Alexei Tulbure: „Alegătorul câștigă dreptul de a-și alege un parlament care îl reprezintă”

Șeful executivului moldovean Ion Chicu spune că nu va pleca din proprie inițiativă, iar dacă va fi demis de o nouă majoritate în legislativ va rămâne în funcție până la numirea unui nou prim-ministru. Totodată, Chicu a exprimat dubii că o nouă majoritate parlamentară ar putea numi un nou executiv. Analistul politic Alexei Tulbure fost ambasador al R.Moldova la ONU și CoE, crede că actualul premier va activa pană la scrutinul prezidențial din 1 noiembrie.

Europa Liberă: Se avansează mai multe scenarii care ar putea să deblocheze criza politică. Este adevărat că este o mare incertitudine, ținând cont și de criza sanitară, dar ce se întâmplă dacă se aprofundează această criză politică?

Alexei Tulbure: „Dar ce aveți Dvs. în vedere prin aprofundare?”

Europa Liberă: Se destramă majoritatea parlamentară, guvernul rămâne minoritar, nu se știe ce urmează după asta...

Alexei Tulbure: „Dacă rămâne guvernul minoritar - el, în calitatea unui guvern fără un suport ferm în parlament - funcționează până la alegerile prezidențiale cel puțin și, în funcție de rezultatele alegerilor, se întâmplă ceva cu acest guvern Chicu. În cazul în care câștigă dl Dodon, eu nu exclud că putem să urmărim un fenomen de reîntoarcere a celor plecați din PD la matcă, la PD înapoi, și atunci Chicu din guvern minoritar devine iar guvern ordinar. În cazul în care nu câștigă dl Dodon, atunci fie se formează o altă majoritate, fie este demis guvernul și nu este ales altul, și mergem la alegeri anticipate. Asta-i o variantă. A doua variantă - dispariția acestei majorități, guvernul este demis, atunci președintele despre asta a vorbit, dl Dodon a declarat că el convoacă patru partide politice - socialiștii, Platforma DA, PAS-ul și Partidul Democrat - și le propune organizarea alegerilor anticipate odată cu cele prezidențiale și, în cazul în care se obține consensul, atunci cred că se găsește și formula legală, formula juridică pentru a organiza aceste alegeri. Sunt două lucruri importante în această a doua posibilă variantă că totuși se pledează pentru o soluție politică și corectă - alegerile anticipate, în condițiile în care avem un parlament nu prea legitim și, al doilea, situația când există voință politică, atunci se găsește formula legală pentru a transforma această voință în acțiuni concrete.”

Europa Liberă: Din actuala componență a legislativului, 101 deputați, câți din ei și-ar dori anticipate?

Alexei Tulbure: „Cam puțini doresc anticipate, nu prea doresc anticipate nici cei de la putere, nici cei din opoziție, dar situația poate să-i forțeze să pledeze în favoarea unei astfel de opțiuni corecte.”

Europa Liberă: Ce câștigă alegătorul, dacă se ajunge la un scrutin parlamentar anticipat?

Alexei Tulbure: „Alegătorul câștigă dreptul de a-și alege un parlament care îl reprezintă, pentru că actualul parlament nu în deplina măsură reprezintă voința alegătorului. De exemplu, aflarea în parlament a celor din Partidul Democrat nu este atât rezultatul votării într-un scrutin democratic, cât al manipulării și falsificării cu utilizarea statului capturat. În mare măsură asta se referă și la Partidul „Șor”, pentru că ați văzut prin ce metode acest partid a parvenit în politică și cum a acces în parlament.”

Europa Liberă: Dar au bazinul lor de electorat, oameni care votează spunând că „da, a furat, a luat el, dar ne dă și nouă și nu e tocmai rău”. Cel puțin, la Orhei deseori se aud aceste constatări.

Alexei Tulbure: „Sunt niște argumente bolnăvicioase și nenormale, pentru că să spui că nu e rău, când participi și tu la împărțirea celor furate... Bine, poți să spui orice, dar pentru Orhei și pentru țară în întregime, și pentru situația din Moldova în general asta nu e bine, pentru că Moldova nu poate să se dezvolte prin aceea că se fură de la toți și se împarte la unii sau prin hoție, în genere, nu poți schimba lucrurile înspre bine. Noi trebuie să revenim la stat de drept, să revenim la normalitate, să revenim la niște condiții în care să putem să ne dezvoltăm în mod normal, în beneficiul tuturor. Noi suntem trei milioane de moldoveni. În Orhei câți sunt acolo, câteva zeci de mii de oameni?”

Europa Liberă: Este clar ce mai vrea și ce mai poate face Vladimir Plahotniuc de acolo din depărtare?

Alexei Tulbure: „El coordonează, într-un fel, acțiunile grupurilor Șor și Sandu în parlament și poate ale altor forțe în afara parlamentului și anumitor influenceri, cum se spune acum, lideri de opinie. Da, scopul lui este să-și amelioreze situația în Moldova și poate pe plan internațional, să-și amelioreze situația în sensul să facă tot posibilul pentru a evita posibila pedeapsă pentru cele ce s-au întâmplat.”

