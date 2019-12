Vitalia Pavlicenco: „Nișa unionistă este acum ca o salvare și o spălare de vina că nu a reușit integrarea europeană” (VIDEO)

Ex-președinta Partidului Național Liberal, Vitalia Pavlicenco, consideră că R. Moldova trebuie să aibă la putere politicieni care ar putea realiza Marea Unire și spune că partidele pro-unioniste trebuie să ajungă la un numitor comun pentru a se uni.

Vitalia Pavlicenco: „Când mă întrebați de ce suntem atât de dezbinați, trebuie să menționez ceea ce am spus de mai multe ori, că dacă privim atent la spectrul partidelor despre care se spune că sunt unioniste, de fapt, avem cinci entități care s-au desprins împreună, numărând și tulpina, din PL și avem alte cinci partide pro-europene, poate mai puțin toate unioniste, din PLDM.”





Europa Liberă: Zece formațiuni nu arată cât de dezbinată e dreapta?

Vitalia Pavlicenco: „Dreapta e fărâmițată, pentru că s-au divizat PL și PLDM și, dacă vom evalua sincer, nici PL, nici PLDM nu trebuia să fie două partide. Trebuia să fie un singur partid liberal de dreapta, românesc, unionist. De acolo a început, de fapt, dezbinarea segmentului de dreapta, pentru că PAS și DA sunt parțial izvorâte, generate din PLDM prin anumiți membri, mai mulți sau mai puțini, dar încă n-au îmbrățișat total mesajul unionist. Și în acest sens, aceste două entități care au avut succes din 2015 prin protestele desfășurate și prin mesaje, plus prestația lor la guvernare, într-un fel au captat rezultatele unei mari părți din electoratul pro-european, poate și pro-românesc, mai puțin unionist, dar există acolo și acele voturi. În acest sens, electoratul nostru a crezut mai mult în opțiunea pro-europeană decât în cea unionistă și în felul acesta partidele care s-au desprins din lupta dintre PL și PLDM din 2009 încoace au încercat să-și găsească nișa spre unionism, spre pro-românism, pentru că mesajul pro-european, să zicem așa, l-au detronat, l-au compromis prin faptul că oamenilor li s-a asociat integrarea europeană cu posibilitatea de a fura miliarde și a fura și fondurile europene care sunt alocate Republicii Moldova.

Nișa unionistă acum este, într-un fel, ca o salvare și o spălare de vina că nu a reușit integrarea europeană, iar pe de altă parte, o mare cauză că sunt dezbinate entitățile unioniste sunt atât destrămarea PL și PLDM, cât și faptul că foarte multe entități nu își aparțin, au fost formate de cineva, cu banii cuiva, contra cuiva, pentru a se răzbuna pe cineva, pentru a destrăma și a fărâmița pe cineva. Noi, Partidul Național Liberal, din 2006, de când a avut loc congresul până acum, în 2019, am rămas mereu pe aceeași linie.”



Europa Liberă: Dar de ce ați spus că cu banii cuiva cineva și-a constituit formațiune, ca să ia voturile altora sau de ce?

Vitalia Pavlicenco: „Nu, să slăbească un partid, să facă jocurile sau să îndeplinească misiunile altor partide concurente. Uitați-vă foarte bine din 2009 ce partide s-au desprins din PL și din PLDM, mie mi se pare că ei sunt toți umflați...”

Europa Liberă: Dvs. credeți că inclusiv banul ar fi putut fi decisiv?

Vitalia Pavlicenco: „Bineînțeles că da. S-a vorbit despre aceasta, eu nu pot demonstra, că nimeni n-o să spună că, uite, am luat bani, așa cum nu spune nici Dodon că a luat bani pentru ca să-l voteze pe Timofti, dar...”

Europa Liberă: Am auzit și constatări de felul că dacă există atâtea formațiuni unioniste, asta înseamnă că niciuna dintre ele nu-și dorește la modul cel mai serios unirea.

Totul ce se întâmplă acum cu inițiativa lui Chirtoacă, foarte întârziată...



Vitalia Pavlicenco: „Nu este adevărat! Cine poate spune despre PNL acest lucru, când noi am rămas mereu în opoziții extraparlamentare, nu ne-am compromis mesajul? Totul ce se întâmplă acum cu inițiativa lui Chirtoacă, foarte întârziată, ne amintim pe 27 martie când el vorbea despre faptul că electoratul unionist trebuie să voteze un singur partid și să discearnă grâul de neghină...”

