nu vin. Deci, multe locuri de muncă sunt pierdute și, în cele din urmă, pierd oamenii, pentru că oamenii pleacă dacă situația nu este potrivită pentru ei și pentru familiile lor, deci pierd toți. Cred că dezvoltarea începe cu statul de drept și vedem că nu există stat de drept. Dacă nu există încredere în statul de drept într-o țară, este foarte, foarte greu de a dezvolta în această țară.”

Europa Liberă: O altă piedică în calea dezvoltării statului Republica Moldova rămâne a fi problema transnistreană.

Steven Mark Fisher: „Da...”

Europa Liberă: Problema transnistreană așteaptă o rezolvare de aproape 30 de ani. Credeți că mai e cu putință să fie soluționată această problemă, ținând cont că în acești 30 de ani lucrurile nu au mers prea mult înainte pentru a se apropia cele două maluri ale Nistrului?

Steven Mark Fisher: „Eu nu știu și nu pretind să fiu expert în acest domeniu. Am citit cartea în care ați scris despre conflictul de acum aproape 30 de ani și este foarte interesantă. E un exemplu de jurnalism extraordinar. Am încercat să învăț istoria și dezvoltarea conflictului. Am vorbit de multe ori cu diverși oameni, experți în acest domeniu și personal am ajuns la câteva concluzii. În mod clar, există aspecte istorice, culturale și lingvistice care trebuie luate în considerare dacă vrem să rezolvăm această problemă mare, dar conflictul trebuie rezolvat de moldoveni în mod sigur – atât de cei care locuiesc în regiunea transnistreană, cât și de cei care locuiesc pe malul drept. Guvernul nostru, noi credem că procesul „5+2” trebuie să continue, dar soluțiile trebuie găsite de moldoveni. Speram că cei din părțile mediatoare „5+2” pot să ajute, în mod transparent, ca Chișinăul și Tiraspolul să ajungă la un acord cât de curând posibil, dar e greu de spus cât de curând este posibil în această situație.”

Europa Liberă: Dvs. ați amintit că e nevoie să fie continuate negocierile în formatul „5+2”, acolo unde se întâlnesc Chișinăul și Tiraspolul, dar și mediatorii, și observatorii. Problema cea mai complicată se pare că rămâne a fi retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, pentru că cu mai multe ocazii aflăm că, dacă s-ar retrage armata rusă, s-ar putea mai ușor să se ajungă la o soluționare politică a acestui conflict. Dar iată că imediat ce Maia Sandu a câștigat alegerile, a repetat ceea ce spuneau și predecesorii săi, că armata rusă trebuie să fie retrasă și Moscova s-a supărat. Dacă Moscova nu-și va retrage armata, e cu putință să fie rezolvată această problemă? Pentru că dl Lavrov a reacționat foarte dur la declarațiile pe care le-a făcut Maia Sandu și a spus că Rusia nu-și va retrage trupele din Transnistria, iar apelul lansat de Maia Sandu este unul „iresponsabil”, așa zicea șeful diplomației ruse.

