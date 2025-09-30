„Alternativa rusă”. Un deputat local al AfD-ului german, la un forum al extremei drepte din Rusia

Un deputat în parlamentul landului Hamburg, membru al partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Robert Risch, a participat luna aceasta la un forum al extremei drepte din Rusia, la care au fost prezenți politicieni de extremă dreaptă din mai multe țări, după cum arată o analiză a imaginilor de la conferință.

Un fost membru al AfD, care a fost exclus din legislativul de la Hamburg, a participat, de asemenea, la conferința de la Sankt Petersburg.

Printre organizatori s-a aflat și Konstantin Malofeiev, un magnat cu legături la Kremlin, care susține imperialismul rus și se află sub sancțiuni occidentale pentru implicarea în războiul de agresiune al Moscovei împotriva Ucrainei.

Prezentată ca o conferință de lansare a unei „ligi internaționale a anti-globalistilor” numită Paladinii, evenimentul din 12 septembrie, care a avut loc la Palatul Mariinskii din Sankt Petersburg, un edificiu somptuos din epoca imperială, a reunit politicieni de extremă dreapta din țări precum Franța, Germania, Italia, Mexic, Spania și Africa de Sud.

Fețele unora dintre participanți au fost estompate în fotografiile publicate de conferință, inclusiv una cu chipul blurat al unui bărbat, așezat la o masă de conferință în spatele unui ecuson de birou pe care scrie „Germania”. Dar fotografiile acelorași participanți au fost publicate în altă parte fără a fi estompate.

Totodată, fotografii ale acelorași participanți apar publicate în alte locuri, fără a fi blurate, cum este cazul imaginilor de mai jos.

Serviciul rus al RFE/RL i-a arătat o fotografie a unui delegat german lui Sergej Meier, un expert și cercetător din surse deschise la canalul german RTL, care l-a identificat pe subiect ca fiind Risch. Un program de recunoaștere facială Amazon a confirmat asemănarea.

AfD, care a obținut în februarie cel mai bun scor electoral parlamentar din istoria sa, câștigând aproape 21%, încearcă să-și îmbunătățească imaginea.

În luna mai, agenția germană de informații interne a clasificat partidul ca entitate extremistă ce amenință democrația, o decizie pe care partidul încearcă să o anuleze.

Risch nu a răspuns la întrebările trimise prin e-mail de RFE/RL, iar AfD nu a răspuns la o scrisoare trimisă la sediul său din Berlin, prin care se solicitau comentarii.

O analiză a imaginilor de la conferință și de pe rețelele sociale arată că o altă participantă a fost Olga Petersen, care a fost exclusă din AfD și din parlamentul din Hamburg în 2024. În martie același an, ea a participat în calitate de observator la alegerile din Rusia care i-au asigurat președintelui Vladimir Putin un nou mandat și, potrivit unor surse, a calificat votul drept „deschis, democratic și liber”.

Petersen, care s-a născut în Rusia și locuiește în prezent acolo, a postat în luna februarie imagini în care apare alături de soldați ruși într-o zonă a Ucrainei ocupată de Rusia.

Malofeev se află sub sancțiuni occidentale încă din 2014 pentru rolul său în incitarea la revolte în unele zone din sudul și estul Ucrainei, precum și pentru facilitarea ocupării de către Rusia a regiunii Crimeea din Ucraina. El este, de asemenea, vizat de un mandat internațional de arestare, fiind suspectat de crearea și finanțarea unor formațiuni paramilitare ilegale.

Rețeaua media Tsargrad a lui Malofeiev a avut un rol esențial în promovarea așa-numitului proiect Novorossia pentru a justifica acapararea de către Rusia a unor teritorii din Ucraina. Aceasta a servit ca platformă principală pentru diseminarea și popularizarea ideilor lui Aleksandr Dugin, ideologul de extremă dreapta pro-Kremlin, care apare într-o fotografie de la conferință stând alături de Malofeiev.