Europa Liberă: Și ideea fuzionării n-o găsiți ca o idee bună?

Vitalia Pavlicenco: „Toate acestea sunt repetarea ideilor noastre de acei unioniști apăruți după PNL, noi discutăm cu ei. Să nu se supere, dar sunt unioniști plagiatori. Ei ne-au criticat și se uitau la noi cu ochii pe dos, ba chiar ne ironizau când noi în 2011 am adoptat mesajul unionist în statutul nostru ca prevedere legală și am luptat un an în justiție până în 2012, de asemenea când făceam marșurile unioniste, de asemenea când am trimis scrisori partidelor parlamentare ca să vadă că ideea unionistă e trează.”

Europa Liberă: Ideea unionistă e cu șansă?

Vitalia Pavlicenco: „Noi am pledat mereu pentru crearea unui pol liberal puternic unionist, pro-românesc. În acest sens, în 2016, noi am promovat un program și am avut discuții pe acest palier cu mai multe entități, cu ele am mers până la sfârșit, dar n-am vrut să fiu înregistrată ca și candidat, am spus așa, unu. Și acum, peste patru ani, se repetă exact aceeași situație. În 2016 am spus: „Să identificăm un singur candidat la prezidențiale”. Atunci era pe val Maia Sandu. Doi: „Să identificăm un singur partid din România pe care să-l sprijinim în parlamentarele de atunci”. Aveam în vedere Partidul Național Liberal din România. Trei: „Să formăm un bloc politic dintre partidele pro-românești și pro-europene”.

Termenul europenist, termenul euro-unionist aparțin la fel Partidului Național Liberal. După ce facem un bloc unionist, să mergem împreună într-un bloc electoral pentru alegerile parlamentare, care au avut loc în februarie 2019 și după aceea să creăm un partid liberal unionist, de dorit Partidul Național Liberal, pentru că eu așteptam să vină momentul să mă retrag, să-mi încetez exercitarea atribuțiilor ca să fim pe spectrul politic și pe structura politică din România. Până la urmă, tot la un PNL mare se va ajunge în Republica Moldova, că vrea PL-ul să-și păstreze denumirea de PL, că vrea PUN-ul să-și păstreze denumirea sa sau alte partide se va ajunge la Partidul Național Liberal poate chiar peste câțiva ani, dar e bine să se ajungă mai repede. De aceea noi pledăm pentru fuziune, am participat...”



Europa Liberă: Despre o unificare a acestor forțe poate fi vorba astăzi?

Vitalia Pavlicenco: „Poate fi vorba, dar să vă spun, am participat la Convenția Euro-Unionistă, care ne-a dezamăgit prin componentele asociative, care au vrut să dea partidele la o parte și să nu facă nimic. Am promovat Consiliul Unirii, care a fost o platformă, ea rămâne, este pe internet și acum în calitate de membră foarte sinceră și această platformă a avut discuții cu partide din România și cu partide din Republica Moldova, am participat la Blocul Unirea, care ne-a dezamăgit, cu PLR-ul, mai puțin Partidul „Democrația Acasă” a lui Costiuc și cu componenta asociativă, care toate au fost, împreună cu Sfatul Țării-2, o repetare, o reeditare nereușită, eșuată a Consiliului Unirii, unde de atâtea ori i-am chemat pe toți: veniți să ne adunăm acolo componenta politică, componenta asociativă și împreună să facem, și am avut membri ai Consiliului Unirii pe listele noastre.

Acum ceea ce spune Chirtoacă (PL, vorbesc), el nu spune despre fuziune, că noi am avut întâlnire cu Partidul Liberal și întotdeauna am fost deschiși tuturor invitațiilor și ei au spus că să se formeze o platformă, o mișcare unionistă fără componenta civică, doar partidele politice. Noi am spus ca întotdeauna „da”, suntem de acord, doar că nu prea văd cine să vină mai mult, pentru că, din câte am înțeles, USB-ul, care este condus de Valeriu Munteanu, preluând Mișcarea Europeană cu foarte multe semne de întrebare, fiindcă ea trebuia dizolvată după lege, pentru că fuzionase cu PL-ul. Deci, USB-ul se întoarce de unde a plecat, unul din partidele plecate din PL se întoarce în PL, așa am înțeles, dacă e corect.

