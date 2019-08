Alexei Tulbure: „Problema fundamentală a societății noastre este restabilirea dreptății” (VIDEO)

Analistul politic vorbește in studioul Europei Libere despre actuala situație politică, cum se descurcă coaliția PSRM–ACUM, despre alegerile locale generale și parlamentare repetate, dar și despre alte subiecte importante.

Alexei Tulbure: „Eu vreau să spun că eu nu sunt un critic necruțător al actualei guvernări. Cei care au plecat, ei meritau critica și noi acum ne convingem în fiecare zi, pentru că auzim dezvăluiri noi și noi, desființarea acestor scheme criminale și ne convingem încă o dată că ei meritau nu numai critică, dar ei merită și dosare penale și sperăm că acum Procuratura, în sfârșit, se va ocupa de aceste lucruri.

În ceea ce ține de noua guvernare, ea a venit pe fundalul unui dezastru în Republica Moldova și această guvernare are de făcut simultan mai multe lucruri – să depisteze schemele criminale, să elibereze structurile de stat de oamenii corupți, să găsească oameni noi, să vină cu conceptul dezvoltării țării ș.a.m.d. Deci îs sarcini peste sarcini și toate sunt fundamentale și într-o lună-două nici un Guvern, nici o majoritate parlamentară nu este în stare să le administreze ideal pe toate...”

Europa Liberă: Se zice că 100 de zile, la 100 de zile se va putea de judecat ce au reușit și ce nu au reușit.

Alexei Tulbure: „Noi am început să reacționăm și până la 100 de zile și preponderent nu critica, dar exprimarea de nedumerire, aș numi-o eu așa, se referea la ceea ce se întâmplă în justiție. De

Am propus în spațiul public ideea reformării poliției după modelul georgian, care este aplicabil și pentru corpul judecătoresc, și pentru Procuratură...

exemplu, eu nu prea înțeleg care este viziunea ministrului de Interne cu privire la reformarea poliției. Noi am propus, în spațiul public am formulat ideea reformării poliției după modelul georgian, care este aplicabil și pentru corpul judecătoresc, și pentru Procuratură; pe scurt, asta înseamnă eliberarea efectivului și reatestarea acestui efectiv. Și cei care după noile criterii sunt compatibili cu funcția – revin; cei care nu – pleacă și în locul lor vin tineri.

Propunerea mea a fost: absolvenții facultăților de Drept - pentru funcții specifice; pentru serviciul de patrulare, de exemplu, - oameni cu studii superioare nu numaidecât în drept, dar pur și simplu cu studii superioare, care trec cursuri speciale cu ajutorul instructorilor străini. Și acești oameni vin în sistem, ei sunt testați, ei sunt susținuți, inclusiv financiar, social, dar și pedepsiți în cazul abaterilor, după o procedură mai specifică, mai rapidă, să spunem.

A respins această idee în nenumărate rânduri dl Năstase, neaducând niște argumente fundamentate, deci argumentele d-ului nu rezistă criticii. În ceea ce ține de reformarea Procuraturii, noi vedem că Ministerul Justiției, pentru că ei sunt responsabili pentru astfel de reformă și reforma în sistemul judecătoresc, eu, de exemplu, până acum nu văd niște idei care ar duce la schimbarea fundamentală a lucrurilor acolo. Noi mergem pe ideea apelurilor morale...”

Europa Liberă: Nu sunteți jurist...

Alexei Tulbure: „Nu sunt jurist, dar...”

Europa Liberă: De ce credeți că e o asemenea rezistență pe interior? E vorba de peste 600 de procurori și că prea puțini dintre cei care activează în acest domeniu găsesc de cuviință să iasă și să spună pe șleau ce s-a întâmplat în acest sistem și ce trebuie să urmeze.

Alexei Tulbure: „Ascultați, în anii dominării Partidului Democrat sau anumitor alianțe, Procuratura era folosită pentru alte lucruri – se intentau dosare penale împotriva oponenților politici, era o bâtă politică în mâna guvernării.”

Europa Liberă: PD-ul n-a recunoscut niciodată acest lucru.

Alexei Tulbure: „PD-ul n-a recunoscut, dar eu sper că dosarele penale care vor fi pornite și derulate vor dovedi că PD-ul în regim manual conducea această Procuratură, undeva procurorii își făceau treaba în dosare poate nu în Chișinău, undeva la periferii sau chiar în Chișinău în dosare care nu aveau tentă politică sau nu erau importante din punct de vedere economic; acolo, posibil, funcționau normal.