Europa Liberă: Procurorul general a anunțat că unul dintre principalii beneficiari ai furtului miliardului este Vladimir Plahotniuc.

Alexei Tulbure: „Corect. Ați văzut care a fost reacția în spațiul public la ceea ce a declarat Stoianoglo? După mine, evenimentul lunii sau evenimentul primăverii, sau perioadei de pandemie, asta-i declarația care a fost făcută de procurorul general despre implicarea lui Plahotniuc în furtul miliardului, e o declarație a unui oficial de rang înalt și înaintarea a trei capete de învinuire ș.a.m.d. Acum noi am văzut reacția, a ieșit filmulețul cu „kuliokul”, mai iese altă lume cu alte comentarii. În opinia mea și „kuliokul” este important, dar noi am mai văzut chestii de acestea, dar sincronizarea acestor acțiuni ne vorbește despre faptul că s-a încercat devierea atenției publice de la declarația procurorului. Procurorul va continua să lucreze, deci există acum o conlucrare și pe plan internațional, ai noștri lucrează cu Letonia, cu Uniunea Europeană, americanii îi ajută și au să fie progrese în dosarul respectiv, însă asta nu înseamnă că nu vor fi puse bețe în roate și nu vor fi încercări de a deraia acest proces, de a-l opri, de a-l stopa; nu vor încetini încercările de a-l discredita pe Stoianoglo. Eu am încredere în acest procuror general, cel puțin până acum nu m-a făcut să mă dezamăgesc în ceea ce a făcut și a declarat.”

Europa Liberă: Sondajele de opinie arată că în topul preferințelor alegătorilor pentru scrutinul prezidențial se menține Igor Dodon. Pe de altă parte, tot mai mulți analiști, experți spun că imaginea lui scade și scade dramatic. Chiar credeți că e atât de șifonată imaginea șefului statului pe moment?

Alexei Tulbure: „Nu mai țin minte cine primul a spus asta, dar a spus foarte bine, că în Republica Moldova este foarte greu să-ți pierzi reputația, o armată întreagă, o legiune de politicieni, înalți funcționari care au fost prinși în flagrant că fură și cu acest „kuliok” e absolut evident ce se întâmpla acolo, însă reputația acestor oameni, nivelul de suport popular nu scade. De aceea, da, este șifonată imaginea, dar, cum spuneți și Dvs., sondajele arată un nivel înalt de suport și el e pe primul loc. În condițiile în care așa-numita dreaptă pro-europeană este fărâmițată, ei nu acționează de pe poziții unice, consolidat, șansele lui Igor Dodon să fie reales sunt foarte mari.”

Europa Liberă: Dar și Igor Dodon ar putea să aibă un adversar puternic în persoana lui Renato Usatîi?

Alexei Tulbure: „Renato Usatîi are un rating înalt, într-adevăr, partidul său nu, dar el personal are un rating foarte bun, însă bazinul lui electoral sau bazinul susținătorilor dlui Renato Usatîi oricum îi undeva în aceeași zonă unde este și bazinul dlui Dodon.”

Europa Liberă: Și atunci este rivalitate?

Alexei Tulbure: „Și atunci rivalitate este pe o parte a eșichierului, dar de pe partea dreaptă el nu ia de acolo și el nu poate pretinde pentru alt electorat, acolo electoratul de dreapta nu cred că se va scinda, se va scinda, dar nu foarte mult, oricum un pol de atracție există pe dreapta, este Maia Sandu. Ar fi fost ideal dacă Andrei Năstase cu Maia Sandu s-ar fi înțeles în privința unui candidat unic, atunci acest electorat ar reacționa altfel, dar oricum este polul acesta de atracție și eu nu cred că Renato Usatîi este capabil acum, la momentul acesta să depășească popularitatea dnei Sandu. Deci, noi vom avea tradițional doi lideri: unul de pe dreapta, altul de pe stânga.”

Europa Liberă: Dacă e adevărat ce spun unele cercetări sociologice, că aproape 50 la sută din cetățenii cu drept de vot sunt nehotărâți, cine poate să-i motiveze să iasă la vot, o forță nouă sau cele care există?

Alexei Tulbure: „Orice e posibil. Am mai avut precedente în istoria politică regională, continentală când pe ultima sută de metri poate să apară o personalitate care să intervină serios în jocul politic, dar deocamdată nu văd o astfel de persoană la noi. Deci pentru aceste alegeri prezidențiale nu văd surprize care pot veni din altă parte. Pentru primul tur, participarea poate să fie mai joasă, pentru al doilea tur, în cazul în care actorii și miza va fi foarte mare și bine jucată de actorii politici, participarea poate să fie mai înaltă. Și atunci, numărul celor indeciși poate să scadă din valoarea unuia sau altuia; aici mult depinde de cum se vor prezenta lideri în campania electorală.”