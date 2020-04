Ala Tocarciuc (expertă sănătate publică):„Concepția de testare trebuie schimbată”

Ministerul sănătății de la Chișinău anunța joi seara un bilanț de 2 154 de cazuri confirmate de infectare cu noul coronavirus în R. Moldova, după o nouă creștere zilnică de peste 100 de cazuri și după ce numărul de teste zilnice a crescut treptat în ultimele săptămâni (joi s-au procesat 604 probe). În ciuda sporirii numărului de testări, experți în sănătate publică spun că se fac prea puține. Între aceștia - Ala Tocarciuc, cu care a discutat Liliana Barbăroșie:

Ala Tocarciuc: „Astăzi în lume sunt trei abordări față de testare în cadrul pandemiei de coronavirus. Prima abordare este ca să fie testați toți pacienții, inclusiv cu simptome ușoare și contacții acestora.

A doua abordare ar fi ca să fie obligatoriu testate toate persoanele din grupele de risc, toți cei care sunt pe prima linie, cum ar fi: medici, polițiști, vameși, toți cei care sunt în contact cu cei contaminați ar trebui să fie testați obligatoriu.

Și a treia abordare, care a apărut mai nou, este testarea unor comunități reduse. Când zic comunitate redusă, am în vedere până la 15.000 de persoane. Acum în Germania se face, dar s-a făcut și în Italia în comunități mai mici, cam de 3.000 de persoane, se testează toți oamenii dintr-o comunitate ca să se vadă nivelul de imunitate colectivă deja atins, ca să se poată face o evaluare când se va putea scoate din restricții.”

Europa Liberă: Da, e limpede. Și la noi pe ce cale se merge, că am impresia că pe niciuna din cele trei?

Nu ar trebui să avem limitare de capacitate și nu ar trebui să fim limitați de teste, deci se cere doar schimbarea concepției acum.”

Ala Tocarciuc: „Da, la noi avem fragmente din prima, doar cei cu simptome severe sunt testați. Deci, din prima avem unele fragmente și avem un pic de fragmente din a doua, unii medici care aveau simptome vădite, de asemenea au fost testați, dar de a treia nici nu se vorbește. Și ne este foarte greu să zicem astăzi care este, de fapt, abordarea autorităților, pentru că, în mod normal, prima și a doua ar fi trebuit să fie în Republica Moldova. Să zicem că nu au avut teste la început sau au avut capacitate redusă, dar eu am auzit personal cum ministra sănătății a spus că noi avem și teste și am mai conectat niște laboratoare. Așadar, nu ar trebui să avem limitare de capacitate și nu ar trebui să fim limitați de teste, deci se cere doar schimbarea concepției acum.”

Europa Liberă: Și de ce nu se face? Dvs. aveți o explicație din ceea ce s-a spus în spațiul public? Iată, de exemplu, premierul Chicu zicea că la privat, când se duce omul și plătește să se testeze ca să se asigure, acolo procentul de confirmare e de doi la sută, ceea ce ar vrea să însemne că, dacă am testa mai multă lume, am risipi testele, cam așa înțeleg eu din ceea ce spunea premierul. Dvs. ce înțelegeți?

Ala Tocarciuc: „Eu aș porni din altă parte. Fiecare test are un scop. Noi acum testăm cu scopul să-i depistăm pe cei bolnavi și, respectiv, la privați se duc mulți oameni care nu știu dacă sunt bolnavi. Ei se simt bine, dar ei vor să excludă boala și se duc foarte mulți oameni sănătoși și fac testul. De aceasta rata de testare este așa cum o prezintă d-lui. Dacă am privi problema din alt punct de vedere, noi vrem să înțelegem câtă populație de facto a contactat virusul, pentru că au ajuns în vizorul autorităților nu toți cei care l-au contactat. Atunci, în primul rând, se face alt test, nu se face ARN-ul, dar se face un test pe anticorpi și astfel putem vedea câți oameni de facto au contactat și au deja imunitate la boală.

Se face un test pe anticorpi și astfel putem vedea câți oameni de facto au contactat și au deja imunitate la boală.

În acest caz, cu siguranță nu vor fi 2% sau 20%, cum zice d-lui, dar va fi un procent real și noi o să înțelegem cam câți oameni nu se vor îmbolnăvi la toamnă și câți se vor îmbolnăvi, spre exemplu.”