În rest, cei din Procuratură doseau crimele, mușamalizau crimele, distrugeau probele... Să ne aducem aminte de acest caz

Majoritatea din cei care lucrează astăzi în Procuratură sunt pierduți pentru justiție, nu pot fi reabilitați ...

răsunător din „Pădurea Domnească” ș.a.m.d. Lumea s-a deprins să lucreze altfel. Majoritatea din cei care lucrează astăzi în Procuratură sunt pierduți pentru justiție, nu pot fi reabilitați acești oameni, ei nu pot servi cauzei dreptății și justiției în Republica Moldova. De aceea, ca să nu se chinuiască nici ei, nici noi, că noi suntem trei milioane de cetățeni

Problema fundamentală a societății noastre este restabilirea dreptății...

care vrem dreptate. Problema fundamentală a societății noastre este restabilirea dreptății, noi nu mai avem sentimentul dreptății în Republica Moldova; criminalii, hoții se lăfăiesc, trăiesc într-o impunitate totală: fură – nu li se întâmplă nimic; încalcă legea – nu li se întâmplă nimic. Și ceilalți care sunt integri, sunt cinstiți, muncitori sunt nevoiți să plece, pentru că nu pot exista în astfel de condiții sau sunt pedepsiți de justiția din care numai denumirea a mai rămas.

De aceea este vorba de curățarea acestui sistem, nu de atâta că e un moft, dar de atâta că altfel nu este posibil. Apelurile acestea moralizatoare că „noi vrem ca din interiorul sistemului să se pornească schimbările” sunt faine și eu accept ideea aceasta ca pe urmă prim-ministrul, guvernarea să spună: „Fraților, ați văzut, noi am mers pe etape, am încercat să apelăm la sistem – sistemul judecătoresc, sistemul Procuraturii ș.a.m.d. De acolo n-au venit impulsuri de schimbare”. Sistemul din interior, fără să fie impus, nu poate să se reformeze.”

Europa Liberă: Liderii partidelor de la putere acreditează ideea că piramida a început să se prăbușească. Dvs. vedeți această prăbușire a piramidei?

Alexei Tulbure: „Da. De exemplu, am ascultat un interviu al ministrului Economiei, care mi-a plăcut foarte mult. Omul a explicat ce se întâmplă, cu ce se ocupă el acum și a spus un lucru pentru mine extrem de important că, dacă la început el primea

Oamenii prind la curaj, se eliberează de această frică și încep a depune mărturii ...

note informative sau scrisori anonime, acum vin documente, acte, scrisori semnate și cu ștampila pusă. Deci, oamenii prind la curaj, se eliberează de această frică și încep a depune mărturii. Noi am vrut să se întâmple din primele săptămâni, dacă nu chiar din primele zile se să se întâmplă acest lucru, de exemplu, în sistemul Poliției Naționale, pentru că primele dezvăluiri, inclusiv publice s-au întâmplat cu privire la ceea ce se întâmplă în poliție, în special în Poliția de Frontieră, contrabanda ș.a.m.d.

Și, din păcate, semnalele pe care le-am recepționat noi ulterior erau de altă natură, că oamenii erau gata să vină cu dezvăluiri, dar, urmărind evenimentele din MAI, cu venirea noului ministru, când nu există determinare, când nu există un cadru clar care ar permite protejarea acestor oameni care vin cu dezvăluiri ș.a.m.d., ei opresc.”

Europa Liberă: Dar tot dl Năstase a spus că trebuie probate acele cazuri?

Alexei Tulbure: „Da, trebuie probate, dar ca să fie probate, noi trebuie să avem urmăriri penale, trebuie să avem acțiuni speciale. În cadrul Ministerului de Interne au fost declanșate investigații de serviciu și multe din ele, în special referitoare la contrabandă, s-au sfârșit și nu au confirmat informațiile.”

Europa Liberă: Cazurile reale...