Discutăm noi, PNL, și mai discută „Democrația Acasă”. Practic sunt patru entități care ar putea să creeze prin disponibilitatea lor o platformă unionistă comună, adică reeditând Consiliul Unirii, Sfatul Țării-2, Convenția Euro-Unionistă și Blocul Unirea. Celelalte partide, din câte am înțeles, are o declarație publică PUN-ul (n-am citit-o) că este de acord pentru un bloc electoral, dar nu pentru un bloc politic; PLDM-ul, după ieșirea lui Vlad Filat din închisoare, am înțeles că într-un fel poate că este mai reținut în legătură cu această disponibilitate de a merge într-o platformă unionistă. Noi am propus la discuția cu Dorin Chirtoacă să invite și PAD-ul, și PPEM-ul (că eu am mai avut discuții cu Eugen Sturza, președintele interimar al PPEM-ul) și – cine a mai rămas? – PLR-ul sau PPR-ul (cum este acum), despre care PUN-ul a zis că-i propune ca să fuzioneze sau să se integreze în PUN. Asta este situația pe care o avem.”



Europa Liberă: Actualul lider al Partidului Unității Naționale, deputatul Octavian Țîcu, vorbea că în parlament s-ar regăsi 15-16 deputați unioniști și poate ar trebui să se discute și în pereții legislativului despre cum se vede această mișcare unionistă în Republica Moldova. În PD vedeți unioniști?

Vitalia Pavlicenco: „Dna Ursu, deputați care împărtășesc mesajul unionist sunt mulți. Așa cum am făcut eu inițiativele cu limba română, cu NATO și au semnat inclusiv Vlad Filat, inclusiv Diacov și mulți alții din PD. Le-am publicat pe toate. Sunt deputați, dar ei se aliniază politicii partidului, însă, dacă se vor produce niște schimbări în parlament, nu-i exclus să se formeze o fracțiune unionistă, dar nu știu în ce măsură se vor alia, de exemplu lui Octavian Țîcu. Eu însă am îndoieli în legătură cu aceste declarații, le consider mai mult populiste, pentru că, dacă ar să cred în ce spune Octavian Țîcu sau Iurie Reniță, sau cine ar mai fi acolo...”

Europa Liberă: Lilian Carp...

Vitalia Pavlicenco: „Lilian Carp, da. Am o atitudine mai deosebită, pozitivă, față de Lilian Carp. Atunci eu am pus o întrebare înainte de alegeri: Ce era ca aceste partide să sprijine în alegerile parlamentare noi pe Tudor Deliu în circumscripția în care el a candidat, unionist; să-l sprijine pe Ion Iovcev, care a candidat în Transnistria, unionist, a fost vicepreședinte al PNL (vicepreședinte al PNL-ului nostru!); Vitalia Pavlicenco, care a candidat în circumscripția la vest de Republica Moldova...”

Europa Liberă: Diaspora?

Vitalia Pavlicenco: „(Da, diaspora.) ...și pe Ana Guțu, care a candidat la Nisporeni? Sunteți de acord că aceste patru circumscripții puteau să intre”...”

Europa Liberă: Dvs. trebuie să fiți de acord.

Vitalia Pavlicenco: „Păi nu pe Dvs. vă întreb. Eu îi întreb pe cei care ne vor asculta, că acești patru candidați pentru aceste circumscripții, ca unioniști, ar fi putut să completeze fracțiunea sau să contribuie la formarea unei fracțiuni sau unui grup informal de unioniști în parlament? Eu cred că da! Și chiar am pus întrebarea: Ar dori unioniștii din parlament să mai vină unioniști de la alte partide în parlament?



Eu nu cred că și-ar fi dorit dintr-un singur motiv: pentru că nu există această disponibilitate de coagulare, de consolidare, de unificare. Este totuși ambiția de a fi primul, de a fi cel mai, de a nu permite ca să vină și alții. Din această cauză, toți repetă mesajele PNL-ului, dar nu subliniază nicăieri: „Mersi PNL-ului că a luptat în justiție, că a deschis calea pentru unionism”. Așa cum am demonstrat în procesul cu Klimenko că românismul și unionismul nu sunt extremism, prin decizie de judecată...”

