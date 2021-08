„Businessul este principalul instrument care poate să facă țara să prospere”

Europa Liberă: Vă salut la Radio Europa Liberă. Este emisiunea „Punct și de la capăt” și eu, Natalia Morari. A venit timpul schimbărilor, cel puțin așa cred acum oamenii. Probabil oamenii au cam obosit să vorbească despre politică, despre previziunile politice pentru timpul apropiat, iată de ce am decis că azi e tocmai timpul să discutăm despre ce ne poate aduce noua guvernare în domeniul afacerilor celor mari și mici. Despre asta vom discuta astăzi. Am în studio acum doi invitați neobișnuiți, doi cetățeni activi, cărora le pasă, doi businessmeni care au mari așteptări, precum le avem noi cu toții de la noua guvernare. Vom vorbi cu invitații mei despre ce își dorește businessul și ce așteptări are businessul, pentru a înțelege dacă are sens să rămână în această țară în anii ce vin. Îl salut pe Dmitri Voloșin, fondatorul firmei Simpals.

Bună ziua și bine ați venit la Radio Europa Liberă. Și pe Vlad Șuleanschi, coproprietarul restaurantului Smokehouse. Pentru cei care nu știu, Smokehouse este restaurantul care a luptat mereu pentru un business transparent, pentru câștig și impozite plătite fără note de plată și cecuri neîncasate, este anume acel restaurant care a avut cele mai multe probleme cu organele de control anume din cauza că încercau să fie onești. Vlad Șuleanschi: „...Când a ieșit Vlad Șuleanschi au și strigat: «A, e nebunul acela din domeniul restaurantelor...»”

Europa Liberă: Cred că V-ați deprins cu faptul că sunteți adesea numit „nebun”, cel care umblă desculț pe străzile Chișinăului. Pe Vlad Șuleanschi l-au numit „nebun” așa cum ei mereu au promovat ideea că trebuie să lucrați „pe curat”. Sunteți doi businessmeni cu afaceri de mărimi diferite, din domenii diferite, nu contează pentru cine ați votat pe 11 iulie, există niște așteptări de la puterea politică care a venit, cel mai probabil, pentru patru ani. Cel puțin nu prea există previziuni pentru următorii patru ani că ar fi posibile alegeri anticipate ș.a.m.d. Iată de ce aș dori azi să discutăm absolut calm, la rece, despre ce vă doriți, ce așteptări aveți? Voi, în calitate de oameni de afaceri, ca antreprenori care nu mizează pe nimeni, de obicei, în afară de sine, de ce aveți nevoie, ce trebuie să facă puterea sau, din contra, să nu facă, pentru ca, în sfârșit, să respirați ușor și să luați decizia de a nu pleca în următorii patru ani? Începem cu Dvs., dle Voloșin. Dmitri Voloșin: „Propun să procedăm astfel – să lansăm câte o idee, nu mai multe, la grămadă, spun eu, apoi tu, să interacționăm...” Europa Liberă: Da, discuția e liberă.

Dmitri Voloșin: „Ce contează pentru mine acum, anume ce se întâmplă la noi? Avem o putere-monolit. Aliluia! Avem un președinte adecvat și un partid condus de el, care poate decide toate chestiunile din țară, și nimeni teoretic, nu îi va încurca în acest lucru. Ce așteptări am de la acest monolit? Aștept ca businessul să nu mai fie perceput ca «dușman» și drept «vaca de muls», să se înțeleagă faptul că businessul este instrumentul principal care poate să facă țara să prospere. Statul va începe să interacționeze cu mediul de afaceri și businessul va începe să ajute statul să facă ordine. Căci eu cred și acum că cei mai puternici, cei mai adecvați conducători, manageri sunt în businessul moldovenesc. Dacă statul va ști să îi gestioneze, să folosească acest mecanism, da, vom face ca țara să fie înfloritoare.” Europa Liberă: Vi se creează impresia că astăzi mediul de afaceri are statutul de „vacă de muls” sau de „băieți lipsiți de onestitate care ne storc pe noi, cetățenii” sau sunt „vaca de muls” a statului? Dmitri Voloșin: „Exact, o știi, la noi...” Europa Liberă: Propun să trecem la „per tu” din start, așa cum ne cunoaștem între noi, va fi mai comod.

Dmitri Voloșin: „Avem proiecte comune cu statul, multe, e vorba despre achiziții, domeniul granturilor, procurarea de bunuri, despre Studii.md unde noi încercăm să ajungem în școli pentru a crea agende electronice, diferite activități sportive pe care deja le organizăm. Ne ciocnim mereu de faptul că atunci când spunem: «Hai, să facem agende electronice în școli», «Hai, să ajutăm, să facem gratuit pentru școli un produs important, costisitor», ni se răspunde: «Pentru ce, ce scopuri aveți?» Pur și simplu, vrem să propunem un produs comod. Da, vom avea zero venit, adică e un proiect social, nu ne propunem să avem mare câștig din asta, da, zero venit, dar nu urmărim profituri nete. Am creat niște baze de date suplimentare, ca oamenii să poată primi e-mailuri, dar pachetul principal este gratuit. Ce ni se răspunde? «Da, businessul se bagă aici. Noi vom face, vom împrumuta o grămadă de bani la banca europeană».”

Europa Liberă: Vom oferi un grant companiilor noastre... Dmitri Voloșin: „Grant pentru companiile noastre, vom face produsul nostru, chiar de nu va fi funcțional, chiar de va muri apoi, dar vom face, doar să nu lăsăm businessul să intre în școală...” Europa Liberă: Cu bani nebuni...

Dmitri Voloșin: „Cu bani nebuni și dacă nu va funcționa, o să îi punem la punct. Și asta la toate capitolele așa e! Au creat o platformă de granturi, achizitii.md pentru ca toate achizițiile publice să fie gratuite. Au creat-o cu ucrainenii, au lansat-o, ce aud de la prim-ministrul nostru? «E o schemă dubioasă, nu avem încredere în voi, o să vă închidem, așa cum nu înțelegem cum funcționează, trebuie să închidem asta». Sunt șocat, ni se pun bețe în roate în a ajuta țara. Nu vrem să ne îmbogățim, vrem să ajutăm și acesta se întâmplă în diferite sfere. Avem și sportul, bani nu ne dă nimeni. Slavă Domnului acum au un comportament adecvat...”

