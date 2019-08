Viorel Furdui: Încă nu putem spune că toate temerile administrației publice locale au dispărut

Pregătirile pentru alegerile locale din 20 octombrie vor începe în mai puțin de două săptămâni, a anunțat Comisia Electorală Centrală. Mai mulți analiști politici văd în apropiatele alegeri un test pentru noua coaliție de guvernare și trăinicia acesteia. Între timp, mai mulți primari din raionul Dondușeni, în trecut membri ai Partidului Democrat, au anunțat că părăsesc formațiunea, motivând prin faptul că aceasta „s-a compromis în fața cetățenilor”. Cum se vede în teritoriu schimbarea de la vârful puterii și care-i starea de spirit printre primari? Un interviu cu directorul executiv al Congresului Autorităților Locale, Viorel Furdui:

Viorel Furdui: „Această perioadă de două luni a fost precedată de o altă perioadă puțin mai lungă, în care a existat o mare, mare apatie din partea autorităților publice locale de a continua în domeniul administrației publice locale, de a candida din nou. Știm cu toții că a fost o perioadă destul de complicată pentru administrația publică locală, mai ales în ultimii ani, mai ales în ultimul an, în special, să spunem așa, când a existat o presiune enormă asupra întregii administrații publice locale și toate acestea și-au pus amprentele asupra stării generale de spirit. În ceea ce privește aceste schimbări care s-au produs în ultimele două luni, sigur că există așteptări că cu adevărat a venit o schimbare și că această nouă guvernare să nu comită aceleași greșeli care au fost comise de precedentele guvernări. Și aici nu mă refer numai la cea care a plecat, dar și la cele anterioare, atunci când a existat întotdeauna o tentație din partea noilor guvernări de a veni și de a influența administrația publică locală, a o controla, de a pune iarăși presiune să se afilieze la noua guvernare ș.a.m.d., deși încă nu putem spune că toate temerile au dispărut ca, într-adevăr, administrația publică locală să se simtă mai liberă și să respire mai ușor.”

A existat întotdeauna o tentație din partea noilor guvernări de a influența administrația publică locală...

​Europa Liberă: Dle Furdui, dacă vorbim despre apropiatele alegeri locale, fosta guvernare se lăuda în repetate rânduri că este puternică în teritoriu, că are foarte mulți primari care o susțin. La un moment dat, se vehicula că a ajuns să aibă primari în jumătate din cele circa 900 de primării. Ar însemna acest lucru că la locale vom vedea o revenire în forță a PD-ului?

Viorel Furdui: „Ceea ce se întâmplă în prezent, de fapt, demonstrează că sistemul de administrație publică din Republica Moldova și, în special, cel local deja nu mai poate fi administrat așa cum a fost administrat anterior. Existau partide care se considerau tare puternice în teritoriu, care prin diferite metode încercau să acumuleze cât mai mulți aleși locali sub egida lor și se lăudau permanent că sunt puternici în teritoriu. Eu doar ca niște exemple vreau să aduc: AMN-ul, dacă țineți minte, era o așa mișcare politică sau partid, care întotdeauna se lăuda că are două treimi de președinți de raioane, sute de primari ș.a.m.d. Pe urmă a venit rândul PLDM-ului, apoi, iată, PD-ul s-a lăudat permanent. Cred că toate aceste laude sunt iluzorii și noi vedem cât de ușor se risipesc toate aceste argumente, să spunem așa, că noi suntem tari și puternici.”

Europa Liberă: Apropo de argumente, dle Furdui, la finele lunii iulie un grup de primari din Dondușeni a părăsit Partidul Democrat, motivând prin faptul că formațiunea s-a compromis în fața cetățenilor. Fiind întotdeauna în legătură cu primarii, ce stă în spatele acestor hotărâri, dle Furdui?

​Viorel Furdui: „De fapt, asta e ceea ce eu acum am vorbit mai sus, referitor la faptul acesta că suntem tari în teritoriu. Noi știm foarte bine cum aceste sute de primari au fost nevoiți, de fapt, din cauza acestui sistem coercitiv care a existat și a fost instaurat, din cauza unui sistem centralizat de acumulare a resurselor și distribuirea acestor resurse pentru proiecte diferite la nivel local, și anume datorită acestor cauze marea parte a autorităților locale pur și simplu au fost nevoite să se afilieze la guvernare și repet: acesta nu-i specificul doar acestei guvernări trecute, dar și cele anterioare au folosit pe larg această metodă, numai că cea anterioară care abia a plecat, să spunem așa, undeva a perfecționat toate aceste metode și le-a folosit la maximum, pentru că nicidecum nu poți să consideri firească situația când, practic, mai mult de 500 de autorități locale, de aleși locali își schimbă afilierea politică. Asta absolut nu poate fi considerat firesc și normal în genere într-un stat normal pe care noi încercăm să-l construim și vorbim despre stat de drept, democrație ș.a.m.d. Și de aceea noi trebuie să privim foarte sceptic acest aspect.”