Europa Liberă: De la București, cum se vede mișcarea unionistă din Republica Moldova?

Vitalia Pavlicenco: „Vă mulțumesc pentru întrebare. Consider în continuare și spun tot mai ferm acest lucru că politicienii de la București, partidele care sunt acolo nu sunt sincere în mesajul lor unionist. Mă refer, în primul rând, la Traian Băsescu, pentru că el a avut două mandate de președinte și putea să facă foarte mult pentru mișcarea unionistă, să o încurajeze în Basarabia, dar el și-a luat acest mesaj pentru ca să-și salveze noul partid format, după ce a părăsit PDL împreună cu Udrea și cu alții și ca să folosească voturile basarabenilor, ca să devină un partid cât de cât cu mai multe procente și să devină europarlamentar, am spus din momentul în care a călcat în primăvara anului trecut în Republica Moldova.

Clasa politică din România – să-i fie rușine! – este victima sindromului fricii față de Rusia...



Cât privește PNL-ul, consider că este o jele să constat că nu continuă tradițiile Brătenilor, care au fost unioniști, au întregit România și au europenizat și modernizat România și s-au supărat pe noi, pe PNL din Republica Moldova, pentru faptul că noi am luat mesajul unionist și au pretins să-i întrebăm pe ei. Nu cred că dacă spuneau „nu”, noi aveam în continuare să nu luăm mesajul, ascultându-i pe ei. Și nu mai vorbesc de PSD. Deci, clasa politică din România – să-i fie rușine! – este victima sindromului fricii față de Rusia și de aceea „respectă cu strictețe” această decizie a României când a recunoscut Republica Moldova ca stat independent și doar îi mai salvează puțin Declarația camerelor unite. În anul Centenarului Unirii, când au exprimat disponibilitatea de a primi Republica Moldova, adică Basarabia, teritoriul românesc, în componența României, când va dori această populație...”

Europa Liberă: Dar de ce autorităților de la București să le fie frică de acest lucru?

Vitalia Pavlicenco: „...dar la acea ședință nu a participat Klaus Iohannis, cu regret spun acest lucru. Le este frică, pentru că le-a intrat frica de ruși în sânge generațiilor de politicieni români după ‘40. Și în acest sens pe noi ne salvează doar, într-adevăr, perioada din ‘22 până în ‘40 pe noi, basarabenii, pentru că noi, PNL-ul din Republica Moldova, nu ne revendicăm de la PNL-ul cuiva, fie el al lui Orban, al lui Gorghiu sau nu mai știu al cui. Noi ne revendicăm de la naționali-liberalii de la PNL din cei 22 de ani din Basarabia, 550 am cules om cu om decedat, deportat, trimiși în spitalele de psihiatrie, care au fost aleși locali PNL și noi avem în partid Rusu, al doilea președinte al PNL, este un nepot sau strănepot al unui PNL-ist, trezorierul la fel, Andrei Iurie Apostol la fel. Adică avem o tradiție național-liberală a noastră în Basarabia.”

Europa Liberă: Dar, în general, cum ați vrea să fie atitudinea Bucureștiului față de curentul unionist din Republica Moldova?

Vitalia Pavlicenco: „Noi, în Consiliul Unirii, am avut colaborare cu unele partide cu mai puține procente din România și mereu am invitat, l-am invitat și pe Băsescu, când eram încă președinte și pe alții să vină în Consiliul Unirii, pentru că am mai avut un Consiliu Național al Unirii, format de Mircea Druc. Noi când l-am format pe acesta, am avut acceptul lui direct. Noi considerăm că partidele din România trebuie să încurajeze dialogul în Republica Moldova dintre partidele pro-românești, pro-europene, să încurajeze politic, moral o platformă euro-unionistă, dacă nu va reuși doar una unionistă, și în acest sens să dea un mesaj de sprijin pentru mesajul unionist al partidelor din Basarabia, pentru că ei ajută substanțial populația cu toate proiectele, cu bani din România, dar într-un fel lasă impresia că vă dăm bani, stați acolo unde stați, faceți acolo ce faceți, pe noi nu ne deranjați, că doar voi ne mai lipsiți în luptele intestine, acerbe, care au loc în România.

