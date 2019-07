Cine a furat? Cine-i vinovat? Nimeni!!!

E o vînzoleală mare de la o vreme legată de furtul sumelor uriaşe din trei bănci. Cînd Plahotniuc era „coordonator al guvernării” tot se vorbea pînă la saţietate despre „furtul miliardului”, dar dincolo de gălăgie mare lucru nu se întîmpla. Ce-i drept fuseseră băgaţi în puşcărie Filat şi Platon, dar aceştia se consideră nevinovaţi, nişte victime ale oligarhului Plahotniuc.

Acum vînzoleala e centrată pe raportul Kroll 2. Lucrurile sunt învăluite într-o ceaţă densă şi simplul muritor nu înţelege nici o boabă. Ba noii conducători vor să ne arate lista beneficiarilor finali ai fraudei, ba nu pot să ne-o arate din cauza prezumţiei de nevinovăţie, pentru că aşa e mai uşor de găsit hoţii. Apare excentricul politician Usatîi care spune că are această listă, dar nu ne dă nici el toate numele. Cum a făcut rost Usatîi de listă numai Dumnezeu ştie. Aflăm că Procuratura are de multă vreme această listă, dar nu poate s-o facă publică deoarece munceşte cu acribie ca să găsească hoţii.

Toţi vorbesc despre hoţi, dar cine sunt hoţii? Nu e clar. Plahotniuc declară că nu a furat nici un bănuţ şi are de gînd să se apere prin intermediul unor avocaţi notorii. Filat apare într-un interviu şi spune că e nevinovat, că nu a furat nimic deşi figurează în raportul Kroll, spune că vinovat e de fapt Şor. Acesta din urmă nu se consideră nici el vinovat, fireşte. Toţi caută hoţii, dar hoţii… nu există.

Datele problemei sunt următoarele: urmărim ani de zile un spectacol dizgraţios despre furtul miliardului fără hoţi. De fapt, nu poate există furt fără hoţi. De aceea, noua putere e obligată să-i găsească pe toţi şi să-i bage în puşcărie. Dacă noua putere nu-i va găsi, invocînd tot felul de probleme, e cazul să tragem concluziile de rigoare.