Europa Liberă: Pentru cei care nu cunosc, tu și echipa ta ați organizat Maratonul Internațional Chișinău. Dmitri Voloșin: „Aliluia că ne-au permis din start să organizăm, iar acum chiar încearcă să ne ajute, primarul actual Vanea Ceban ne ajută. Inițial nici asta nu era. Adică pur și simplu ne puneau bețe în roate și ziceau: «Nu, căci oamenii nu vor putea să ajungă la piață». Ne dorim să avem posibilitatea...” Europa Liberă: Vreau să audă toți, vă doriți ca businessul să nu fie încurcat în „a ajuta statul”. Vlad Șuleanschi: „În calitate de conducător al unei afaceri mai mici, vreau să vin cu un exemplu, dar acesta a fost primul gând, ceea ce a spus Dima – noi nu suntem răul, nu

Aștept de la noua guvernare o schimbare de viziune de acolo de sus asupra antreprenorilor.

suntem oameni răi, suntem cei care pot să facă câte ceva, care au niște posibilități. Nu suntem cei cărora tata și mama le-au dat bani, care au furat câte ceva, nu suntem niște șmecheri, nu mințim, suntem acei care cred în afacerea lor și încearcă să facă ceva. Eu personal aștept de la noua guvernare o schimbare de viziune de acolo de sus asupra antreprenorilor. Desigur, jos sunt alți inspectori, ei nu vor schimba nimic, dar dacă puterea va vedea că oamenii care fac bani, care generează, chiar și un instalator care e propriul angajat, lăcătușul Vasea...” Europa Liberă: Care activează pe bază de patentă, dar plătitor de... Vlad Șuleanschi: „Un exemplu simplu, instalatorul intră pe site-ul bine cunoscut, noi intrăm cu toții, atunci când se sparg țevile, îl căutăm pe un nene. Nenea ne cere 500 de lei, căci el știe cum se face și pleacă. Ce câștigă statul de la asta? Aproape nimic, în afară de faptul că el cumpără...” Europa Liberă: Sunt mulțumiți cetățenii, aș spune, cetățenii care se pot bucura de acel serviciu... Vlad Șuleanschi: „Iată, la asta mă refer, acești cetățeni trebuie să fie mai mulți, cu cât mai mulți oameni vor exista care vor fi propriii angajați, cu atât mai mulți vor câștiga mai mult. Apoi acești oameni vor angaja pe alții, vor genera și asta va duce la ceea ce noi în română numim «bunăstare».” Europa Liberă: O bunăstare generală.

Vlad Șuleanschi: „O bunăstare a întregului popor, așa cum compania mea mică generează multe pentru milioane de oameni, personal mie nu îmi aduce prea multe, dar am 18, 19, 20 de angajați care lucrează în țară, plătesc impozite, au un venit, cumpără niște produse care suportă și ele niște taxe și totul merge la stat. Dacă vom avea mai mult, dacă mediul de afaceri se va extinde și nu vom fi priviți ca răul cel mare, atunci vom avea șansa să nu stăm cu mâna întinsă: dați-ne pentru asta și pentru asta, și pentru asta, nu la nivel ideal, la nivelul țărilor dezvoltate, dar măcar e să începem să mergem pe această cale.”

Europa Liberă: Cred că e voie să vă adresez așa o întrebare provocatoare. Nu vreau să mă refer la trecut, vreau să vorbim despre viitor, de ce aveți așteptări de la guvernarea cea nouă, de ce credeți că ei vor schimba atitudinea față de business ca față de oamenii care nu vor să facă rău, care nu sunt „băieții cei răi”, ci sunt băieții care vor ceva să

Era promovată această idee precum că dacă are mulți bani și este bogat, de ce ar vrea să mai și câștige de la stat?

regenereze, să câștige aici și să creeze locuri de muncă, în situația în care noua putere are într-o măsură mică vreo legătură cu businessul, dacă e să ne raportăm la profilul general al reprezentanților Partidului Acțiune și Solidaritate, iar în guvernarea cea veche câțiva erau și ei oameni din mediul de afaceri. Îmi amintesc acu vreo zece ani discuțiile „foarte bine că vine un om de afaceri la putere”, „are un venit, are bani, nu va mai fura”. Era promovată această idee precum că dacă are mulți bani și este bogat, de ce ar vrea să mai și câștige de la stat? De ce credeți că oamenii care nu sunt antreprenori vor avea o atitudine mai bună decât cei care erau din business, care știu cum se face totul, că, vorba ceea, tot pățitu-i priceput, dar imaginea omului de afaceri era foarte proastă, apropo, în ultimii ani?

Dmitri Voloșin: „Uite, tu zici că «oameni de afaceri», dar acei oameni care au venit la putere în 2015, cred că și-au început businessul în anii ’90, cred că modelul de afaceri al lor diferă cumva de cel actual. Așa cum se făceau banii în anii ’90 nu mai pot fi făcuți astăzi. Iată la noi unul e nebun, altul e nebun, căci vrea să facă asta corect, conform legii, cu accentul pe produse, așa cum o fac companiile bune ale lumii, Google, Facebook etc. Înainte banii erau altfel făcuți...” Europa Liberă: Dreptul celui puternic... Dmitri Voloșin: „Și toți au în cap imaginea că o afacere onestă nu e posibilă... Fie presezi, fie amăgești, ești un concurent neloial, șmecherind, ca să faci banii proprii. Iată businessul anilor ’90. Acești mastodonți, care au venit de acolo și au ajuns la putere, ei înțeleg că ceilalți fac așa ca ei...” Vlad Șuleanschi: „Gândesc la fel...” Europa Liberă: „Trebuie de distrus și de lipsit de posibilitatea să fure statul. De fapt, acum vine o generație de alți antreprenori, care nu vor să fure statul, ei vor să ajute statul să câștige împreună cu ei.” Vlad Șuleanschi: „Vreau să adaug că în realitate orice afacere mică vrea să se extindă și apoi să dețină monopolul, e o tendință firească...” Europa Liberă: E o tendință firească... Vlad Șuleanschi: „Da, o tendință firească, dar există pentru aceasta structurile de stat care zic: «stați băieți». Acești oameni deja au venit ca mari monopoliști: «uite, avem posibilitatea să creăm un monopol absolut, să acaparăm totul». Aveam și o glumă, la

Vine o generație nouă de oameni care nu mai vor să se teamă.

