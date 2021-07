– „Eu socot că a venit timpul de-acum să mai facem o cotitură așa, radicală.”

– „Acum sperăm că o să fie mai bine, au să ne mărească pensia, au să ne dea locuri de lucru la tineret, chiar și nouă, ca să nu stăm pe arșiță pe marginea drumului. Sperăm numai la bine, 38 de ani am lucrat. 38! Și acum am 1.300 de lei pensie.”

– „Ca să ne schimbe traiul nostru. Dacă o să ni-l schimbe, o să fie bine. Să ne dea locuri de muncă, să ne dea pensii, că am muncit o viață întreagă și acum la ce am ieșit, la 299 de lei cu comuniștii? Asta-i foarte greu, nu s-au gândit defel, ei s-au gândit numai pentru dânșii, dar pentru norod nu s-au gândit absolut defel.”

Europa Liberă: Dar relația dintre putere și opoziție în parlament cum ați vrea să fie?

– „Igor Dodon?... Până acum unde a fost el? Ce a făcut el în anii aceștia, ce noi l-am votat pe dânsul ca să murim de foame? De atâta? Să nu creadă că lumea care-i pe pământ e proastă toată, gata, vsio, nu mai judecă nimeni nimic. Lăsați că are de ajuns el, are, are, noi nu știm, dar el are. Are, are de ajuns! Așa că sperăm că o să fie mai bine, noi sperăm la o pensie mai bună, că dacă ai banul, cu banul faci toate celea. Sănătatea și banul, dar banul dacă nu-i...”

Europa Liberă: Câți bani i-ar trebui unui cetățean, să zică că are o viață decentă?

– „Mie dacă îmi dădeau 6.000 de lei pensia, habar de grijă nu aveam, nu vindeam nici aici, nici pe drum nu trebuia să ies să vând, nu-mi trebuia.”

– «Поднялись бы цены и всё равно мы бы остались на нуле. Я жила и в России, жила и здесь, мы очень мученный народ, но нам нужно чтоб медицина была бесплатная особенно для пенсионеров и детей. А они что сделали? Приват, приват…» („Prețurile ar fi crescut și oricum am fi la zero. Am trăit și în Rusia, am trăit și aici, suntem un popor foarte chinuit, de aceea avem nevoie ca medicina să fie gratuită, mai ales pentru pensionari și copii. Dar ei ce au făcut? Privată, privată...”)

