A.Guterres avertizează: omenirea este la „o greșeală” distanță de un conflict nuclear

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut națiunilor lumii să „îndrepte omenirea într-o nouă direcție”, liberă de arme nucleare, deoarece tensiunile geopolitice în creștere au adus omenirea la numai „o eroare distanță de anihilarea nucleară”.

„Până acum am fost extraordinar de norocoși. Dar norocul nu este o strategie. Nici nu este un scut împotriva tensiunilor geopolitice care se transformă în conflict nuclear", a declarat Guterres pe 1 august, la începutul celei de-a zecea conferințe de revizuire a Tratatului de Neproliferare Nuclerară ( Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, NPT).

Semnat în 1968 și în vigoare din 1970, tratatul are ca scop prevenirea răspândirii tehnologiei de fabricare a armelor nucleare, promovarea cooperării în utilizarea pașnică a energiei nucleare și promovarea renunțării la armament atomic.

Este singurul tratat obligatoriu, dintr-o serie de acorduri privind neproliferarea nucleară.

Secretarul general ONU a avertizat însă că în prezent, lumea se confruntă cu „un pericol nuclear nemaivăzut de la apogeul Războiului Rece”, deoarece războiul dintre Rusia și Ucraina riscă să se extindă, atrăgând și Occidentul în acest conflict.

Președintele rus Vladimir Putin s-a adresat conferinței într-o scrisoare, afirmând că nu pot exista învingători într-un război nuclear şi că un asemenea război nu trebuie pornit niciodată.

Preocuparea internaţională privind riscul confruntării nucleare a crescut de la invadarea Ucrainei de către Rusia, pe 24 februarie. La vremea respectivă, Putin s-a referit la arsenalul nuclear al Rusiei şi a avertizat puterile străine eventual ostile la adresa Rusiei să se abţină de la orice tentativă de a interveni.

Câteva zile mai târziu, a ordonat ca forţele nucleare ale Rusiei să fie plasate în stare de alertă.

Rusia, a cărei doctrină militară permite utilizarea armelor nucleare în eventualitatea unei ameninţări existenţiale la adresa statului rus. a acuzat Occidentul că duce un „război prin intermediari” împotriva sa, înarmând Ucraina şi impunând sancţiuni Moscovei.