întrebarea cine lucrează la noi în Moldova: «Oleșca lucrează». Și pentru ei este o tendință firească, dar sunt de acord cu Dima, așa cum se făceau afacerile în anii ’90, nu mai este posibil astăzi. Totul se transformă prea repede, chiar și în domeniul restaurantelor, trebuie să schimbăm totul repede, așa cum oamenii caută tot ce e mai repede, mai gustos, mai interesant, vor să deguste noul și noi trebuie să corespundem, acei oameni, cu acea mentalitate nu sunt în stare să câștige bani, vine o generație nouă de oameni care nu mai vor să se teamă, nu mai vor să gândească astfel, ei știu de ce vor să facă business corect în această țară și să ajute, căci știu că banii pe care îi plătesc merg la impozite, iar impozitele lucrează pentru mine.” Europa Liberă: Vlad, înainte de emisiune ai spus niște lucruri interesante, ai zis că ai avut nevoie de trei ani pentru a te convinge și a lua o decizie să rămâi în țară sau totuși să îți faci bagajele. Explică de ce? Vlad Șuleanschi: „Da, recent am avut o discuție cu partenerul meu, am 34 de ani. Teoretic, acum sunt cel mai eficient posibil, sunt deja de 7 ani în business, de 6 ani lucrez ca un cal de tracțiune. Personal am analizat cifrele de afaceri ale companiei, mi s-a zbârlit părul, toți acești bani au rămas aici, lucrul meu, nervii mei, investițiile mele, ale partenerilor mei, ale oamenilor mei, totul a rămas aici. Viața mea în ultimii 6 ani nu s-a schimbat spre bine, și asta în timp ce eu am plătit o sumedenie de impozite. Și faptul că eu lucrez onest arată că...” Europa Liberă: Același lucru se întâmplă și la noi în domeniul TV. Vlad Șuleanschi: „Același lucru, același lucru...” Europa Liberă: Tragi ca un cal, plătești impozite, iar ca rezultat... Vlad Șuleanschi: „Ca rezultat nimic nu se schimbă. Îi înțeleg pe antreprenori, pe de o parte, pe acei care nu plătesc impozite și investesc în sine, în propriul confort. Pe de altă

Trăiesc cu speranța că impozitele plătite de mine vor lucra pentru mine.

parte, trăiesc cu speranța că impozitele plătite de mine vor lucra pentru mine, drumurile vor fi mai bune, școala, o grădiniță bună va exista pentru copilul meu. Dar aceasta nu se întâmplă. Acum a venit o nouă guvernare care are toate pârghiile. Chiar mă bucur că nu discutăm despre geopolitică, dar discutăm despre Moldova ca țară care acum se dezvoltă. Au toată puterea, toate pârghiile, toate posibilitățile. Am avut ceva similar în 2009 și noi toți atunci, inclusiv eu...” Europa Liberă: Erau aceleași așteptări... Vlad Șuleanschi: „Da. Nu, acum toate așteptările mele mi le țin la nivelul de jos. Vreau lucruri elementare. Îi ziceam lui Dima înainte de emisiune, vreau lucruri simple pentru business.”

Europa Liberă: Propun să discutăm despre aceste lucruri simple. Ce lucruri simple așteaptă mediul de afaceri de la noua guvernare? Așa încât să înțelegeți că, într-adevăr, s-a schimbat atitudinea și există conceptul de businessmeni ca parteneri? Dmitri Voloșin: „Am discutat cu Maia, m-am întâlnit până la alegeri. Pentru mine era important să clarific câteva chestiuni și mi se pare, sunt ferm convins chiar că am auzit lucruri importante. Mă refer la afacerile mici. Poate o să mă bag în grădina ta, dar pentru mine afacerile mici...” Europa Liberă: Nu uita că el vrea să dețină monopolul... Vlad Șuleanschi: „Nu, nu eu nu vreau...”

Dmitri Voloșin: „Afacerile mici care vor să devină mari sunt rele. Afacerile mici sunt fundamentul statului. Posibilitatea de a deschide rapid o întreprindere și fără mari probleme să ajungi a fi o afacere mijlocie – iată premiza dezvoltării. Am fost recent în Rusia și am rămas uimit de felul în care statul se raportează la antreprenorii tineri. Sora mea are o afacere la Orenburg, «Businessul meu». Sunt cluburi în toată Rusia și e cu mari investiții, și vin experți de la Moscova. Ei adună experți și îi întreabă: «Cât coști? 1000 de dolari pe zi? Ok. Vei merge prin țară și timp de două luni te oprești în fiecare oraș». Și nu sunt experți în general, ci specializați în domeniul alimentar, al alimentației publice. Vin doi-trei experți, adună oameni din domeniul afacerilor mici și le oferă cunoștințe, pe lângă aceasta analizează fiecare caz în parte și apoi timp de o lună comunică cu experții, pentru a primi...” Europa Liberă: Da, dar fiindcă aduci exemplul Rusiei, voi veni cu replica – cum afacerile mici devin cumva interesante pentru vreun funcționar, nu contează, fie primar, fie guvernator, procuror... Dmitri Voloșin: „Nu vom analiza noutățile proaste despre Rusia...” Vlad Șuleanschi: „Doar am vrut să zic și de la asta exemplul nu devine prost...” Europa Liberă: Nu, nu, eu mă refer doar la faptul dacă e suficient doar asta sau e important ca paralel cu acest ajutor să nu existe obstacole din partea unor funcționari... Dmitri Voloșin: „Cred că nu vom discuta despre corupție. Avem o guvernare care spune că corupția este prima la ordinea de zi și de ea se vor ocupa...” Vlad Șuleanschi: „Sunt de acord cu asta...” Europa Liberă: Adică, vrei concret, să fie create astfel de platforme... Dmitri Voloșin: „Vreau ca impozitele să aibă față umană, să li se permită afacerilor mici să se ridice din genunchi, măcar într-un picior...” Europa Liberă: Pentru cât timp? Trei ani fără impozitare? Exemplul tău... Vlad Șuleanschi: „Pot vorbi în calitate de proprietar de afacere mică, nu neapărat fără impozite...” Dmitri Voloșin: „Impozitul să fie unul potrivit...” Vlad Șuleanschi: „Neapărat, ca să fie adecvate cotele de impozit, în cazul în care pentru un leu plătit în salariu eu trebuie să plătesc 46 de bani în fondul social și noi știm cum funcționează fondul social, iată ce nu este bine. Avem o criză a bucătarilor, nu sunt în stare să îi plătesc. Trebuie să le oferim salarii ca unor ingineri IT, să zic așa, căci ei toți au cam plecat, căci cotele de impozitare sunt foarte mari, nu pot angaja. Vreau să mai adaug faptul că...” Europa Liberă: Dar bani cash nedeclarați tu nu accepți. Vlad Șuleanschi: „Cash nedeclarat nu pot, nu că nu vreau, nu accept.” Europa Liberă: Nu vrei să dai, la asta mă refer...

