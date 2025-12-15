Australia înăsprește legislația port-armă după atacul de la Sydney

Cei doi atacatori au tras în mulțimea care se adunase pe plaja din Sydney la începutul sărbătorii Hanukkah, duminică seara, provocând panică în rândul turiștilor aflați în zonă.



Printre victime se numără o fetiță de 10 ani, un supraviețuitor al Holocaustului și un rabin local, iar alte 42 de persoane au fost transportate de urgență la spital cu răni provocate de arme de foc și alte leziuni.



Prim-ministrul Anthony Albanese a convocat o reuniune a liderilor statelor și teritoriilor australiene, convenind cu aceștia „să întărească legile privind armele de foc în întreaga țară”.

Biroul lui Albanese a declarat că au convenit să analizeze modalități de îmbunătățire a verificărilor antecedentelor proprietarilor de arme de foc, de a interzice cetățenilor străini să obțină permise de port-armă și de a limita tipurile de arme legale.



Împușcăturile în masă fuseseră ceva rar în Australia de când un atacator a ucis 35 de persoane în orașul turistic Port Arthur, în 1996.



Acel masacru a dus la reforme radicale, considerate mult timp un model la nivel mondial.



Ele au inclus un program de răscumpărare a armelor, un registru național al armelor de foc și măsuri severe împotriva deținerii de arme semiautomate.



Însă împușcăturile de duminică au ridicat noi întrebări cu privire la modul în care tatăl și fiul – despre care postul public de televiziune ABC a raportat că ar avea posibile legături cu gruparea Statul Islamic – au obținut armele.

Flagelul antisemitismului

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a vizitat luni dimineață Bondi Beach pentru a depune flori în apropierea locului atacului.

„Ceea ce s-a întâmplat ieri a fost un act de pură răutate, un act de antisemitism, un act de terorism pe pământul nostru, într-un loc emblematic al Australiei”, a declarat Albanese reporterilor.

„Comunitatea evreiască suferă astăzi. Astăzi, toți australienii îi îmbrățișăm pe evrei și le spunem că suntem alături de ei. Vom face tot ce este necesar pentru a eradica antisemitismul. Este un flagel și îl vom eradica împreună.”

Albanese a spus că mai mulți lideri mondiali, printre care președintele american Donald Trump și președintele francez Emmanuel Macron, au transmis condoleanțe și sprijin.

Atacurile armate de duminică au fost cele mai grave dintr-o serie de atacuri antisemite asupra sinagogilor, clădirilor și mașinilor din Australia de la începutul războiului Israelului în Gaza, în octombrie 2023.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că l-a avertizat pe Albanese că sprijinul Australiei pentru statalitatea palestiniană va „alimenta” antisemitismul.

Liderul partidului conservator liberal din opoziție din Australia a declarat că Partidul Laburist a permis antisemitismului să „se agraveze”.



„Totul trebuie să se schimbe începând de astăzi în modul în care răspundem, la nivel guvernamental”, a declarat lidera liberală Sussan Ley într-o conferință de presă.

Conform recensământului din 2021, există 116.967 de australieni cu identitate evreiască, sau 0,46% din populația totală de 25 de milioane, care trăiesc în principal în centrul orașelor Sydney și Melbourne.