Europa Liberă: Acum, uitați-vă din nou, autoritățile au zis că de pe 27 aprilie ar vrea să pornească unele activități economice. Există voci care spun că, dacă vreți să faceți asta – testați, testați, testați, izolați-i pe cei cu boală și numai în cazul acesta faceți relaxarea. Dvs. cum vă uitați la astfel de păreri?

Ala Tocarciuc: „Eu de o lună deja tot scriu: testați, testați, testați, pentru că, doar să izolăm și să nu testăm, atunci nu știm câți oameni bolnavi avem și nu știm cine este bolnav și cine este sănătos. Dacă le dăm voie să iasă pe 27 aprilie, asta e ca și cum am pune la gunoi tot ce s-a făcut până acum într-o lună și jumătate. Eu aseară am făcut o postare, pentru că tot am văzut tare multe dezbateri pe tema asta și o s-o găsiți pe pagina mea.

Deci, acolo este informație care a fost selectată de o companie de consultanță, care e una cele mai versate în managementul crizelor, compania McKinsey. Ei au analizat ce condiții ar trebui să întrunească o țară ca să elibereze oamenii din izolare și din carantină și au spus foarte clar că, dacă vrem să scoatem măsurile de restricție, trebuie să avem un sistem medical foarte bun, ceea ce ar însemna 55 de paturi de terapie intensivă la fiecare 10.000 de populație și ceea ce ar însemna că noi știm din start că o să avem foarte mulți oameni bolnavi, dar noi avem sistemul medical pregătit, noi avem paturi și pe toți cei bolnavi o să putem să-i tratăm. Asta ar fi o condiție.

Altă condiție ar fi că noi avem capacitatea de testare și, în special, avem teste rapide și suntem pregătiți să-i testăm pe toți, suntem pregătiți să facem supraveghere epidemiologică, adică să găsim imediat la fiecare om bolnav toți contacții și să-i izolăm.

Și mai este încă o precondiție: noi o să stăm în izolare, inclusiv îi testăm pe toți cine se adresează și grupurile de risc, paralel testăm comunitățile și când ajunge rata de testări pozitive mai jos de 8% și numărul de oameni bolnav în societate ar fi mai jos de 0,2%, atunci am putea încetișor să permitem oamenilor să iasă, respectând anumite reguli.”

Europa Liberă: Dar în condițiile noastre niciuna nu se întrunește?

Ala Tocarciuc: „Da, ei au stabilit trei scenarii foarte bine definite, în ce condiții țara poate să scoată restricțiile fără riscuri, dar Moldova niciuna din ele nu le întrunește. Iată, Dvs. ca jurnalistă și ați dedus foarte repede. Foarte multe discuții ca la bucătărie, inclusiv din partea autorităților sunt niște discuții, niște mesaje care nu evaluează toate riscurile. Eu nu știu de ce ei spun așa, dar, mă rog, avem ce avem, avem o realitate și încerc cumva să aduc și eu niște opinii care sunt analizate pe bază la multe țări, nu doar la Republica Moldova, dar pe baza diferitelor sisteme.”

Europa Liberă: Vreau să vă mai cer o evaluare. Chiar așa de puține teste la noi se fac? Ce avem noi? Avem vreo 2.000 de cazuri confirmate, ceva mai mult de 2.000 și vreo 6.000 de teste făcute până acum. Comparativ cu alte state, dacă te uiți la cifre, țări cu un număr de populație similar au 37.000, 50.000 de teste efectuate până la ora actuală. La noi chiar așa de mici sunt cifrele sau ni se pare nouă?

Ala Tocarciuc: „Nouă mii, dacă nu greșesc, a spus ministra astăzi dimineață, nouă mii și ceva a făcut Republica Moldova. Deci, e puțin, de fapt, pentru că unele țări au făcut câte 15.000 de teste la un milion și sunt țări cu 25.000 de teste la un milion de populație. Presupunerea mea este că au avut limitări...”

Europa Liberă: Dar noi economisim cumva sau chiar nu le avem?

Ala Tocarciuc: „Probabil că la anumite etape nu au avut. Când aveam teste puține - testam puțini, aveam niște restricții, criterii foarte stricte de alegere pe cine testăm. Testele au apărut - am început să testăm un pic mai mulți, dar deja era bariera la laborator. Viziunea mea e că ar trebui de schimbat criteriile, criteriile pe cine testăm. Deci, acum nu există nicio scuză, acum trebuie abordată concepția, concepția de testare trebuie schimbată.”