Vitalie Vovc: „Există o singură cale să ne alăturăm familiei statelor civilizate-Unirea cu România”

Este consultant în organizări şi marketing. Din cauza carantinei, de ceva timp munceşte de acasă, dar pandemia de COVID 19 nu l-a împiedicat să revină în Republica Moldova. El spune că urmăreşte cu interes evoluțiile de pe scena social-politică.

Europa Liberă: Ce înseamnă să vii de-acasă acasă și să pleci de-acasă acasă?

Vitalie Vovc: „Sunt două localități, două țări, două culturi în care mă simt în egală măsură acasă, care sunt ambele ale mele, deja una din născare, ca să zic așa, și alta prin adopție. E complicat acum, întrucât cu această pandemie sunt restricții administrative, controale, acte, dar nu puteam să omitem această vizită, în special pentru părinți.”

Europa Liberă: Tocmai au avut loc două zile de întâlnire cu diaspora. Chiar dacă această întâlnire a fost online, îndemnul autorităților a fost să vină acasă cei din străinătate, să-și aducă economiile pe care le-au făcut pe parcursul anilor, să le investească în Republica Moldova, că tocmai acum ar fi apărut oportunități imense...

Vitalie Vovc: „Da, desigur... (Râde).”

Europa Liberă: Se vor grăbi?

Vitalie Vovc: „Pentru ca aceste lucruri să se întâmple, sunt necesare condiții. Și atunci, indiferent de cine va fi la guvernare, lucrurile se vor întâmpla de la sine. Niciun apel de acest gen nu funcționează prin definiție, ar fi iluzoriu să credem că va ieși un prim-ministru, un președinte și va zice: „Veniți acasă, măi copii” și, iată, toată lumea își va face valizele și se va întoarce acasă. Lucrurile nu se întâmplă în felul respectiv.”

Europa Liberă: Dar ce condiții ar trebui să existe ca să aibă încredere cei de peste hotare care au agonisit bani să vină să-și aducă aici, în Republica Moldova, acele economii și să investească în proiecte?

Banul iubește să nu se schimbe regulile și să existe stabilitate

Vitalie Vovc: „Cu banul e cel mai simplu de răspuns, fiindcă atunci când investești, aștepți un retur. Deci, returul din investiție în Republica Moldova trebuie să fie mult mai important decât o investiție în oricare altă țară occidentală, civilizată, în primul rând, și în al doilea rând, acest venit trebuie să fie și mult mai important decât toate riscurile aferente. Să zicem, dacă vine omul și, nu știu, inventez acum niște cifre, și investește 100 de lei și așteaptă un retur de 130-140 de lei, dar știe că 50-60 de lei trebuie să meargă pe cheltuieli diverse și mărunte, inclusiv administrative, ca să nu zic păpate de corupție, atunci se gândește de trei ori. Când riscul asociat este considerat mare, atunci, bineînțeles, investiția nu vine. Banul iubește să nu se schimbe regulile și să existe stabilitate, un anumit fel de stabilitate.”

Europa Liberă: Noi acum vorbim despre prima generație plecată.

Vitalie Vovc: „Da, bineînțeles.”

Europa Liberă: Cei care deja au copii, care și-au făcut studiile în țările adoptive, care își văd viitorul în acele țări...

Vitalie Vovc: „Sigur, și care au surplus de venit care ar putea fi investit inclusiv în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Dar copiii voștri cum își văd viitorul?

Vitalie Vovc: „Dacă pun la îndoială revenirea mea în Republica Moldova, nici nu pot să-mi închipui ce ar trebui să se întâmple ca ai mei copii, crescuți acolo, să decidă să se instaleze pe viitor în Republica Moldova. Ar trebui să fie un Eldorado aici, ceva care să-i facă să părăsească Franța și să vină în Republica Moldova. Într-adevăr, oamenii prind rădăcini, oamenii își construiesc viața, își fac o casă, o familie, cresc copii, își fac o carieră și cu cât mai mulți ani trec de la plecare, cu atât această revenire este mai complicată.”

Europa Liberă: Asta înseamnă că ei se îndepărtează de realitățile de aici și că mulți dintre ei practic nici nu mai trăiesc cu gândul la soarta Republicii Moldova, au lăsat pe spatele celor de aici să-și decidă ei viitorul, să decidă cine trebuie să-i reprezinte?