Vlad Șuleanschi: „Vreau să mai vin cu un exemplu despre cum trebuie să se dezvolte afacerile mici. Trebuie, de altfel, să înțelegem ce sunt afacerile mici? Este vorba despre o persoană care poate să facă ceva și devine propriul său angajat și, totodată, ajută astfel și statul. Dacă omul știe să facă asta bine și mai angajează o persoană, e bravo. La noi e foarte complicată procedura deschiderii unei companii și dacă te gândești și la contabilitate, acolo e nebunie. Îi spuneam lui Dima mai înainte, la noi mai există practica ca atunci când eu fac cecul fiscal la sfârșitul zilei, eu trebuie să extrag din el raportul despre vânzări. Există o condică specială care e sub șapte pecete...” Europa Liberă: Da, e lipit acolo, știu, știu, la „Propaganda”... Vlad Șuleanschi: „Ștampila deja de patru ani nu mai este valabilă, eu trebuie să iau pentru asta...” Europa Liberă: E important să nu folosești, dar dacă vor veni și nu vor găsi ștampila, vei plăti amendă, chiar dacă ștampila e anulată... Vlad Șuleanschi: „Registrul există și în fiecare zi, pentru două localuri eu trebuie să fac acest raport. Pentru ce? În 2021.” Europa Liberă: Atunci când aceasta poate fi făcut online cu acces deschis fiscal. Vlad Șuleanschi: „Să faci acest raport și să îl trimiți pe Viber. Există această practică. Și atunci când vine controlul și nu ai. Un lucru simplu – să fie anulat. De ce businessmanul trebuie să se ocupe de asta? Pentru ce?” Europa Liberă: Da, adunăm maculatură.. Vlad Șuleanschi: „Eu am 600 kg de factură fiscală, acum când există... Vă spun, da, în mod real, adică...” Dmitri Voloșin: „Trebuie să existe digitalizarea, o direcție importantă. La școală la fel: agende, cataloage, o grămadă de hârțoage.”

Europa Liberă: Știți, de fapt, nu știu cât e de corect să reproșăm asta statului, așa cum m-am ciocnit de asta. Am avut o afacere mică, din păcate, din cauza pandemiei, am fost nevoiți să o închidem, sunt fondatoarea TV 8, chiar dacă suntem o organizație nonguvernamentală, activăm ca o afacere, avem publicitate, facem bani, ca să ne acoperim cheltuielile, avem și donatori. Pot spune că e casă de nebuni de fiecare dată când ajungem la facturare, îl suni pe contabil, o perioadă eram eu director, m-am ciocnit cu asta, el zice: „Vai, dar pot avea varianta print, să printați și să puneți ștampila”. Oamenii nu au încredere. Or, tot ce e este virtual, nu există. Vlad Șuleanschi: Nu, Natalia, nu cred că nu există încredere. Consider că sunt mulți contabili de școală veche și ei continuă așa, căci le este comod. Europa Liberă: O fi, o fi... Dmitri Voloșin: „Ei neagă alternativa, nu e voie, pur și simplu, nu e voie...” Europa Liberă: Varianta print nu e voie? Vlad Șuleanschi: „Hai să discutăm despre ștampilă. La noi se zice: «Vreți să puneți ștampila, puneți ștampila». Desigur, cei care au pus ștampila, așa și cer. Am aproximativ 90 de furnizori, niciunul nu a acceptat. «Hai să nu punem ștampila! Nu, cei de la contabilitate cer, ei cer, înțelegi». Pur și simplu, să fie anulată alternativa categoric și ne apropiem de asta, așteptările mele țin de reforme reale, poate chiar durute, adică ei acum, dacă vor avea voință, va fi durut pentru noi toți. Însă doar așa poți schimba totul, să iei și să tai...” Dmitri Voloșin: „Da, să tai...” Vlad Șuleanschi: „Să tai direct și oamenii vor fi șocați, dar prin acest șoc putem crește spre o economie normală și adecvată.” Europa Liberă: Dmitri, ce ar trebui să se mai taie, după părerea ta? Sau să se adauge? Dmitri Voloșin: „Am luat dejunul astăzi cu ambasadorul Azerbaidjanului, cu Gudsi. Îl întreb: «Merg la emisiunea Natașei, spune ce așteptări ai?» «Știi, am prieteni în

Crearea unui climat investițional de încredere este important pentru guvernare, ca să creadă că în Moldova pot fi investiți bani.

Azerbaidjan, businessmeni foarte influenți care își doreau să deschidă afaceri în Moldova, să investească mulți bani, dar nu vor veni, căci ei nu au încredere în situația politică». Adică ei nu cred în guvernare, ei nu cred că afacerile pot activa aici legal, nu cred că nu li se vor lua afacerile, nu vor fi șmecheriți. Crearea unui climat investițional de încredere este important pentru guvernare, ca să creadă că în Moldova pot fi investiți bani. Și când vor veni banii, va fi raiul aici, așa cum în sens geopolitic suntem amplasați într-un loc foarte bun și aici sunt foarte mulți oameni care, să zic așa, se pișă pe ei de frică, că își vor pierde banii, că aceștia vor dispărea.” Europa Liberă: Știu un exemplu concret, cazul unor businessmeni care îmi povesteau, parteneri ai unor investitori occidentali, că și-au propus să vină în Moldova, în particular, una dintre afaceri era legată de primăria orașului Chișinău, aveau nevoie să primească de la primărie permisiunea de a deschide un proiect experimental, o fabrică, o uzină de prelucrare a gunoiului. Au vrut să facă în regim de testare, totul gratuit, nu cereau niciun ban de la stat. Cereau doar o licență și alte acte. Li s-au cerut bani, le-au calculat veniturile viitoare, au înmulțit cu un coeficient și le-au spus că li se cere doar x procente, nu mai mult. Și oamenii au răspuns: „Ce e cu voi? La fel putem să mergem în alt oraș și ni se va plăti pentru fiecare euro investit, iar voi ne mai și cereți...” Vlad Șuleanschi: „Vacă de muls, suntem o vacă de muls, «Ai prea mult, trebuie să te împarți».” Europa Liberă: Unde să se mai taie, Vlad, ce propui? Dacă discutăm despre unde să mai tăiem. Vlad Șuleanschi: „Discutăm iată despre posibilitatea ca să reușești, dar cum e cu probabilitatea că nu vei reuși. Am învățat asta de la Silicon Valley. La noi e foarte greu să deschizi o companie, dar mai multe companii e și mai greu.” Europa Liberă: Eu încerc să închid. Vlad Șuleanschi: „Presupun că treci prin toate cercurile infernului...” Europa Liberă: Îmi cer scuze, dar eu vorbesc ca un fost proprietar de afacere, o fostă femeie de afaceri. Mi s-a spus: „Natașa, mai bine e să nu faci nimic timp de trei ani...” Vlad Șuleanschi: „Da, să stea așa...” Europa Liberă: „...Să nu faci nimic jumătate de an, pur și simplu fă rapoartele, iar peste trei ani, cumva, va muri de la sine...” Vlad Șuleanschi: „Asta e firesc...” Europa Liberă: Și e firesc, vreau să îmi închei socotelile, vreau să fie totul curat, dar orice contabil, orice expert financiar îți va spune: „Mai bine trei ani să nu faci nimic, să plătești contabilul, să dai rapoarte de lichidare”. Iată așa o practică.

