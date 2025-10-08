Britanicii, avertizați: Noul sistem de intrare în Schengen, EES, vă poate face mari greutăți!

Uniunea Europeană prezintă sistemul EES ca pe un pas înainte inclusiv pentru călători, pentru confortul lor, dar cei care au urmărit cu atenție crearea lui avertizează că va putea fi folosit pentru a depista în mod automat pe aceia care depășesc durata de 90 de zile cât au voie să stea în spațiul fără controale la frontierele interne.

Este o chestiune de mare interes inclusiv pentru britanici, care, de când au ieșit din UE, în urma referendumului din 2016, sunt tratați la fel ca cetățenii altor state nemembre apropiate, de pildă R. Moldova - anume, nu au nevoie de viză, dar nu pot sta consecutiv mai mult de 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile.

O organizație turistică britanică, Abta, a avertizat că mai ales pentru miile ce britanici care au case de vacanță în sudul UE (Spania, în primul rând) vin vremuri grele dacă nu-și reglementează șederea.

Motivul: sistemul de intrare și ieșire al UE (EES) va alerta automat autoritățile de frontieră în cazul în care o persoană depășește perioada de ședere permisă.

În prezent, asemenea cazuri sunt descoperite, în general, numai în urma verificării fiecărei ștampile din pașaportul unei persoane.

Amenzile pentru depășirea perioadei de ședere variază de la o țară la alta, dar pot ajunge la mii de euro.

În cadrul convenției anuale a Abta din Calvia, pe insula spaniolă Mallorca, directorul de relații publice al organizației, Luke Petherbridge, a declarat că cetățenii britanici care dețin a doua locuință în zona Schengen „trebuie să cunoască regulile”.

El a continuat: „Cei care încalcă regula de 90/180 de zile vor fi detectați automat.

„Știm că acest lucru nu se întâmplă în prezent. O serie de țări nu au efectuat această verificare în mod deosebit de atent. Majoritatea, sincer vorbind”.

Petherbridge a spus că detectările automate vor avea loc începând cu 10 aprilie 2026, când EES va fi aplicat complet, după o implementare etapizată. El a recomandat proprietarilor de case de vacanță să-și legifereze mai bine șederea pe termen lung, chiar dacă asta înseamnă cheltuieli și birocrație.

În R. Moldova, sistemul EES va fi aplicat începând de duminică doar la un singur punct de trecere a frontierei Schengen, la Stânca, punctele mai mari ca Albița sau Sculeni fiind lăsate de vecinii români pe mai târziu.

Scris pe baza informațiilor de la dpa.

