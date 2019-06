Criza moldoveană în presa internațională

Mai multe ziare, agenții de presă și televiziuni prestigioase din occident notează situația neobișnuită de pe scena politică de la Chișinău, unde există două guvernări rivale. Comentatorii scot de asemenea în evidență neașteptata armonie de vederi între occident și Rusia asupra crizei moldovene.



Agenția de presă Bloomberg notează într-un articol pe pagina sa de net avertismentul adresat de Maia Sandu rivalilor din PD, anume să nu transforme R. Moldova într-o nouă Venezuelă – aluzie la situația din țara latino-americană unde există de multă vreme două centre de putere rivale, unul dominat de președintele Nicolas Maduro, sprijnit de ruși și de cubanezi, și celălalt în jurul liderului opoziției Juan Guaido, preferatul Washingtonului. Într-un interviu telefonic cu aceeași agenție Bloomberg, Maia Sandu a insistat că dacă supraviețuiește, guvernul ei va fi pro-european, chiar dacă se sprijină pe socialiștii pro-ruși. Un argument adus de Sandu a fost că 90% din miniștrii noi sunt din Blocul ACUM și majoritatea au pașaportul UE.

Ziarul francez Le Monde scrie în ediția electronică despre situația „potențial periculoasă” de la Chișinău. Ziarul citează opinia unui diplomat european nenumit care spune că actualul blocaj de pe scena politica moldoveană este rezultatul unor conflicte latente care durează de ani de zile. Le Monde mai notează că alianța „improbabilă” dintre socialiști și Blocul ACUM a devenit posibilă grație contactelor frecvente din ultimele zile dintre Bruxelles, Washington și Moscova, care s-au pus de acord că nu vor o alianță PSRM-PD la Chișinău. Le Monde consemnează printre altele comportamentul „perfect docil” al Curții Constituționale de la Chișinău în actuala criză.

​New York Times își începe analiza situației de la Chișinău cu povestea noului ministru de finanțe din guvernul Maiei Sandu, Natalia Gavriliță, care vinerea trecută era directoarea unei organizații caritative din Londra, pentru ca sâmbătă să se trezească ministru de finanțe. „Natalia – scrie New York Times – a revenit în țară luni să-și preia funcția, dar s-a confruntat cu o problemă: predecesorul ei nu vrea să renunțe la post, iar poliția n-o lasă să intre în birou”. New York Times notează printre altele, ca și alte organizații de presă, raritatea momentului geopolitic actual, în care s-au pus de acord Rusia, UE și Statele Unite.

Financial Times notează că în ciuda tensiunilor politice ridicate de la Chișinău, conflictul a fost deocamdată pașnic, dar se întreabă dacă lucrurile nu se vor schimba în rău dacă nici una din cele două tabere nu cedează. Ziarul britanic consemnează în această chestiune declarația ministrului de externe din guvernul nou, Nicu Popescu. El spune că noua coaliție dă dovadă de reținere ca să evite eventuale confruntări, de aceea nu și-a chemat deocamdată suporterii să iasă în stradă. Popescu a insistat însă că PD nu are dreptul să împiedice noii miniștri să intre în birouri.

Revista americană Foreign Policy scrie că evenimentele din R. Moldova au adus două surprize mari: acordul Rusiei cu occidentul asupra căii de urmat la Chișinău, dar și coalizarea a două forțe politice care nu au altfel mare lucru în comun: Blocul ACUM și socialiștii. Explicațiile celei de-a doua surprize sunt pentru Foreign Policy nevoia de a începe lupta adevărată cu corupția și dorința de a-l ține departe de putere pe „oligarhul influent” Vlad Plahotniuc.