Alexei Tulbure: „Da, în special la Aeroport ș.a.m.d., ceea ce ar însemna că aceste investigații de serviciu neagă existența la Aeroport, în special, că a fost contrabandă, când se vorbea

Moi trebuie să de-criminalizăm economia, să decriminalizăm statul, să decriminalizăm structurile statului ș.a.m.d., să vină oamenii să depună mărturi ...

despre anabolizante, despre chihlimbar, țigări ș.a.m.d. Eu nu cred că nu au existat și nu există aceste scheme, de aceea este important să se creeze o astfel de atmosferă și un cadru în fiecare minister sau în Guvern în genere, care ar permite oamenilor care cunosc schemele, cunosc crimele, pentru că asta-i prima etapă necesară, noi trebuie să decriminalizăm economia, să decriminalizăm statul, să de-criminalizăm structurile statului ș.a.m.d., să vină oamenii să depună mărturii.”

Europa Liberă: Dle Tulbure, haideți să tragem câteva concluzii referitoare la felul cum s-a înțeles să fie organizate aceste concursuri. Pornim mai întâi de la alegerea celor șase magistrați ai Curții Constituționale, se discută foarte mult chiar despre două nume – unii spun că merită, alții spun că nu merită nici dl Eșanu și nici dl Grosu să ajungă judecători la Curtea Constituțională. După asta, chiar cei care i-au votat au spus că nu ar trebui să se grăbească, pentru că s-ar putea să se revină și la alte candidaturi sau să mai fie organizat un concurs, Guvernul a promis că pe data de 8 august, joi, va desemna două persoane pentru aceste funcții. Cum vedeți Dvs. deznodământul acestei probleme? Pentru că a fost dur criticată Curtea Constituțională, inclusiv de Comisia de la Veneția și acum responsabilitatea este foarte mare pentru cei care trebuie să-i înlocuiască pe cei care au fost.

Alexei Tulbure: „Reacțiile furibunde și multiple care vin din interiorul societății civile, din societate în genere sunt explicabile – Curtea Constituțională a fost și ea un instrument politic în mâinile celor care au uzurpat puterea în stat sau în mâinile unor forțe politice și acum este important ca lucrurile acestea să nu se mai repete. La multe concursuri de felul acesta n-au să vină oameni, deși la concursul din Parlament a fost o listă destul de bună, de atâta pentru că cei care evoluează, iau decizii sunt inferiori din punct de vedere profesional și mulți dintr-înșii din punctul de vedere al integrității nu au dreptul moral să decidă. Eu mă uit la componența Comisiei juridice din Parlamentul Republicii Moldova și eu consider că această comisie nu are dreptul să decidă.”

Europa Liberă: Și șefa Executivului, Maia Sandu, a spus că ar fi bine să nu se facă aceste concursuri în Parlament.

Alexei Tulbure: „Eu cred că concursul din cadrul Parlamentului trebuie să fie anulat și reorganizat. Acum, în privința concursului sau în privința audierilor, nu știu dacă a fost concurs acolo la CSM, de atâta vorbim despre necesitatea deoligarhizării, de atâta noi pledam pentru mișcări mai radicale, inclusiv în privința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), pentru că acolo stau oameni, componența acestui consiliu e aceea care a deservit interesele politice, criminale ale politicienilor, ale conducătorilor de partid sau ale unui conducător de partid. Acum, acești oameni s-au transformat peste noapte, odată cu schimbarea puterii? Ei au păcatele lor, pentru care trebuie să răspundă; ei nu au dreptul moral să aleagă doi judecători pentru Curtea Constituțională, care este ultima instanță în multe privințe în justiția moldovenească. De aceea, eu nu aș accepta nici rezultatele acestei selectări de la CSM. În ceea ce ține de Guvern, trebuie să vedem care este situația, de mai multă transparență avem nevoie.

Dacă e să vorbim despre aceste două persoane – Eșanu și Grosu –, eu pe Grosu nu-l cunosc personal, dar pe Eșanu îl cunosc, că am lucrat împreună din anii ‘90 în diferite ipostaze, întrucât am lucrat și eu în serviciul public. E un profesionist ș.a.m.d. Să se fi întâmplat acest concurs după guvernarea PCRM-ului, presupunem în 2009, eu nu aș fi avut întrebări. Acum, concursul se întâmplă după o perioadă de guvernare mafiotă, atunci când noi n-am avut, de fapt, justiție în genere în multe privințe. D-lui a fost viceministru, a ocupat un post foarte înalt în Ministerul Justiției, responsabil pentru reforme. Da, poate d-lui nu primea plăcere de la ceea ce face, dar nu l-am auzit să public vorbească sau să-și dea demisia, dacă nu era de acord cu ceva, întrucât se întâmplau lucruri teribile și în penitenciare, și în reforma justiției. Și acum, dl Eșanu, da, el cunoaște materia, dar apar anumite întrebări. Eu nu zic că el nu este demn, eu zic că trebuie să treacă o pauză, trebuie să treacă și el printr-un purgatoriu și după asta să apeleze.”

