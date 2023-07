Victoria Amelina, scriitoarea ucraineană rănită în atacul de la Kramatorsk, a murit

„Cu mare durere vă informăm că inima scriitoarei Victoria Amelina a încetat să mai bată pe 1 iulie la spitalul Mechnikov din Dnipro. Viața ei s-a încheiat din cauza unei răni cauzate de un atac cu rachete al ocupanților ruși asupra unui restaurant din Kramatorsk, la 27 iunie 2023", precizează PEN-Club.

Amelina, în vârstă de 37 de ani, se afla la restaurantul Ria Lounge împreună cu o delegație de jurnaliști și scriitori columbieni în momentul în care clădirea a fost lovită.

După începerea invaziei la scară largă, Victoria Amelina a fost implicată în documentarea crimelor de război rusești ca parte a organizației pentru drepturile omului Truth Hounds. În special, după cum a informează PEN-Club, ea este cea care a găsit jurnalul scriitorului Volodimir Vakulenko, ucis de ocupanții ruși în regiunea Izium acum eliberată.

Scriitoare a scris, de asemenea, la o carte în limba engleză, War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War, despre femeile care documentează crimele de război rusești. Clubul anunță că, în curând, aceasta se va tipări în străinătate.

Amelina a fost, de asemenea, organizatoarea primului festival literar din localitatea Niu Iorki, regiunea Donețk, care a avut loc în octombrie 2021.

În urma atacului care a avut loc pe 27 iunie asupra orașului Kramatorsk au murit 13 persoane. Atunci forțele ruse au lansat două rachete asupra centrului orașului Kramatorsk și asupra Bilenkoi, o localitate din apropierea orașului, provocând numeroase victime civile și distrugeri. Printre morți se numără trei copii și aproximativ 60 de persoane au fost rănite.