Din 12 octombrie, la intrarea în Schengen se vor lua amprente și se va face poză. Cum va funcționa sistemul EES

Noua procedură ar urma să înlocuiască în timp ștampilarea manuală a pașapoartelor. Nu este deocamdată limpede dacă la granița cu România luarea amprentelor va începe la toate punctele de trecere din 12 octombrie, sau doar la unele - dar cel mai târziu la 10 aprilie anul viitor, cu siguranță va fi la toate.

Poliția de Frontieră moldoveană a informat marți într-un comunicat de presă că „cetățenii vor trece printr-un proces automatizat care presupune scanarea documentului de călătorie, colectarea datelor biometrice – respectiv imaginea facială și amprentele digitale – și crearea unui dosar electronic individual în sistemul EES”.

„Copiii sub 12 ani și persoanele pentru care captarea amprentelor este fizic imposibilă sunt exceptați de la amprentare. Totodată, cetățenii Republicii Moldova care dețin și cetățenia unui stat membru UE sau Schengen și călătoresc cu documentul acelui stat nu fac obiectul sistemului EES”, se mai spune în comunicat.

Poliția de Frontieră mai recomandă cetățenilor să se informeze despre noile proceduri, să verifice valabilitatea pașaportului înainte de orice călătorie și să coopereze cu autoritățile la trecerea frontierei.

Măsura era așteptată, fiind prezentată de Uniunea Europeană ca una de modernizare, nu de restrângere a libertății de călătorie, dar până de curând nu se știa când anume va fi aplicată de români la granița de pe Prut.

Potrivit Uniunii Europene, cele 29 de state din Spațiul Schengen, inclusiv România, aveau la dispoziție, începând din 12 octombrie, un răgaz de vreo 6 luni pentru a aplica noul sistem la toate punctele de intrare.

Până la 10 aprilie anul viitor, sistemul va funcționa la toate punctele de intrare în Schengen, inclusiv prin România.

La 15 septembrie, Poliția de Frontieră din România a informat că va începe cu noul sistem din 12 octombrie la „puncte de trecere selectate” și că el va fi aplicat și cetățenilor R. Moldova.

„Pe durata perioadei de progresivitate, documentele de călătorie ale persoanelor vizate vor continua să fie ștampilate la intrare și la ieșire (după vechiul sistem - n. red.), ștampilarea manuală încetând odată cu operaționalizarea completă a sistemului”, a mai spus Poliția română.

Sistemul de intrare/ieșire al UE (EES) trebuia să fie operațional până la finele anului trecut, dar a fost amânat în urma solicitărilor unor țări membre.

La anul vine ETIAS

Pe moldovenii fără pașaport românesc, cel mai probabil din ultimul trimestru al anului viitor, îi așteaptă altă noutate pentru intrarea în UE, anume autorizația electronică de călătorie ETIAS.

Ea nu va fi o viză propriu zisă și se va obține rapid, pe net, după introducerea unor date personale - dar nu garantează neapărat intrarea, desigur, nici dacă o primești.

ETIAS este răspunsul UE la Sistemul Electronic de Autorizare a Călătoriei (ESTA), deja utilizat în Statele Unite. Sisteme asemănătoare mai au de pildă Canada sau Israel.

ETIAS va permite călătorilor să intre în UE fără viză și ar putea fi folosit de circa 1,4 miliarde de persoane, inclusiv cetățenii Marii Britanii, Georgiei, Moldovei, Ucrainei, Statelor Unite și a statelor din Balcanii de Vest care nu fac parte din UE.

Autorizația, valabilă timp de trei ani, va costa 7 euro și va trebui completată de toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 70 de ani.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te