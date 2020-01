Donald Trump l-a avertizat pe Recep Erdogan să nu intervină militar în Libia

Avertismentul lui Trump a fost exprimat într-o convorbire telefonică cu Erdogan, și a venit după ce Parlamentul de la Ankara a autorizat intervenția militară a Turciei în Libia.

Cei doi lideri au discutat chestiuni bilaterale, dar si despre instabilitatea din Libia, situatie de curind condamnata si de oficialitatea ONU cu rangul cel mai inalt din acea tara.

Trump a spus ca o interventie straina ar complica situatia din tara nord-africana, unde o factiune din estul tarii incearca sa inlature de la putere, guvernul de la Tripoli, condus de premierul Fayez Sarraj.

Ofensiva condusa de generalul Khalifa Haftar se bucura de sprijinul Emiratelor Arabe Unite, Egiptului, Frantei si Rusiei, in timp ce de partea regimului sint Turcia, Qatar si Italia.

De curând, Erdogan si premierul Saraj au semnat un acord care prevede ca Turcia sa trimita experti militari si alte persoane calificate in aceasta regiune volatila, in conditiile in care voci din Turcia sustin ca instabilitatea din Libia ar putea antrena instabilitate in Turcia.

Erdogan si Trump au discutat si despre violentele din provincia siriana Idlib, de la granita cu Turcia, acolo unde fortele presedintelui sirian Asad incearca sa recucereasca o regiune controlata de rebeli.

Sute de mii de civili incearca sa se refugieze in Turcia, ceea ce l-a facut pe Trump sa-l avertizeze pe Assad, saptamina trecuta.

Declaratia Casei Albe nu precizeaza daca Trump si Erdogan au vorbit despre campania Turciei impotriva kurzilor din Siria, inceputa dupa ce seful executivului American a anuntat retragerea fortelor americane, in toamna.