Vitalie Vovc: „Și da, și nu. Nu este adevărat să zicem că acei plecați au uitat sau au abandonat Republica Moldova. Mulți rămân conectați, în special prin intermediul rețelelor de socializare, prin intermediul internetului, ascultă emisiuni, citesc articole din presă...”

Europa Liberă: Dintr-un milion cam câți ar fi?

Vitalie Vovc: „Sunt câteva sute bune de mii care sunt foarte conectați la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și dacă nu sunt conectați la actualitatea politică din Republica Moldova, sunt conectați înde ei, se constituie în mici grupuri comunitare, se constituie în noi prietenii, noi rubedenii, deja în străinătate se fac nunți, se fac cumătrii.”

Europa Liberă: Eu am avut în vedere tocmai conectarea politică, pentru că suntem în ajunul alegerilor prezidențiale, după care ar putea să vină și un scrutin parlamentar anticipat, dacă vor decide cei care sunt în parlament. Și dacă pe ei nu-i interesează politicul, atunci foarte puțini manifestă interes să meargă să-și dea votul pentru clasa politică din Republica Moldova.

Vitalie Vovc: „Eu personal am votat ori de câte ori s-au organizat alegeri și ori de câte ori am fost lăsat să votez, fiindcă a fost un an în care mi s-a spus că nu pot vota, deoarece aveam pașaportul expirat, dar datoria de cetățean mi-am făcut-o întotdeauna. E adevărat, de la un scrutin la altul, nu știu care sunt mijloacele de mobilizare, dar iată fostul scrutin prezidențial în care nu s-au ajuns buletine, au fost cozi enorme în străinătate și ultimul scrutin în care secțiile de votare au fost cam vide, la unele secții de votare s-au deplasat doar câteva zeci de persoane. Cauzele sunt multiple. În primul rând, geografia secțiilor de votare contează foarte mult, numărul secțiilor de votare, dar, bineînțeles, există și acel dram de speranță care este necesar de fiecare dată când un alegător merge să voteze, iar atunci când acest dram de speranță este spulberat, vine un sentiment de apatie, de resentiment, până la o vreme, când iarăși apare o explozie ceva și iarăși se vor duce toți la secțiile de votare să salveze țara. Va fi asta de ce astă dată sau nu, vom vedea.”

Europa Liberă: Ce miză au alegerile prezidențiale din 1 noiembrie?

Vitalie Vovc: „Miza e mare, alta e că speranța e mică. Iarăși, vorbim precum vorbim de 29 de ani, vorbim de același lucru, de vectorul geopolitic, este unica miză posibilă în Republica Moldova. Republica Moldova ori rămâne acolo unde este astăzi…”

Europa Liberă: Dar unde este astăzi?

Vitalie Vovc: „Undeva un loc uitat pe harta Europei, un loc izolat din toate părțile, într-o parte avem Uniunea Europeană, în altă parte avem Transnistria și Ucraina, care e în război cu Rusia, și noi din niște motive absolut fantastice, fantasmagorice ne tragem spre Rusia, deși este o aberație totală din toate punctele de vedere, dar asta e. Iată unde suntem, ne-am băgat singuri într-o gaură din care nici nu știu cum se poate de ieșit acum, fiindcă avem un partid care are și președinția, și toate pârghiile în stat, poate șantaja pe oricine și oricând, și oricum. Sunt foarte pesimist referitor la rezultatele scrutinului care vine, cu atât mai mult că noi tradițional avem ciclurile puterii, la noi sunt cam de opt ani, din opt în opt ani se schimbă. Și cum suntem doar la primii patru și suntem într-un fel de apogeu al puterii actuale, ei dețin acum toate pârghiile. Cred că decepția va veni treptat în rândul populației, dar spre sfârșitul celui de-al doilea mandat.”

Europa Liberă: Dar ce poate și ce trebuie să facă șeful statului în Republica Moldova?

Vitalie Vovc: „Păi tocmai aici e și cel mai mare paradox, fiindcă șeful statului, constituțional, în Republica Moldova nu prea are mari puteri.”

Europa Liberă: Multă lume vorbește că pe centru-dreapta se înghesuie foarte mulți candidați și deseori își pun întrebarea: de ce această puzderie de doritori de a obține mandatul de președinte în Republica Moldova, unde forma de guvernare este parlamentară?