Steven Mark Fisher: „Da. Am văzut, bineînțeles, acest schimb de opinii. Trebuie să spun că președinta aleasă a reiterat politica bine stabilită a Republicii Moldova timp de mulți ani. Noi, Marea Britanie, suntem de acord cu faptul că armata rusă trebuie să fie retrasă. Vorbesc despre Operational Group of Russian Forces, această parte nu este legală acolo, este ilegală și trebuie să fie retrasă. Deci, eu cred că răspunsul dlui Lavrov a fost predictibil, amândoi au stabilit poziția și să vedem cum se vor dezvolta aceste relații. Știu că nu va fi ușor. Federația Rusă este un mediator în formatul „5+2”, am spus că noi, Marea Britanie, avem încredere în formatul „5+2”, inclusiv în partea rusă, dar toată lumea ar trebui să contribuie într-un mod transparent, onest și până acum nu au fost îndeplinite toate scopurile, dar cred că formatul „5+2” a făcut ceva bun - cel puțin există negocieri, cel puțin există un proces și aceasta este important. Este foarte greu de prevăzut soluția pe termen scurt. Luând în considerare condițiile de pe ambele maluri ale Nistrului și, fără a pretinde că aș fi expert, aș dori să menționez că doi factori importanți ar putea ajuta la soluționarea acestui conflict. În primul rând, dezvoltarea economică pe malul drept, inclusiv reforma justiției, fiindcă este legată cu dezvoltarea economică și, în al doilea rând, libertatea presei, libertatea în general, dar libertatea presei pe malul stâng. Deci, dezvoltare, drept, libertate – toate sunt un scop greu de realizat pe termen scurt, dar eu cred că, dacă Republica Moldova ar arăta mai atractivă și dacă cei care locuiesc pe malul stâng ar putea înțelege mai bine această oportunitate, ar putea schimba puțin calculele la nivelul cetățenilor. Nu știu dacă la nivelul, să spunem așa, elitei politice, nu știu dacă vom avea o mișcare, o schimbare prea mare, dar istoria ne arată în alte părți ale lumii că atunci când oamenii de rând își schimbă opinia, uneori și oamenii de sus trebuie să-și schimbe poziția. Și putem să oferim exemplul nostru din Irlanda de Nord, pentru că după 30 de ani de conflict și terorism au fost oameni de rând care au spus celor de sus că vor schimbare.”

Europa Liberă: Despre Republica Moldova se cunoaște că aproape un milion de cetățeni ai săi își găsesc rostul în lume, ați mai spus și Dvs. că se cunoaște despre „furtul miliardului”, despre „laundromat”... Ce le povestiți Dvs. englezilor despre Republica Moldova?

Steven Mark Fisher: „Am avut această conversație de multe ori cu prieteni și cu familia mea din Marea Britanie. De obicei, spun că nu este ușor în aceste timpuri, dar să sperăm că anul viitor...”

Europa Liberă: Da, acum, pandemia a pus piedică în calea celor care vor să practice turismul...

Steven Mark Fisher: „Da, sunt foarte mulți care și-ar dori să facă o vizită. Și eu spun întotdeauna că pentru majoritatea dintre britanici este un teritoriu necunoscut. Este o țară pe care majoritatea nu au vizitat-o, dar este un loc foarte special, foarte individual, unic, aș spune, luând în considerare istoria, luând în considerare clima (astăzi e puțin frig, dar în primăvară și vară a fost super) și produsele faimoase, inclusiv vinurile etc. Prietenilor mei eu le spun că trebuie să vină, trebuie să stea la vorbă cu localnici, să bea o bere, să mănânce plăcinte cu varză...”

Europa Liberă: Nu bere, mai degrabă, un pahar de vin...

Steven Mark Fisher: „Mai degrabă un vin, exact! Mie îmi place foarte mult Chișinăul, pentru că se vede istoria țării peste tot în lucrurile bune, în lucrurile neplăcute, dar sunt acolo și nu pot să fie uitați. Îmi place Chișinăul, se simte istoria în fiecare colț.”

Europa Liberă: Și pentru că suntem la cumpăna dintre ani, ar fi bine poate să aveți un mesaj pentru cei care ne urmăresc. Ce mesaj aveți pentru cetățenii Republicii Moldova?

Sunt optimist pentru un viitor mai luminos pentru Republica Moldova

Steven Mark Fisher: „Să aibă încredere în forțele proprii și să fie încrezuți într-un viitor mai bun. Pentru toți a fost un an complicat, greu, în special din cauza pandemiei. Dar eu sunt optimist pentru un viitor mai luminos pentru Republica Moldova și pentru mai bune relații bilaterale între Republica Moldova și Marea Britanie. Deci, mesajul meu ar fi: am supraviețuit acest an, am supraviețuit această perioadă grea și acum este un moment pentru a fi optimiști. Dar optimiști cu munca, cu lucrul, fiindcă optimismul ne aduce până la un anumit punct, dar trebuie să lucrăm.”