Mai consider că acest Klaus Iohannis, președintele României este cu mai puțină deschidere față de mesajul unionist al partidelor din Republica Moldova, însă eu cred că el trebuie să revină la mesajul lui demn, când a candidat prima oară la funcția de președinte și când a spus: „Noi putem și acceptăm întotdeauna dacă voi doriți această unire. Noi nu putem să refuzăm dacă voi veți dori acest lucru”. Fapt spus și de Angela Merkel, fapt spus și de alți politicieni.”

Europa Liberă: Ultimele sondaje de opinie arată că acest curent unionist este în creștere sau că cei care sunt rugați să răspundă la întrebarea „Cum vedeți mișcarea unionistă sau ideea unionistă?” arată că e în continuă creștere și chiar peste 30 la sută din cetățenii intervievați au spus că văd cu ochi buni unirea Republicii Moldova cu România. Iar pe de altă parte rămâne un alt segment al societății din Republica Moldova, care se opune cu înverșunare acestei idei. Ce e de făcut, dna Pavlicenco?

Vitalia Pavlicenco: „Nu cred că se opune chiar cu atâta înverșunare. Se opun mai mult socialiștii...”

Europa Liberă: Dar care sunt în topul încrederii în aceste cercetări sociologice.

Vitalia Pavlicenco: „...care sunt încurajați de Dodon în mesajele lui xenofobe, anticonstituționale, care încurajează ura dintre segmentele societății și dintre etnii. Aceasta face Dodon. Noi am făcut demers la procuratură să i se retragă imunitatea, să vină în parlament sau care este procedura, sau referendum, sau impeachment și să-i fie retrasă, să nu mai fie președinte, pentru că el trezește ură în societate și neagă libertatea de exprimare, libertatea de opinie, fapte care sunt consfințite atât în Constituție, cât și confirmate prin deciziile și practica judiciară creată de Partidul Național Liberal în justiție și prin precedentele CEDO referitoare la unionism. I-am spus acest lucru lui Dodon la recepția de la Ambasada României dedicată zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României. În 2008, când am avut posibilitate și am comandat un sondaj IRI erau 28 la sută de unioniști...”



Europa Liberă: Ce le spuneți cetățenilor Republicii Moldova care nu agreează această unire?

Vitalia Pavlicenco: „Această unire va fi agreată atunci când partidele euro-unioniste nu se vor teme să spună despre unire deschis, nu așa cum face Maia Sandu, în privința NATO spune că trebuie să le explicăm oamenilor că este un scut de securitate necesar statului nostru, iar în privința Unirii spune când vor dori cetățenii. Trebuie să aibă aceeași abordare și față de NATO, și față de unire, să ajutăm cu toții ca să-i încurajăm pe oameni, ca aceste procente și rating pe care le are un politician să fie puse în serviciul conștientizării adevărului că cea mai scurtă cale de integrare în NATO și UE este unirea cu România. Este mesajul PNL-ului din 2010, reiterat ca slogan electoral în 2014 și acum preluat de toate partidele.”

Europa Liberă: Dar vă întrebam ce mesaj aveți pentru cetățenii care vor un stat independent, integru, suveran?

Vitalia Pavlicenco: „Cetățenii care vor un stat integral, un stat unitar se are în vedere...”

Europa Liberă: Eu mă refer la unificarea celor două maluri ale Nistrului.

Vitalia Pavlicenco: „Păi, da, la fel, e vorba de integritate. Deci, acestor cetățeni le spunem că ei, dacă sunt membri și simpatizanți ai unor partide, într-adevăr, pro-românești, PAS și DA sunt mai puțin de dreapta, în opinia mea ele sunt centru sau mai greu centru-dreapta, mai curând centru-stânga, fiindcă nu trec textul de identitate românească și nu-și asumă unirea. Deci, acești cetățeni, simpatizanți și membri ai partidelor pro-europene, pro-democratice trebuie să facă presiune...”

Europa Liberă: Eu mă refeream la întreg segmentul de populație.

Vitalia Pavlicenco: „Fiecare are simpatizantul lui. Un partid, o entitate, cei care sunt membri și simpatizanți să facă presiuni asupra partidelor lor să se alieze toate într-o platformă comună, într-un front comun împotriva lui Dodon, ca să nu redevină președinte. Ceilalți care nu sunt membri ar trebui să înțeleagă și să dea un vot de încredere într-adevăr dreptei românești din Republica Moldova.