Vitalie Vovc: „E chestia de geopolitică. Avem un actor geopolitic cu rădăcini foarte adânci în Republica Moldova și avem alți actori geopolitici, dar care încearcă să respecte niște reguli democratice sau de bun-simț, nu intră cu ciubota în casa omului și încearcă să ne lase pe noi să ne decidem soarta. Din păcate, ei consideră că și ceilalți joacă după reguli oneste, dar nu este cazul și ne pomenim cu situația în care ne pomenim. De ce se înghesuie politicienii să devină președinți în condițiile în care președintele teoretic nu are putere în acest stat? Păi există întotdeauna o formă de putere paralelă în Republica Moldova, în care președintele deține niște pârghii și aceasta nu ține de politică, ține de imunitate parlamentară. Iată, câte scandaluri a avut actualul președinte și văd că nu este absolut deloc deranjat nici de justiție, nici de parlament, nici de nimeni. E totuși o recompensă mare chestia asta, deci ai o libertate totală să faci ce vrei, să faci cum vrei, să te bucuri de această protecție a funcției și cred că asta e o bucată de tortă foarte apetisantă.”

Europa Liberă: Încotro, Moldova? În ce direcție se îndreaptă astăzi statul?

Devenim încet, dar sigur un fel de mini-gubernie a Rusiei

Vitalie Vovc: „Moldova a intrat într-o fază de autoizolare pe toate planurile. Noi devenim încet, dar sigur un fel de mini-gubernie a Rusiei. Vin acum de la țară și am constatat niște chestii care m-au jenat foarte mult. Vă dați seama, într-un sat în care nici vorbitori de limbă rusă nu-s să vezi inscripții rusești pe la izvoare, pe la fântâni și unul din principalii vehiculatori ai acestei noi rusificări, dacă putem să-i zicem așa, este biserica, fiindcă totul prin intermediul acesteia se face. Când intrați în sat și vedeți un chip, nu mai contează al cărui sfânt, și scris cu litere mari, gravate în piatră rusește, e oarecum șocant, suntem în 2020... Iată unde se îndreaptă Republica Moldova.”

Europa Liberă: Cine sunt agenții schimbării în Republica Moldova?

Vitalie Vovc: „Cetățenii care sunt capabili astăzi să facă, au călătorit deja mulți din ei, inclusiv acei care se numesc astăzi diasporă, deci care au plecat, au revenit, părinți care au fost la copii, au revenit, trăim totuși într-o țară în care se circulă mult. Nu cred că există prea multe persoane astăzi în Republica Moldova care să nu fi ieșit din Republica Moldova și la un moment dat aceste comparații se fac, lumea înțelege cum să se comporte civilizat, dar există talpa și există vârful, iar vârful a cam luat-o razna.”

Europa Liberă: Republica Moldova de acum 29 de ani, Republica Moldova de azi și Republica Moldova de peste 29 de ani, ce asemănări și ce deosebiri?

Vitalie Vovc: „Eu aș face o altă comparație: Republica Moldova după 29 de ani de nu știu ce fel de parcurs, căci numai proeuropean nu a fost, de independență, și teritoriul Basarabiei din perioada interbelică care a durat doar 22 de ani și vom vedea că în 22 de ani, de la 1918 până la 1940, am avut și o economie, și o bunăstare, și o creștere semnificativă a populației, și vedem unde am ajuns astăzi, după 29 de ani.”

Europa Liberă: Și peste 29 de ani?

Vitalie Vovc: „Peste 29 de ani depinde iarăși ce vom face mai departe - revenim în sânul Uniunii Europene, și există o singură cale astăzi pentru ca să ne alăturăm familiei statelor civilizate care este Unirea cu România, altă cale nu există, în special de la Brexit încoace, ori devenim un fel de enclavă rusească, un fel de Kaliningrad. Astea sunt două alegeri, a treia cale nu există.”

Europa Liberă: Societatea e dezbinată și e în căutarea unei idei care ar consolida-o. Ce vă doriți cel mai mult acum?

Vitalie Vovc: „Să fiu sănătos, îmi doresc ca părinții mei să fie sănătoși, copiii să fie sănătoși.”

Europa Liberă: Și pentru statul Republica Moldova?

Vitalie Vovc: „Să se unească cât mai rapid cu România și să revină în albia normalității, să revină în familia statelor civilizate, să revină în familia europeană, să existe și aici o oază de speranță, să știe copiii că pot merge într-un oraș mai mare – la București, la Paris, la Berlin și să revină fără frică acasă.”