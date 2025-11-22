Ziaristele Kremlinului deschid televiziune „independentă” în Kârgâzstan, momind cu salarii duble talentele locale

Conducerea editorială a postului Nomad TV o include pe Anna Abakumova, o jurnalistă rusă care a lucrat anterior pentru rețeaua finanțată de stat RT (fosta Russia Today) și este o colaboratoare apropiată a Margaritei Simonian, una dintre principalele propagandiste ale Kremlinului.

Simonian face parte și din consiliul de administrație al organizației non-profit Evrazia, cu sediul în Rusia, care a deschis un birou la Bișkek în 2024 și care se ocupă cu formarea jurnaliștilor și facilitarea călătoriilor în Rusia.

Evrazia a fost fondată de Ilan Șor, oligarhul moldovean condamnat pentru fraudă bancară, care a fugit în Rusia.

Lansarea Nomad TV pe 27 noiembrie este considerată o încercare a Moscovei de a-și spori influența în Asia Centrală, o regiune în care autoritatea Rusiei a suferit un șoc după invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022.

Noul post de televiziune va intra în emisie cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare anticipate din Kârgâzstan, care vor avea loc pe 30 noiembrie. Experții spun că președintele Sadîr Japarov, care a restrâns libertățile politice și media în această țară săracă, încearcă să folosească scrutinul pentru a-și consolida puterea.

Asociata lui Simonian la conducere

Nomad TV va emite 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână, din capitala Kârgâzstanului, Bișkek. Printre angajații săi se numără jurnaliști care au lucrat pentru mass-media de stat din Rusia, inclusiv Abakumova, care este descrisă ca „producător” la Nomad TV, dar despre care se crede că exercită o influență considerabilă.

Înainte de a se alătura noii televiziuni, Abakumova a fost producător senior pentru RT. După invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, ea a realizat reportaje de pe linia frontului din regiunile ocupate de Rusia și a primit mai multe premii din partea prim-ministrului rus Mihail Mișustin pentru munca sa.

În cadrul unui eveniment de strângere de fonduri organizat în martie 2024, Simonian, redactor-șef al RT timp de 20 de ani și propagandistă a Kremlinului, a prezentat-o pe Abakumova ca producător-șef al RT, subliniind vechimea acesteia în cadrul rețelei de stat.

Analistul politic Ruslan Akmatbek a declarat pentru Serviciul Kârgâz al RFE/RL că Simonian este „cel mai înverșunat propagandist al Rusiei”.

Analistul a descris-o pe Abakumova drept „asistenta” lui Simonian și a afirmat că rolul ei la Nomad TV sugerează că Kremlinul încearcă să utilizeze postul de televiziune ca instrument de propagandă în Kârgâzstan și în întreaga regiune a Asiei Centrale.

Recrutarea jurnaliștilor kirghizi

Nomad TV a recrutat în mod agresiv zeci de jurnaliști experimentați de la posturile de stat și private din Kârgâzstan, oferindu-le salarii mari.

Mai mulți reporteri ai postului public de televiziune NTRK s-au mutat la Nomad TV, printre care și cunoscutul prezentator Mirbek Moldakunov.

Iliazbek Baltașev, directorul postului Canal 7 și președintele Uniunii Jurnaliștilor din Kârgâzstan, a declarat că salariile oferite de noua stație erau prea atractive pentru a fi refuzate de jurnaliștii locali.

„Ei sună jurnaliștii și îi întreabă: «Cât câștigi?» Dacă cineva răspunde: «Câștig 50.000 de somi», ei spun imediat: «Îți dau 100.000 de somi» și îi atrag de partea lor”, a spus el.

Zeci de canale de televiziune rusești transmit deja în Kârgâzstan. Agenția de știri rusă Sputnik, alungată din alte părți, funcționează în această țară din 2014.

În 2022, YouTube a închis canalele gestionate de mass-media de stat rusă pe platforma de partajare a videoclipurilor, o măsură care a afectat influența acestora în Asia Centrală.

Akmatbek a declarat că Kremlinul este îngrijorat de „pierderea sferei sale de influență” în Asia Centrală.

„Liderii din țările din Asia Centrală vorbesc de-acum engleza și construiesc relații cu Occidentul. Turcia se implică pe de o parte, China pe de altă parte. Și mai este și războiul cu Ucraina”, a spus el. „Aceasta este o încercare [din partea Rusiei] de a ne ține sub control pe termen lung.”

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te