Ceremonie religioasă de instalare a a noului cap al Bisericii Ortodoxe Ucrainene autocefale la Kiev

Mitropolitul Epifanie a fost instalat astazi în noua sa functie de cap al noii Bisericii Ortodoxe Ucrainiene – independenta de Moscova - intr-o ceremonie religioasa la Kiev, la care au participat sute de credincioși, demnitari si reprezentanti ai altor biserici. Patriarhul ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu , a înmînat la 6 ianuarie ” tomosul”, documentul oficial religios prin care este statutată independenta canonică a Bisericii Ortodoxe Ucrainiene. Intr-un intreviu in exclusivitate cu serviciul ucrainian al postului nostru de radio, mitropolitul Epifanie a spus ca speră să reușească să îi adune în cadrul acestei biserici pe toti ortodoxii din Ucraina, cu ” cu calm intr-un mod pașnic si de bună voie ”. El a avertizat că Moscova, care s-a opus deciziei Patriarhiei Constantinopolului, considerind –o o schisma – ar putea încerca sa creeze un climat ” de confruntare” între credinciosii ucrainieni. In opinia sa, Biserica Ortodoxa Rusa din Ucraina, este ” ultimul avanpost al lui Putin ” in Ucraina. Mitropolitul a mai spus în acest interviu și ca deja peste 100 de parohii s-au alaturat bisericii pe care o conduce.