Vlad Șuleanschi: „Și este firesc, adică, chiar și atunci când businessul face un start-up și nu reușește și se închide, oricum este bine pentru noi toți, așa cum omul a învățat, a investit bani, a făcut toate astea. Adică a creat o structură, a deschis-închis, a deschis-închis, Și e pe potrivă. Afacerile mici nu înseamnă doar IT, ador IT-ul, sunt și micile magazine, lucrurile mici, de artizanat, ca omul să deschidă repede, să lucreze repede, să îi reușească totul, nu i-a ieșit, să închidă, adică procesele de deschidere și închidere a unei afaceri trebuie să fie scurtate absolut, uite, am o firmă, ia contul și lucrează.” Europa Liberă: Ar trebui să fie mai degrabă un format electronic sau nu este neapărat? Vlad Șuleanschi: „Nu este neapărat. E important să fie rapid.” Europa Liberă: Acum e invocat adesea exemplul Estoniei, fiind în afara țării, la Chișinău, să zicem, își deschid o companie în Estonia. Vlad Șuleanschi: „Știi câți rezidenți locuiesc în Estonia? În 2019 era un milion de rezidenți, într-o țară în care...” Europa Liberă: Un milion trei sute. Dmitri Voloșin: „Într-o țară în care locuiesc în jur de două milioane, iar în 2025 câți rezidenți au planificat? 10 milioane. De zece ori mai mult! Știi de ce? Pentru că în Estonia taxa de impozitare este zero procente.”

Europa Liberă: Îmi poți explica în calitate de businessman care e câștigul lor de la asta, dacă e zero? Dmitri Voloșin: „Și la venit e rata 0%.” Europa Liberă: Dar cum câștigă? Ce are Estonia de la asta, dacă ei... Dmitri Voloșin: „În momentul în care compania vrea să scoată dividendele din venit, când vrea să dea banii fondatorilor, atunci iei 20% și le dai statului.” Europa Liberă: Pentru asta companiile trebuie să fie de succes și să facă bani. Dmitri Voloșin: „Dacă lucrezi mereu, ok, nu te atinge nimeni, dezvoltă-te...” Vlad Șuleanschi: „Banii oricum se învârt...” Dmitri Voloșin: „Tu hrănește oamenii, crește cifra de afaceri, hrănești familiile care sunt acolo. De fapt, hrănești țara. Cum vrei să îți iei și ție, te împarți. Și asta e uau! De zece ori mai mulți rezidenți au apărut în ultimii cinci-șase ani. Asta funcționează.”

Europa Liberă: Dar este vorba despre rezidenți care lucrează acolo fizic sau, pur și simplu, se înregistrează electronic în Estonia? Dmitri Voloșin: „Ei s-au înregistrat, pot locui și în Moldova, dar ei...” Europa Liberă: Dar ei activează ca o afacere estoniană. Dmitri Voloșin: „Da, da. Și crezi că putem să nu turnăm apă la moara moldovenească? Dacă ei au o moară mai bună. Drăcie, de ce și noi nu putem? De ce nu avem experți care să vină și să clarifice ce putem, de fapt, face? Ne-am deprins că putem lucra așa în ultimii 20 de ani, să venim și să distrugem acea schemă, pentru a schița una nouă. Nu există specialiști în Europa? Să-i chemăm pe estonieni...” Europa Liberă: Da, cred că avem și specialiștii noștri, locali, probabil... Vlad Șuleanschi: „Dacă există exemplul altor țări, mai bine să invităm, ca ei să pună la punct procese care ne vor ajuta...” Dmitri Voloșin: „Suntem gata să ne implicăm, să creăm grupuri de lucru, businessul nostru se va speti alături de ceilalți, vom sufleca mânecile și vom testa aceste scheme. Pentru noi e important să ieșim din tenebre, să plătească oamenii impozitele, fie și mici, dar să le plătească.” Vlad Șuleanschi: „Și va fi rentabil pentru toți, toți vor avea un venit. Sunt de acord cu asta.”

Europa Liberă: Vreau să vă întreb în calitate de oameni de afaceri, vreau să înțeleg, când vine momentul în care se produce declicul, când înțelegi că acum toți plătesc impozitele, dispare senzația că eu plătesc și pe mine mă consideră toți drept un nebun, precum i se întâmplă lui Vlad, știu, pur și simplu, știu, că despre ei mereu s-a vorbit ca despre niște nebuni ai afacerilor din piața restaurantelor? Când vine momentul în care înțelegi că lucrează toți la fel, că nu există preferințe? Vlad Șuleanschi: „Pot să zic că în domeniul meu, atunci când vor activa toți așa, când vom vedea cu toții câte impozite pleacă și nimic nu se întâmplă în jur, ne vom aduna prietenește, o breaslă întreagă, vom merge la FISC și vom întreba: unde sunt banii noștri, de ce ei lipsesc? Știi, sunt nebun, dar mă gândesc la aceea că dacă plătesc impozitele, pot intra acolo. Am plătit banii mei, sudoarea și munca mea. De ce nu se întâmplă nimic? Iată atunci când toți vor plăti așa impozitele, toți vor avea dreptul moral să ceară ca totul să funcționeze. Atunci când clientul vine la mine și i se oferă o bere caldă, iar el a dat bani, ce va face? El va merge la barman și va întreba ce se întâmplă, așa cum el a plătit pentru o bere rece. Eu pentru ce plătesc statului?” Europa Liberă: Nu vrei bere caldă în schimb?