Europa Liberă: La CNA a ajuns dl Flocea. Iarăși e contestat felul cum a ajuns d-lui în fruntea Centrului Național Anticorupție, chiar s-au făcut auzite păreri că ar putea și d-lui să aibă un mandat de scurtă durată și să ajungă altcineva în această funcție.

Alexei Tulbure: „Putem face, putem trage multe concluzii în jurul acestor concursuri. Ele nu sunt o formă reușită de selectare astăzi, pentru că noi nu avem arbitri normali, noi nu avem criterii elaborate și bine bătute în cuie, de aceea se întâmplă lucruri care provoacă nemulțumiri. Eu i-aș credita pe dl Flocea și pe dl Robu cu încredere, dar nu de lungă durată, să vedem ce fac ei într-o lună, două, trei, să vedem dacă acolo se pornesc procesele, că există așa un fenomen ca indulgența istoriei, tu ai păcate, nu știu ce, nu ești ideal, dar în cazul în care ai recunoscut anumite lucruri, ai conștientizat și faci altceva decât ai făcut până acum…”

Europa Liberă: Deci, vreți o perioadă de testare?

Alexei Tulbure: „Asta-i una la mână. Doi la mână: eu aș fi foarte atent în a face anumite declarații despre ceea ce se întâmplă în

În condițiile Republicii Moldova o mai firească coaliție decât coaliția antioligarhică nu poate exista ...

privința concursurilor. De ce? Pentru că aceste declarații pot afecta această coaliție. Eu consider că o astfel de coaliție este foarte firească. Toată lumea spune: „E o coaliție nefirească”... Eu consider că în condițiile Republicii Moldova o mai firească coaliție decât coaliția antioligarhică nu poate exista.”

Europa Liberă: Părerea multora era că de această coaliție a fost nevoie doar pentru a debarca fosta putere.

Alexei Tulbure: „De acord. Eu eram unul dintre acei care vorbeam despre coaliția situativă…”

Europa Liberă: Și dacă a plecat dl Plahotniuc...

Alexei Tulbure: „Politicienii au mers mai departe decât am intuit noi că-i posibil și eu acum văd că se întâmplă niște lucruri la care noi nici nu am visat. Noi am spus că schimbăm CEC-ul, schimbăm procurorul, ce mai spuneam noi, CSM-ul. Bun. Nici procurorul, nici CSM-ul nu s-a schimbat, dar sunt condiții, precondiții pentru asta. Dar se merge cu mult mai departe. Deci, dacă se poate, chiar dacă să presupunem că în interiorul PSRM-ului nu există încă altruismul acesta sau voința politică pentru schimbări mai fundamentale, ei trebuie să fie impuși să accepte o agendă care este benefică Republicii Moldova și în ultima instanță va fi benefică politic și pentru ei.”

Europa Liberă: Dar unora li se pare că puterea se concentrează în mâinile Președinției și chiar ale dlui Dodon?

Alexei Tulbure: „Nu, puterea este împărțită. Eu nu știu, în părți egale sau nu. Partidul Socialiștilor a oferit Executivul ACUM-ului și sarcina lor nu-i de a sta, a observa și de a nu răspunde pentru nimic. Ei poartă răspundere pentru ceea ce se întâmplă. Sarcina lor e de a asigura suportul politic pentru schimbările benefice în Republica Moldova. Dacă specializarea Partidului Socialiștilor este - lăsând la o parte geopolitica - coeziunea socială, protecția drepturilor categoriilor socialmente vulnerabile ș.a.m.d., lasă să vină cu inițiative în sensul acesta, adică ei au tot dreptul și posibilitatea să promoveze în Parlament, în Guvern decizii care se vor înscrie în mersul general al guvernării și vor îmbunătăți situația în anumite domenii.”

Europa Liberă: Dar și în această coaliție apar anumite fisuri, pentru că sunt păreri distincte și chiar nu se votează unanim de către toți deputații. Igor Dodon la un moment dat s-a întrebat câți deputați mai fac parte din această coaliție PSRM-ACUM. Răspunsul Dvs. care e la această întrebare?

