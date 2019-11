Cum se vede de la Washington victoria lui Klaus Iohannis

Cum se vad în Statele Unite ale Americii alegerile prezidentiale din Romania, soldate cu victoria presedintelui Klaus Iohannis? e intrebarea pusa corespondentului Europei Libere la Washington.

In contextul in care lumea este confruntata cu ascensiunea extremelor, cu nationalism definit mai mult impotriva cuiva decit pentru ceva, cu mult zgomot pentru prea putine rezultate, cu populisti agresivi, fara respect pentru adevar – victoria lui Klaus Iohannis, care-si propune nimic altceva decit normalitate este o veste buna. Asta mai ales pentru ca inainte de a fi ramas doar incompetenta si corupta, guvernarea PSD a cochetat cu atitudini anti-occidentale si anti-democratice, incercind agresiv sa arunce tara in zona de umbra a asa ziselor democratii iliberale. Dar nu a reusit. Si nu a reusit, pentru ca la alegerile europarlamentare, si inca o data acum, oamenii care traiesc in tara si in strainatate nu au lasat tara sa alunece catre spatii in care alte regimuri din regiune s-au aciuit.



Nu tot ce s-a intimplat in aceasta campanie este pozitiv. Explicatia ca Viorica Dancila ar fi fost un fel de Vadim, caruia nu trebuia sa i se ofere o platforma pentru viziunile sale respingatoare, nu sta in picioare. Democratia se deprinde prin exercitiu si dezbaterile publice ale candidatilor sint un reflex necesar, care trebuie antrenat indiferent de calcule politice. Dar daca rezultatul previzibil, dar remarcabil prin dimensiunea sa este de bun augur, dovedind ca presedintele Iohannis este o personalitate politica serioasa si respectata, ceea ce urmeaza e chiar si mai important. Normalitatea si competenta trebuie sa ramina trasaturile dominante ale unei guvernari, care va avea o luna de miere foarte scurta, desi inca nu controleaza intreg spatiul politic.

Chiar daca Romania este ferita – si domnul Iohannis are merite in acest sens – de derapaje de extrema dreapta si alegerile nu au fost cistigate cu populisme, ar trebui evitat riscul ca exaltari ieftine si exaltati de profesie sa erodeze si deraieze seriozitatea demersurilor noii puteri. Apoi ar mai fi si cele circa o treime dintre votanti care au optat, chiar si in conditiile dezastruoasei guvernari, pentru PSD, un bloc care inca se mentine puternic si fidel si care nu trebuie ignorat, asa cum a facut Hillary Clinton in America in 2016, cind s-a multumit sa ii caracterizeze pe sprijinitorii lui Trump ca fiind deplorabili.



Obiectivul nu este vreo unanimitate suspecta la alegerile urmatoare, ci importanta de a intelege ca intre cauzele votului anti-Iohanis se numara situatii corectabile, nemultumiri justificate si suferinte reale. Ieri, romanii au votat pentru normalitate si seriozitate si impotriva extremismului, incompetentei si coruptiei. La unison – in tara si in diaspora. Motivatiile votului pro-Iohannis nu trebuesc uitate.