Ne-am săturat să nu știm unde sunt cheltuiți banii statului

Dmitri Voloșin: „Vreau să îmi expun gândul până la capăt, cer de la guvernarea actuală, de la noua putere transparență. Ne-am săturat să nu știm unde sunt cheltuiți banii statului, pe ce sunt cheltuiți, cât merge la drumuri, cât pentru sport, cât pentru sănătate, pentru educație? Pentru ce anume se fac anumite cheltuieli? Chiar e atât de greu să creezi un site unde oricine poate vedea ce buget există și pe ce a fost cheltuit?” Vlad Șuleanschi: „Am găsit unul în stradă, era acolo o fotografie...” Dmitri Voloșin: „Ei fac așa încât nu mai poți înțelege în mod real...” Europa Liberă: Vă vor spune că totul este public. Și, în principiu, da, în principiu, dacă e să dedici acestui fapt o săptămână și resursele unei echipe de jurnaliști de investigație, care știu să găsească, vor putea descoperi. Dar vorba e că un cetățean de rând, nu se descurcă nici dracu’. Dmitri Voloșin: „Dar cui îi convine asta? Spre exemplu, e important acum pentru guvernul și parlamentul nostru ca să se apropie omul și să vadă realitatea. Da, e strâmb, delăsat, poate e rău totul, dar este clar și precis, dacă va fi confuz, apare imediat gândul că dacă e confuzie și complicații, înseamnă că e vorba despre scheme dubioase, la ce bun acum de compromis reputația? Cred că trebuie să începem prin a face totul transparent și ca toate granturile să fie transparente.”

Vlad Șuleanschi: „Aceasta e posibil. Cunosc câteva cazuri când omul, să zicem vindea fructe, o afacere mare, cumpăra fructe, a participat cu dosarul în cadrul unui concurs de granturi, pentru grădinițe și a pierdut. El spera mult, dar a pierdut și a câștigat cel căruia el îi vindea fructe. El a întrebat cum e posibil asta? I s-a răspuns că știi cum se întâmplă, cineva a tras sfori. Toți pierdem de la asta. Noi pierdem cu toții. Acești bani pleacă în beznă, din păcate, și țara nu se dezvoltă. Dacă e să dezvolt gândul, unul mai radical așa, nu sunt sigur de faptul că este posibil, așa categoric, nu un moratoriu, dar aș prelua puterea de constrângere a oricărei organizații care se referă la afaceri. Nici ANSA, nici CNSP, nici FISC, nimeni nu are dreptul să facă ceva sectorului antreprenorial.” Europa Liberă: Dar cine are acest drept? Vlad Șuleanschi: „Nimeni! Nimeni nu are acest drept. Să luăm exemplul în care compania se comportă prost, da se comportă prost. Întreprinderea comercială fură, nu eliberează nota de plată în restaurante. Vii și le spui: Tovarășe businessman, ne iertați, vă rugăm, hai să ajungem la un consens. O dată, de două, de trei ori. Și iată a treia oară, e lovit cu ciocanul cel mare, căci marea majoritate a oamenilor, nu doar guvernarea, în general oamenii cred că speculăm, că neapărat vrem pe cineva să mințim. Dar asta nu funcționează. Ne punem cifrele, nici prea mult, nici prea puțin, ca să avem venit, căci asta putem. Și atunci o persoană care are putere absolută, câte controale am avut la mine în restaurant, acești oameni intră acolo ca la ei acasă...”

Europa Liberă: De parcă ar fi stăpâni... Vlad Șuleanschi: „Iar aceasta e casa mea, înțelegi? E casa mea! Eu am construit-o. Iar ei intră așa cum ei au o putere absolută asupra ta. Acești oameni pot decide...” Europa Liberă: Îți pot închide afacerea... Vlad Șuleanschi: „Așa din senin, toți șase ani ai activității mele, iată așa, omul căruia nu îi plac e cum arăt, cum vorbesc, în ce limbă vorbesc sau ce viziuni politice am. Dar nu este bine. Așa s-a întâmplat în Georgia, pur și simplu, au scos. Ce se va întâmpla oare dacă nu va exista ANSA?” Europa Liberă: Ei au avut o reformă de reglare. Nu îmi amintesc acum cifrele, proporțiile, dar acolo s-au micșorat de zeci de ori numărul de licențe de care e nevoie, au lăsat doar licențele cele mai necesare... Vlad Șuleanschi: „Și?” Europa Liberă: Nu poți zbura, să zic așa, neavând anumite... Acolo unde este vorba de afaceri foarte serioase... Vlad Șuleanschi: „Da, este clar, afacerile mari urmează alte reguli. Acolo e altceva...”

Europa Liberă: Voi aduce un exemplu. Mulți ani în urmă, adică vreo 8-9 ani în urmă, când lansam „Propaganda”, am trăit, sinceră să fiu, un șoc. Aveam un partener, lucram asupra start up-ului, căutam locația, toate cele necesare, calculam investițiile și am ajuns la momentul când trebuia să elaborăm tehnologia pentru bucătărie. E așa o chestie, Vlad nu o să mă lase să mint, am avut un șoc. Aveam locația. Cine a fost, cine știe, e un restaurant normal după standardele europene, poate chiar un pic mai mare decât unul mediu, adică nu prea mare, dar potrivit. Bucătăria era la noi acolo de 50 de metri pătrați, plus încăperea utilată pentru spălător, împreună vreo 75 de metri doar bucătăria și spălătorul. Deși în Occident, în orice restaurant sunt 15 metri, chiar și 10 pot fi. De ce la noi e așa, pentru că noi trebuie să trecem prin așa-numitele SANEPID-uri, care acum se numesc altfel, trebuia totul să fie făcut conform legislației, căci altfel nu primeai licența. S-a adeverit că și numărul de lavoare trebuia să corespundă... Vlad Șuleanschi: „Da, da...” Europa Liberă: Lavoare, chiuvete, Doamne, desigur... Vlad Șuleanschi: „Pot împărtăși un caz similar, unde speli?” Europa Liberă: Robinetul, robinetul... Vlad Șuleanschi: „Unde speli?” Europa Liberă: Lavoare, lavoare... Vlad Șuleanschi: „Chiuvete...” Europa Liberă: Secția pește, atâtea chiuvete, secția carne, atâtea chiuvete... Vlad Șuleanschi: „Și câte erau?”