Sigur și ei prin mesaje politice și publice să încurajeze unificarea. România ar trebui într-adevăr să încurajeze acest dialog, să vină cu mesaje mai încurajatoare și mai frecvente pentru populația din Republica Moldova, să simplifice reacordarea cetățeniei române, nu așa, pe bani mulți, pentru că avem încă mulți oameni săraci care nu-și iau cetățenia română, pentru că nu pot, sunt prea mari costurile. Și asta demult trebuia făcut și i-am spus dlui Băsescu, când mi-a zis că a dat cetățenie: „Dle Băsescu, nouă ne-a fost luată fără voia noastră, dar un președinte ca Dvs. se apreciază nu prin ce a făcut, dar prin ce a putut face și nu a făcut. Și au fost foarte multe să le faceți și nu le-ați făcut, iar ce ați făcut, ați făcut cu banii statului român; noi ce am făcut, am făcut cu banii noștri proprii”. Am în vedere românii și unioniștii din Republica Moldova.

Trebuie să lăsăm orgoliile, să nu-i credem pe cei care ieri spuneau că sunt finanțați de Soros și lui Soros nu-i plac partidele naționaliste...



Și aceste procente care sunt, într-adevăr sunt un semnal îngrijorător și un semnal foarte elocvent și clar pentru partidele unioniste că ar trebui într-adevăr să dea curs, să nu lupte cine va fi prezidențiabil – Chirtoacă sau Țîcu, sau poate promovăm unul din societatea civilă, cum se spune la noi, un academician, un scriitor, un publicist, o persoană cunoscută, o persoană din primul parlament, care totuși a votat independența, care sigur că în mentalitatea pro-românilor de atunci se egala cu al doilea pas cu reunificarea cu România. Deci trebuie să ne gândim bine ce facem, să lăsăm orgoliile, să nu-i credem pe cei care ieri spuneau că sunt finanțați de Soros și lui Soros nu-i plac partidele naționaliste, iar astăzi s-au dus la un partid naționalist, probabil că Soros le-a dat voie. Salut toate proiectele lui Soros, nu-mi plac acele afirmații care ar veni în contradicție cu interesul nostru național și în acest sens să nu dezamăgim populația, pentru că ea pleacă, părăsește pe capete Republica Moldova.”

Europa Liberă: Ce evoluții anticipați pe scena politică a Republicii Moldova?

Vitalia Pavlicenco: „Eu cred că alegerile prezidențiale, dacă vor fi așa, cu alegerea de către toată populația și nu vor reveni ca să fie ales în parlament, ar trebui să fie o mare răspundere pentru partidele care nu sunt orientate spre Moscova, spre Uniunea Euroasiatică și care sunt moldoveniste în sensul că sunt mai reticente față de reunificarea cu România. Deci toate partidele care consideră că cea mai scurtă cale de integrare în NATO și UE și în societatea civilizată, cu democrații avansate din Europa și ca să avem scutul american și scutul NATO, aceste partide trebuie să dea un mesaj încurajator oamenilor, să discute și să dialogheze așa cum s-a întâmplat chiar și cu același bloc „Moldova Democrată” și cu Alianța „Moldova Noastră”. Este un exemplu, am trecut prin asta...”

Europa Liberă: Guvernul Chicu va rezista?

Vitalia Pavlicenco: „Depinde cum vor fi calculele Moscovei, dar depinde și de poziția civică a partidelor din Republica Moldova. Și mai am un mesaj pentru europeniștii puri, sterili, cum sunt PAS și DA. PAS și DA, în primul rând, trebuie să găsească o posibilitate de a discuta între ei și să vină să discute cu partidele unioniste. Sunt sigură că PAS și DA vor deveni partide unioniste. Țineți minte ce vă spun! Dorința mea și sugestia mea este să o facă cât mai repede, pentru ca să formăm un front comun euro-unionist despre care prima oară a spus tot Partidul Național Liberal în 2016.”

Europa Liberă: Mulțumim pentru discuție. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. La mulți ani!

Vitalia Pavlicenco: „Și eu vă mulțumesc foarte mult. La mulți ani!”