Europa Liberă: Cum poate fi stăvită această tentație dulce de a controla teritoriul, de a controla primarii?

​Viorel Furdui: „Ați adresat o întrebare, probabil, esențială. În societate trebuie să existe un echilibru și trebuie să avem instituții funcționale ale statului. Și aici eu în primul rând mă refer la o balanță între puterile din stat, balanța politică, în al doilea rând, trebuie să fie funcționale procuratura, judecătoriile și cu siguranță avem nevoie și de o mass-media independentă cu adevărat și proactivă. Cred că e o problemă mult mai complexă, pentru că aceste influențe asupra aleșilor locali, de fapt, sunt consecința unei situații mult mai grave. Închipuiți-vă în situația în care o grupă mare de parlamentari care se consideră elita țării își schimbă afilierea politică câte 14, câte 10, nu știu, câte 7... Ce exemplu dă așa-numita „elită politică” la restul nivelelor de administrație publică? Cu siguranță, problema este mult mai complexă și aici trebuie de căutat, pentru că și soluțiile trebuie să fie mai complexe, dar principalul, în opinia noastră, în afară de faptul că trebuie să existe o justiție independentă, în cazul în care un ales local este presat pe diferite căi să poată să se adreseze și să fie cu adevărat apărat, deci justiția este sigur că un element important, dar, în același timp, nu mai puțin important este ca întregul sistem de administrație publică din Republica Moldova să fie descentralizat și autoritățile locale, în sfârșit, să nu depindă în totalitate de administrația centrală, de modul în care se distribuie fondurile și să aibă această libertate și autonomie locală care să le permită, indiferent de viziunile lor politice, să activeze în mod normal.”

Trebuie să existe o justiție independentă, în cazul în care un ales local este presat pe diferite căi...

​Europa Liberă: Dle Furdui, sunt voci, e adevărat, care aduc mai degrabă a voci de procurori, spunând că, de fapt, primarii care au fost afiliați politic nu mai au dreptul moral să candideze din nou la locale. Dvs., știind lucrurile din interior, ce părere aveți?

Viorel Furdui: „Eu cred că se exagerează pe această filieră. Cu siguranță, în mod ideal să spui nici teoretic nu există, noi într-adevăr putem să spunem că oamenii trebuiau să fie tari, trebuiau să reziste, nu trebuiau să se schimbe ș.a.m.d. Și am avut și avem astfel de primari care au rezistat și au putut să se mențină, dar credem că nu trebuie de absolutizat acest deziderat, să spunem așa, pentru că sistemul prin care noi am trecut și noi credem că încă nu vedem mari-mari semne de schimbare în acest sens, totuși a fost așa construit că niciun om normal, care are familie, care are o afacere, care are frați, surori și care era extrem de vulnerabil în condițiile în care nu aveai niciun sistem judecătoresc independent, care poate să te apere, nu poți să te adresezi nici la procurori, care de asemenea erau sub influența totală, să spunem așa, a anumitor forțe politice, în aceste situații, dacă nu găseau ceva nemijlocit împotriva unui primar, atunci era sistată afacerea lui, dacă nu-i puteau sista afacerea, atunci se aruncau asupra copiilor lor, care poate că aveau o afacere sau un loc de muncă ș.a.m.d. Deci, noi trebuie să înțelegem că, spre deosebire de cei care ridică acum aceste întrebări și care, unii dintre dânșii, au beneficiat permanent de imunitate parlamentară, aleșii locali nu erau protejați absolut de nimeni ca și orișicare cetățean în așa situație în care absolut nu funcționează instituțiile statului. Și e clar că acum e ușor să vii cu învinuiri în privința lor, de aceea este foarte important, cum se spune, să separăm grâul de neghină și să fim foarte atenți cu astfel de abordări și învinuiri.”

Aleșii locali nu erau protejați absolut de nimeni...

​Europa Liberă: Și spre final, dle Furdui. Pentru că a fost anunțată de către Comisia Electorală Centrală perioada pentru locale, perioada electorală pentru locale, cum vedeți Dvs., care ar fi miza așteptatelor alegeri din 20 octombrie?

Viorel Furdui: „În primul rând, noi foarte mult sperăm că vor fi asigurate toate condițiile necesare pentru desfășurarea acestor alegeri – libere, corecte –, fiindcă acum Republica Moldova este sub o monitorizare foarte atentă din partea tuturor partenerilor, toți au să urmărească foarte atent, în special, Consiliul Europei, Uniunea Europeană modul în care se vor petrece aceste alegeri, pentru că noi într-adevăr am derapat foarte mult în ultimii ani, iar apogeul a fost anularea alegerilor din municipiul Chișinău, nemaivorbind despre acele arestări, presiuni ș.a.m.d. și, respectiv, acum cred că este foarte important ca aceste alegeri să se petreacă după toate standardele și pe bună dreptate să câștige democrația.”