Alexei Tulbure: „Cei care consideră această coaliție nefirească, dacă mulți o consideră nefirească, trebuie de explicat de ce îi firească. Eu, de pildă, o consider foarte binevenită și firească și am pledat pentru astfel de unire a forțelor politice. Nu atât o consideră nefirească, dar ei cred că trebuie să dispară cât mai curând posibil. În opinia mea, nu sunt foarte responsabili, pentru că noi nu putem prezice ce va urma, care vor fi urmările acestei

Această coaliție antioligarhică trebuie să existe cât mai mult timp. Dacă nu patru ani, doi-trei ani la sigur, să asigure buna desfășurare a alegerilor locale…

distrugeri a coaliției, pentru că Partidul Democrat era un partid-stat care controla tot, oamenii sunt încă plasați în locurile lor, ei au o fracțiune de 30 de persoane, mai este și fracțiunea Partidului „Șor” de la care tot nu mă aștept la bine. De aceea, această coaliție antioligarhică trebuie să existe cât mai mult timp. Dacă nu patru ani, doi-trei ani la sigur, să asigure buna desfășurare a alegerilor locale…”

Europa Liberă: Dar ei înțeleg la fel cum trebuie să fie guvernată țara?

Alexei Tulbure: „Eu cred că ei înțeleg. În ceea ce ține de agenda deoligarhizării, cred că acolo este o coincidență...”

Europa Liberă: Dar mai departe de deoligarhizare?

Alexei Tulbure: „Mai departe trebuie de stat și de discutat și asta tot îi bine pentru cultura noastră politică, pentru că oamenii se învață să discute despre sarcini politice, dar nu despre partajarea funcțiilor ș.a.m.d., așa cum s-a făcut în orice coaliție de până acum. Lasă să învețe și dreapta, și stânga, convenționale ale noastre dreapta și stânga, să discute unii cu alții și să înțeleagă că țara nu mai dorește aventuriști, nu mai dorește oameni iresponsabili la guvernare.”

Europa Liberă: Cum explicați această insistență a dlui Dodon să fie neapărat semnat un nou acord de înțelegere între cele două entități? Și nu ați răspuns la întrebarea: de ce această frică a dlui Dodon că nu mai sunt atâtea voturi câți deputați?

Alexei Tulbure: „Probabil că există un grup… Frica probabil vine de la faptul că există un grup de deputați în cadrul ACUM-ului, care au poziții distincte, nu votează tot timpul. Grupul unioniștilor sau cum să-i numim? Grupul Țîcu-Reniță-Carp...”

Europa Liberă: Pluralismul de opinii însănătoșește o relație într-un bloc.

Alexei Tulbure: „E OK, adică da, da… Eu cred că oamenii au dreptul la critică, noi criticăm, ei critică, ei critică din pozițiile lor, societatea civilă…”

Europa Liberă: De ce e nevoie de acest acord de înțelegere?

Alexei Tulbure: „Eu cred că e o situație normală. Vor pleca acești oameni, dacă vor pleca, dar eu cred că nu vor pleca, pentru că Reniță are și un post important, el e președinte de comisie. Deci, e o situație normală, nu văd motive pentru îngrijorare. Un nou acord…”

Europa Liberă: E nevoie de acest acord?

Alexei Tulbure: „Probabil va fi nevoie pentru un nou acord, însă nu acum, dar pe urmă. Va fi un acord parțial, cum să spune în diplomația multilaterală, referitor la alegerile locale, socialiștii pledează…”

Europa Liberă: Aici vor un pact de neagresiune?

Alexei Tulbure: „Un pact de neagresiune. Dacă e vorba de alt acord, un acord holistic, despre toate, despre…”

Europa Liberă: Ce urmează după acest acord temporar, ce urmează mai departe?

Alexei Tulbure: „Două luni a luat numai înțelegerea gravității situației, lumea acum…”

Europa Liberă: Deci au pătruns în esența problemei?

Alexei Tulbure: „În esență, da, da... Uitați-vă ce spun miniștrii că vin în fiecare zi cu noi dezvăluiri, asta numai ca să înțelegi ce se întâmplă. După asta, câțiva ani va trebui de investigat aceste lucruri, noi trebuie să creștem o nouă generație de cinovnici, să-i așezăm, oameni noi. Deci este de lucru și de lucru este pentru ACUM, pentru socialiști, pentru societate, pentru toată lumea. Eu nu înțeleg ce o să apară într-atât de nou care trebuie să revizuiești? Acolo poate anumite capitole trebuie să fie adăugate, dar acordul de deoligarhizare trebuie să stea la baza acestei coaliții.”