Europa Liberă: Drept rezultat, dacă vrei să ai, cum aveam noi și deserturi, și pește și de toate, trebuia să avem 27 de chiuvete. Eu le zic: băieți, cum? 27 de chiuvete, trebuia să nu punem toate mesele în local, să pun chiuvetele și trei mese trebuia să am. Înțelegeți că nu e normal? Astea sunt regulile, adică, din start mi-au dat de înțeles zicând: „Doamna Natalia, înțelegeți cum toate funcționează? Înțelegem că e așa conform regulilor, dar veți face așa cum vă iese, deja în timpul controlului ne vom înțelege. Ei din start canalizează într-o astfel de albie businessul, de unde el nu poate ieși, căci nu poți umple totul cu chiuvete. E un exemplu minor a unei afaceri mici concrete. Tot atunci, în acel an, am plecat la Barcelona și am fotografiat...” Vlad Șuleanschi: „Chiuveta...” Europa Liberă: Bucătăria unui restaurant prestigios din Barcelona, care are o stea Michelin, și o arătam apoi fiecărui controlor care venea. Nu mă veți crede, bucătăria acolo e 12 metri pătrați și gata. Și bucătarul-șef și ajutorii de bucătari și spălătorul și chiuvetele. Vlad Șuleanschi: „Și cum să primești astfel steaua?” Europa Liberă: Nu doar am fotografiat, am rugat să discutăm, am și discutat că sunt din altă țară, că am o afacere mică, că vreau să înțeleg cum lucrați, cum vi s-a permis? Zice: „Ce înseamnă ni s-a permis?” Eu spun, cum nu aveți? Nu! Nu aveți vreo permisiune, licență ș.a.m.d.? Nu, răspunde. Dar ce se întâmplă dacă cineva se va intoxica? La noi toate acestea există pentru a nu-l intoxica pe client. Doamne ferește să se intoxice cineva, este sfârșitul, tu în mod real riști cu propria libertate, cu propria afacere. Adică, să formulez așa, atât de mult respecți legea, încât faci tot posibilul ca pe acești 12 metri pătrați să fie totul curat, să fie spălate fructele, ca aceste chiuvete să fie, în general, curate. La noi e nevoie de o grămadă de licențe și oamenii oricum au intoxicații alimentare. Cum? Ce?

Vlad Șuleanschi: „Pur și simplu, să li se ia aceste împuterniciri, să nu aibă atâta putere asupra oamenilor, căci oamenii nu cred, purtăm răspundere pentru afacerea noastră, ne propunem să avem un business bun, să oferim produse bune pentru care clienții dau bani. Și asta nu depinde de ANSA, CNSP, FISC sau...” Europa Liberă: Sunteți mai buni decât concurenții voștri... Dmitri Voloșin: „Piața oricum dictează...” Vlad Șuleanschi: „Omul este piața, clientul, vizitatorul pe care îl servesc. Piața dictează, ea mereu se schimbă. În cazul lui Dima e un pic altceva în domeniul IT, așa cum sistemele de programare presupun acum ba un limbaj, ba altul, ba al treilea, al patrulea. Nu îi poți spune statului: «Programează doar în Java»...” Dmitri Voloșin: „Nu știu...” Europa Liberă: Despre domeniul IT există păreri că ați fost preferații tuturor guvernărilor din ultimii zece ani. Toți invocă sectorul IT ca exemplu, „iată, e vaca sfântă, vedeți cum au crescut de la două, câteva milioane la 256 de milioane”. În 2020 ați întrecut industria vinicolă ș.a.m.d. De ce comunitatea are sentimentul că vă merge bine, iar voi, văd, vă plângeți? Dmitri Voloșin: „Cine se plânge? Mă uit la acești băieți și deodată îmi seacă lacrimile. Încep să zâmbesc: îmi merge bine! Avem impozit unic pe venit, avem un IT Parc, adică ne merge bine. Nu ne plângem, e bine. Dar, noi, cei de la trei de 9 avem o misiune...” Europa Liberă: Site-ul 999...

Dmitri Voloșin: „Un leagăn antreprenorial, adică dorim să creăm tot instrumentarul necesar afacerilor mici ca ei să poată să înceapă să vândă, să poată să crească, să le dăm instrumentele necesare, este într-adevăr important acum ca un business să ajute un alt business, căci statul lipsește din această formulă, dar ar trebui să fie, statul și mediul de afaceri. Noi însă ne tragem unii pe alții și asta nu e cum ar trebui să fie.” Vlad Șuleanschi: „Vreau să adaug că nu sunt sigur de faptul că sectorul IT era unul preferențial, doar că pentru ei au fost făcute legi corecte, cu un lobby bun în legislativ, care au ajutat domeniul să facă ceva pentru Moldova, aceasta a ridicat clasa de mijloc. Acești oameni locuiesc aici, dau banul...” Europa Liberă: Sunt niște salarii foarte bune pentru piața moldovenească. Vlad Șuleanschi: „Aceasta ajută la creștere, cu cât mai repede vom ridica clasa de mijloc, cu atât mai repede țara se va ridica din genunchi. Asta e foarte important, oamenii trebuie să lucreze și să o facă aici. Iar la noi se întâmplă că eu și Dima lucrăm, angajăm oameni și ducem în spate încă 400 de mii de funcționari publici și încă 300 de mii sau câte sunt de pensionari? Și copiii. Adică, atunci când unei persoane angajate îi revin două persoane care nu sunt în stare să lucreze, nu e bine, iată de ce trebuie să dezvoltăm, ca să lucreze mai mulți oameni, să deschidă mai multe afaceri, când aici va fi mai simplu, mai rapid, mai sigur, oamenii vor reveni.”

Europa Liberă: La noi, din păcate, în comparație cu alte țări din regiune și din Europa, e cel mai înalt procent de persoane angajate în sfera bugetară. Când zic sfera bugetară mă refer la funcționari publici, medici, profesori, adică, fiecare care este plătit direct din buget, la noi fiecare al treilea, fiecare al treilea care lucrează în țară, este legat de bugetul de stat. Fiecare al treilea! Vlad Șuleanschi: „Fiecare al treilea e șef. Pot spune, pot veni la voi și să spun că vă pot verifica afacerea...” Europa Liberă: Dima, bine, o guvernare nouă. Începe o nouă săptămână. Emisiunea noastră va fi dată pe post duminică și peste câteva zile vom ști componența guvernului. Guvernul va fi votat. Vor începe să lucreze cu mânecile suflecate. Ce vă doriți? Vă așteptați la o întâlnire cu reprezentanții mediului antreprenorial? Sau, cum se zice: drum bun, cărare bătută și să ne lăsați în pace. Cum vedeți acest proces al interacțiunii în continuare? Dmitri Voloșin: „Ne dorim să fie creată o asociație sau un grup de lucru care să fie un hub pentru stat și business...”

