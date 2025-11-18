Comisara pentru extindere Marta Kos: „Știți ce mic e Muntenegru? E cât Stuttgart!”

„Știți ce mic este Muntenegru?!”, a întrebat Kos la un Forum despre Extinderea UE, ținut marți la Bruxelles. „Este cât o treime din Viena, cât Toulouse, cât Stuttgart”, a răspuns, tot ea.

„Sigur că nu e neapărată nevoie să facem reforme (interne în UE) pentru a primi aceste țări”, a spus Kos, care ea însăși provine dintr-una din cele mai mici membre ale Uniunii, Slovenia.

Kos a insistat, însă, că pregătirea pentru extindere trebuie făcută cu mare seriozitate, în interiorul UE, dar mai ales în țările candidate.

Muntenegru, țară considerată cea mai aproape de a deveni un nou membru al UE, are 625.000 de locuitori.

Albania, și ea avansată în negocieri, are cam 2,7 milioane de locuitori, iar populația R. Moldova, poate cea mai lăudată candidată din noul raport despre extindere al UE, este estimată la ceva mai puțin de trei milioane.

În comentariile sale de la Forum, Marta Kos a spus că împreună aceste trei candidate au cam 6,6 milioane de locuitori.

Populația UE este de 450 de milioane de locuitori. Cea mai mare țară candidată cu șanse de aderare (candidatura turcă fiind, de fapt, înghețată), este Ucraina, cu aproximativ 32 de milioane de locuitori.

Marta Kos a făcut aceste declarații în prezența premierilor din două țări menționate de ea ca mici și ușor de integrat, anume R. Moldova și Muntenegru. Ei se aflau, ca și ea, pe podiumul unei dezbateri despre extinderea UE, ținută marți la Bruxelles.

Manifestarea a prilejuit prima vizită la Bruxelles a prim-ministrului Al. Munteanu în calitate de șef al executivului, așa cum el a ținut să remarce chiar la începutul declarațiilor pe care le-a făcut într-o engleză fluentă.

La discuțiile la care au mai participat doi comisari europeni (Kaja Kallas – politica externă comună și Andrius Kubilius – apărare și spațiu), Munteanu a repetat în general poziția cunoscută a Chișinăului referitoare la extindere, ca și angajamentul că R. Moldova își va face „temele de casă”.

Munteanu a mai spus printre altele că Moldova este gata să ajute poporul georgian în parcursul european, în prezent blocat din cauza derapajelor nedemocratice ale guvernului de la Tbilisi, dominat de Visul Georgian.

Premierul celui de-al doilea guvern PAS nu a răspuns, pe de altă parte, la întrebarea moderatorului dezbaterii, anume dacă nu pot fi interpretate ca imixtiuni în afacerile interne moldovene gesturi europene precum vizita „în trei” la Chișinău, înaintea alegerilor din 28 septembrie, a liderilor Franței, Germaniei și Poloniei.