Europa Liberă: PD care a promis că trece într-o opoziție constructivă, au și semnat cei 30 de deputați democrați un apel, o scrisoare către partenerii de dezvoltare și au spus că sunt persecutați, că sunt urmăriți, că ar putea să se ajungă să le fie ridicată imunitatea și că toate aceste lucruri înseamnă o războire cu opoziția. Vor reacționa organismele internaționale?

Alexei Tulbure: „Dar nu se întâmplă nimic din ceea ce le poate leza drepturile acestor oameni. Acum se întâmplă niște încercări de a investiga crimele. Comisia e din mulți din cei care sunt acum membri ai fracțiunii PD-ului în Parlament și alții legați de dânșii, cu

Da, poate să fie resetat Partidul Democrat, dar condițiile fundamentale ale resetării să includă plecarea întregii conduceri și Consiliul Național, Biroul Politic...

dânșii ș.a.m.d. Ei s-au deprins să acționeze în condițiile deplinei impunități și orice încercare de a-i trage la răspundere le trezește repulsie. Eu am răspuns la ideea dlui Diacov de resetare a Partidului Democrat. Da, poate să fie resetat Partidul Democrat, dar condițiile fundamentale ale resetării să includă plecarea întregii conduceri care include nu numai președinții, vicepreședinții ș.a.m.d., președinte de onoare inclusiv, dar și Consiliul Național, Biroul Politic și rechemarea întregii fracțiuni a PD-ului, care este chintesența…”

Europa Liberă: Asta ar însemna declanșarea alegerilor parlamentare anticipate?

Alexei Tulbure: „...Ei au listă, las’să plece aceștia, pentru că în privința multora au fie deschise dosare penale, așa că ei pot să se plângă instituțiilor internaționale...”

Europa Liberă: Dar și ideea asta că toți declară că vor fi deschise multe dosare penale, și asta o spun politicienii, asta o spun reprezentanții ONG-urilor, societății civile, nu e văzută cu ochi buni, pentru că ar trebui Procuratura să-și facă treaba?

Alexei Tulbure: „Nu e bună... Eu nu pot să spun, nu sunt politician, dar noi ne-am deprins că Procuratura treaba nu și-o făcea și noi depășim un pic linia vorbind despre anumite lucruri, dar eu ca membru al societății civile sau, pur și simplu, ca cetățean am dreptul să spun orice.”

Europa Liberă: Dvs. vi se pare că e persecutat PD-ul astăzi?

Alexei Tulbure: „Nu, deloc, nici pe departe, nici nu s-a așteptat nimeni...”

Europa Liberă: Va urma o reacție din exterior?

Alexei Tulbure: „Nu, nu cred că va urma o reacție. Cred că cineva o să le răspundă că „fraților, aduceți fapte de persecutare, unde sunt persecutați”. Dacă sunt dosare penale deschise, atunci, da.”

Europa Liberă: Ce așteptări aveți de la congresul PD-ului, care urmează să fie convocat în toamnă?

Alexei Tulbure: „Eu sunt un om care nu este indiferent față de ceea ce se întâmplă în partidul respectiv. Eu aștept că acest congres fie va lua decizia de autodizolvare a partidului, fie va curăța tot ce este legat de acești ani de când au venit Lupu și Plahotniuc în acest partid, din ultimii 10 ani, care au discreditat în genere centrul politic în Republica Moldova, au discreditat în genere clasa politică în multe privințe, pentru că Partidul Democrat sau cel care a condus Partidul Democrat s-a băgat nu numai la legislație și la banii publici, s-a băgat și la clasa politică, a distrus partidele din jurul său, a discreditat în genere această activitate, de aceea eu nu văd resetarea acestui partid cu oamenii vechi.”

Europa Liberă: Au anunțat și Igor Dodon, și Maia Sandu, și Nicu Popescu că vor merge în vizită la Moscova. Ce așteptări aveți Dvs. de la aceste vizite ale înalților demnitari și cum vedeți o resetare pe care și-o propun ei a colaborării moldo-ruse?