Vlad Șuleanschi: „Tare. Am vrut să zic că avem o asociație a businessului mic, unde noi, acum 5-6 ani, când fondam, nu aveam această posibilitate de a cere ajutor de la cineva și am creat această asociație pentru afacerile mici, unde oamenii se ajută între ei și în ultimii 5-6 ani influențăm adoptarea unor chestiuni deloc simple, dar nici imposibile și cred că atunci când vom avea un guvern nou, noi deja avem un set de soluții simple. Cred că există și Asociația IT, care la fel este gata...” Dmitri Voloșin: „Există Asociația IT care la fel participă...” Europa Liberă: Da, dar Dmitri vorbește despre crearea unui hub în care să interacționeze reprezentanții diferitor tipuri de afaceri, așa cum există teme comune într-adevăr, atât pentru sectorul IT, pentru afacerile mari, monopoliste, cât și pentru businessul mic. La fel se referă și la guvernarea digitală la care ne-am referit, la factura digitală, sunt probleme comune, nu contează... Dmitri Voloșin: „Factura trebuie să dispară...” Europa Liberă: Cu ce ai începe? Ai dori să fie creat acel hub, o platformă, un forum de dezbateri?

Dmitri Voloșin: „Vor fi reprezentanții diferitor afaceri, din diferite domenii, vor avea reprezentanți, 1-2 persoane, pentru ca acestea să formuleze întrebări generale, comune care se referă la tot întregul, dar mai ales e de dorit de susținut afacerile mici, căci el acum suferă cel mai mult. Acești lăstari mici nu sunt lăsați să crească, mereu vine tractorul și îi calcă și îi distruge, căci afacerile mijlocii și cele mari sunt mai ușor de abordat, cu ele este clar. Iar puieții sunt slabi, îmi pare rău, e călcată mereu în noroi. Ne-am dori ca acest hub să îi ajute în sens antreprenorial.” Europa Liberă: Cum definiți pentru Dvs. afacerile mici, ca să înțeleg, ce cifră de afaceri trebuie să aibă businessul? Vlad Șuleanschi: „La noi, până la 50 de angajați și până la 50 de milioane cifra de afaceri, dacă nu greșesc...” Europa Liberă: Adică până la 50 de milioane e afacere mică, serios? Vlad Șuleanschi: „Asta conform legislației, nu pot spune, după mine ar fi până la 10 angajați și până la un milion...” Dmitri Voloșin: „Din noiembrie 2020 organizez regulat niște shortcut-uri, așa niște activități în care în zilele de marți, diminețile, invit în fiecare zi de marți cinci oameni care vor să discute cu mine și vorbesc cu ei o jumătate de oră, cu fiecare, pe orice temă, cu antreprenorii. Și vin la mine din diferite regiuni, oamenii vin după un sfat, să îi ajut, să le recomand ceva, le prezint propriile proiecte. Observ situația businessului mic, îi

Omul care știe să facă brânză bună este blocat, nu știe ce să facă: «Am învățat să fac brânză bună, acum mai departe ce urmează?»

văd pe acești oameni, au venit deja mai mult de o sută de oameni și văd că ei toți calcă pe aceeași greblă, aceleași dificultăți. Ei încearcă, ei, în primul rând, nu știu ce trebuie să facă? Și nimeni nu îi învață. Nimeni nu le oferă informații. Nu au acces la niciun fel de credite preferențiale, înțelegi? Am făcut, așa pe degete, o schiță de afacere, o poveste despre cum antreprenorul calcă pe greble, sunt vreo 10 și sunt la fel. Dacă ar fi de fixat asta și de încercat de le soluționat, se va produce o creștere existențială a businessului mic. Omul care știe să facă brânză bună este blocat, nu știe ce să facă: «Am învățat să fac brânză bună, acum mai departe ce urmează?»” Vlad Șuleanschi: „Ce urmează?” Dmitri Voloșin: „E blocat. Să i se dea instrumentarul cu care să facă din această brânză o mică fabrică. Practic cu 5-10 mii de dolari el poate, primind... Știi cum spun cei din domeniul restaurantelor: «De ce furăm, de ce nu arătăm toate cecurile? Deoarece statul nu ne permite să cumpărăm onest. Iată de ce mergem la piață și cumpărăm cu bani cash...»” Europa Liberă: Da, da. Apropo, nu poți, e foarte greu, absolut! Vrei să faci o salată grecească, de vară, cu brânză adevărată moldovenească, dar nu poți să o faci legal, deoarece...

Vlad Șuleanschi: „Dați posibilitatea oamenilor, iarăși mă refer la SANEPID, anulați, simplificați totul, ca omul să vadă brânză gustoasă, să o poată vinde în restaurante, magazine, deschis.” Europa Liberă: Cu ce ai fi început? Cu crearea unei astfel de platforme? Vlad Șuleanschi: „Important ca ei să vadă că nu suntem un dușman, că suntem niște aliați. Dacă nu se va întâmpla, atunci mereu ne vom ascunde și vom încerca să nu sărim în ochi. Platforma este un lucru bun. Sunt de acord. Dar mi se pare că ei trebuie să înceapă cu simplificarea lucrurilor simple. Lucrurilor simple pentru omul care face o brânză gustoasă, pentru un instalator. Pentru ca acest instalator să poată lua 500 de lei și să spună: „Cred că 5% din acești bani trebuie să-i plătesc statului, pentru că acest stat, acești oameni...” Europa Liberă: ...Pentru că statul va face drumul pe care voi ajunge până la clienți și voi câștiga de trei ori câte 500 de lei... Vlad Șuleanschi: „Acest mesaj trebuie transmis în toată țara: că vrem să lucrăm cu voi nu pentru noi, pentru că nu vom vedea viața bună timp de 20 de ani, dar măcar copiii noștri... Dmitri Voloșin: „Nu mai începe... Vom vedea totul...” Vlad Șuleanschi: „Dacă voi vedea o perspectivă...” Europa Liberă: La începutul emisiunii chiar tu ai lansat intriga: „Trei ani, trei ani...” Vlad Șuleanschi: „…O perspectivă măcar de 20 de ani...”