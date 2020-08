Nicolae Negru: „Dodon și partidul lui fac tot posibilul ca R. Moldova să revină din nou sub poala Rusiei”

Vasile Botnaru în dialog cu comentatorul politic Nicolae Negru despre semnificațiile discursurilor lui Igor Dodon și Ion Chicu cu ocazia zilei de 27 august.

Europa Liberă: Unii analiști spun că nici pe departe Igor Dodon, darămite Ion Chicu nu s-au ridicat la altitudinea discursului rostit de Volodimir Zelenski, de exemplu, la o distanță de câteva zile. Mă rog, și dexteritatea lui Zelenski nu se compară cu experiența lui Dodon sau a lui Chicu. Și totuși, ce v-a sărit în ochi?

Nicolae Negru: „E cer și pământ. Din păcate, dl Dodon nu s-a ridicat la înălțimea și semnificația adevărată ale acestei zile. El, ca de obicei, a profitat de ocazie să facă campanie electorală și să lovească opoziția, s-a referit la reformele liberale și la mentorii externi ai unor partide, care au făcut ca situația să degradeze în ultimii 29 de ani.

El vorbește ca și cum s-a întâmplat o catastrofă în Republica Moldova

Asta atrage foarte mult atenția, că el vorbește ca și cum s-a întâmplat o catastrofă în Republica Moldova, dar până atunci a fost foarte bine, ca și cum Republica Moldova exista în perioada sovietică. El vorbește de ultimii 100 de ani, de exemplu, că pentru prima oară în ultimii 100 de ani Moldova se bucură de cea mai largă recunoaștere internațională. Ce vrea să spună el cu 100 de ani? Și nu-i tocmai cazul cel mai fericit cu recunoașterea internațională, deși s-a bucurat și se bucură Republica Moldova de recunoașterea internațională, dar în perioada mandatului său a fost foarte izolată, e foarte izolată Republica Moldova.”

Europa Liberă: S-a părut că Igor Dodon, la fel ca și Ion Chicu încearcă să trimită percepția statalității Moldovei începută cu mulți-mulți ani înainte.

Nicolae Negru: „Asta ar vrea. S-a referit de mai multe ori Dodon la faptul că de secole poporul Republicii Moldova sau poporul moldovenesc a luptat pentru suveranitate și independență. Dacă cunoaștem puțin istoria, lucrurile au stat altfel, desigur că moldovenii au vrut suveranitate și independență, dar ceea ce s-a întâmplat în anul 1991, la 27 august, desigur că a fost nițel altceva decât ceea ce are în vedere Dodon. Tocmai Dodon ar fi fost la 27 august 1991 în tabăra celora care nu au vrut desființarea Uniunii Sovietice și nu ar fi vrut ca Republica Moldova să-și proclame suveranitatea și independența.”

Europa Liberă: Mai ales că acum se află în barca lui Putin, cel care regretă destrămarea URSS-ului, calificând-o drept cea mai mare catastrofă a secolului trecut.

Nicolae Negru: „Exact! Mai cu seamă că dl Dodon și partidul pe care îl conduce fac tot posibilul ca Republica Moldova să revină din nou sub poala Rusiei, de fapt, e un statut de vasal al lui Putin. Și l-a asumat Dodon benevol și când el vorbește de recunoaștere națională, parcă în acțiunile sale nu se observă lucrul acesta, dimpotrivă, dacă luăm călătoriile lui, absoluta majoritate au fost efectuate la Moscova, unde a stat în anticamera lui Putin să aștepte întâlnirea cu el. E adevărat că ultima vreme Putin parcă se comportă cu răceală față de Dodon, o fi fiind efectul pandemiei, al COVID-ului. Dl Dodon își iese din fire să recâștige simpatia, să aibă măcar o întâlnire, ca într-o poezie a lui Eminescu, măcar o oră să fie din nou amic cu Putin, dar iată ceva nu-i reușește și atunci el merge la această caraghioasă inițiativă sau declarație, își asumă funcția de cobai al industriei farmaceutice din Rusia, zice că va testa vaccinul anti-COVID pe propria piele, pe propriul organism, dar, de fapt, vrea să-l testeze pe organismele cetățenilor Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Premierul Chicu a dat senzația că vrea să fie împăciuitorist, a chemat la unire?

Nicolae Negru: „Da, a chemat la unitate, ca și cum laitmotivul premierului Chicu e că patriotism ne lipsește pentru ca lucrurile să meargă foarte bine în Republica Moldova. Cam același lucru e și la Dodon: patriotism, încredere... Dl Dodon chiar consideră că sarcina președinției e să le inspire cetățenilor încredere. Nu am văzut vorbind un președinte, a vorbit ca un lider de partid, a zis că guvernarea face față pandemiei și crizei în care se află Republica Moldova, că s-au plătit salariile, că au fost mărite pensiile, salariile medicilor ș.a.m.d. Deci, un pic de campanie electorală, dar iarăși, ca și cum mingea prosperității s-ar afla pe terenul cetățenilor Republicii Moldova și al altor partide, nu numai al președinției și al unui partid, cum s-a exprimat dl președinte Dodon, că funcția lui ca președinte de stat este să le cultive cetățenilor încredere în Moldova. Această cultivare desigur că nu se face în mod demagogic, el ar trebui să demonstreze prin acțiuni și guvernarea desigur la fel, și patriotismul nu depinde de câte ori vom rosti noi cuvântul „patriotism”, ca să știe dl Chicu, ci depinde de felul cum vor trăi cetățenii. Dacă statul va asigura cetățenilor Republicii Moldova un nivel decent de viață, atunci va exista și mândrie, și încredere, și stabilitate, și toate celelalte care sunt necesare pentru funcționarea și existența unui stat.”

Europa Liberă: Recent, Igor Dodon a constatat că Republica Moldova nu va ajunge membru al Uniunii Europene. Dvs. cum vi s-a părut, a spus-o cu regret?

Nicolae Negru: „Păi, el asta vrea! Asta face parte din această strategie sau din această tactică a politicii externe echilibrate, de fapt, ca Republica Moldova să nu se apropie de Uniunea Europeană, să stea pe un teren neutru, cum zice el, ca la momentul potrivit Rusia s-o înșface, atunci când va fi pregătită Rusia, fiindcă acum totuși e într-o situație mai grea, legată și de prețurile la petrol, și în relațiile cu Ucraina încă nu s-a clarificat în totalitate, iată și Belarus, problema Belarusului apare, de aceea încă o povară ca Republica Moldova ar fi foarte dificilă pentru Moscova și pentru Putin. Ceea ce face Dodon, e ca Republica Moldova să nu intre în Uniunea Europeană, să nu se afle sub protecția NATO, de exemplu, din punctul de vedere al securității și apărării, dar să fie complet dezgolită, să fie în afara zidurilor Uniunii Europene, ca la momentul potrivit Putin să ne înșface. Asta e funcția lui Dodon, asta el vrea și asta el le insuflă cetățenilor Republicii Moldova, că nu trebuie să facem eforturi, pentru că Uniunea Europeană nu are de gând să ne primească. Mai sunt și alții care spun asta, dar cu alte scopuri decât Dodon.”