Alexei Tulbure: „Eu aștept acorduri noi în domeniul economic, al schimburilor culturale, științifice, sociale, dar, în primul rând, al

Trebuie să depășim această etapă de ură reciprocă, care se transforma și în acțiuni concrete...

economiei; aștept normalizarea relațiilor politice. Trebuie să depășim această etapă de ură reciprocă, care se transforma și în acțiuni concrete. Țineți minte, în privința oficialilor din Republica Moldova se întreprindeau anumite acțiuni în Rusia și, invers, aici la fel?”

Europa Liberă: Și la modul serios credeți că Rusia îi dorește binele Republicii Moldova astăzi?

Alexei Tulbure: „Dar Rusia a încercat tot felul de strategii în privința acestor teritorii de hotar al fostului imperiu. Noi trebuie să cunoaștem istoria relațiilor noastre în cadrul imperiului și cu imperiul. Întotdeauna am fost o vitrină occidentală sau de vest și a

Rusia ne-a putut transforma într-un stat falit numai cu acceptul Republicii Moldova sau atunci când am avut o elită coruptă ...

Imperiului Țarist și a Uniunii Sovietice. Rusia ne-a putut transforma într-un stat falit numai cu acceptul Republicii Moldova sau atunci când am avut o elită coruptă. Iată până acum am avut o elită care n-avea nimic comun cu legalitatea, cu integrarea europeană ș.a.m.d. Interesul lor era altul.

Noi semănam acum mai mult cu Rusia decât în oricare altă perioadă, dar odată cu schimbarea care vine în Republica Moldova, Rusia trebuie să găsească modelul de coabitare și colaborare cu noi, unde Moldova care are Acordul de liber schimb și aprofundat cu Uniunea Europeană și în cadrul CSI-ului noi avem Acord de liber schimb, aceste două atuuri ale Republicii Moldova pot fi folosite și de partenerii noștri ruși, și de partenerii noștri occidentali.”

Europa Liberă: Dar pentru că ați avut statut de diplomat, vreau să că întreb și să răspundeți foarte franc: Atitudinea Rusiei când a fost vorba să înlocuiască puterea și să aducă opoziția la guvernare în Republica Moldova și felul cum procedează astăzi Federația Rusă în raport cu opoziția din Federația Rusă?

Alexei Tulbure: „Da, asta e și problema. Când vorbesc despre istorie, Rusia niciodată nu a fost capabilă să modernizeze propria țară. Când era vorba despre libertăți, drepturile omului, instituții, în interiorul imperiilor acestea nu se întâmplau sau mergeau cu mult mai greu, dar dacă era vorba despre hotarele vestice ale imperiului sau despre popoarele balcanice, de exemplu, pentru că acolo aceste strategii de promovare a soft power-ului, dacă doriți, sau a imaginii unui imperiu modernist erau utilizate. Și acum, da, vine Kozak cu un mesaj în Republica Moldova și noi vedem ce se întâmplă, și noi vedem acest model pe care l-am urmărit pe parcursul secolelor.

Pe interior acolo modernizare nu se produce, însă Rusia încearcă să arate ca o țară modernă, modernizatoare în anumite regiuni și Republica Moldova este o astfel de regiune. Noi aceste duble standarde pe interior și pe exterior le vedem.”

Europa Liberă: Dar care va fi finalitatea acestor confruntări din Federația Rusă dintre putere și opoziție?

Alexei Tulbure: „Eu sper că aceste mișcări nu sunt mișcări situative și ele nu se referă numai la alegerile locale sau la alegerile în Duma de la Moscova, pentru că s-a umblat și se umblă la niște principii fundamentale. Dacă vă aduceți aminte, la noi totala discreditare a regimului Plahotniuc s-a pornit de la anularea alegerii primarului în Chișinău, pentru că s-a dat cu toporul în fundamentul democrației, ceea ce n-au mai putut accepta nici cetățenii în mare măsură, nici comunitatea internațională.

Ceea ce se întâmplă în Rusia sunt lucruri similare. Deci, opoziția pur și simplu este eliminată din competiția electorală și o bună parte, dacă nu majoritatea, pentru că opoziția are șanse să ia majoritatea în Dumă, este lipsită de dreptul de a vota și eu cred că acestea sunt niște lucruri foarte periculoase pentru regim și ele pot avea consecințe cu mult mai serioase decât cele din piața Bolotnoie în 2012.”