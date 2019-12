Cum se va desfășura audierea de miercuri pe tema impeachmentului

Ancheta de impeachment privind legăturile cu Ucraina ale președintelui Statelor Unite, Donald Trump, face un pas mare înainte miercuri, când Comisia juridică din Camera Reprezentanților, condusă de democrați, își ține prima audiere la care va fi vorba despre posibile acuzații împotriva președintelui republican. Câteva aspecte semnificative, prezentate de Reuters:

Cine depune mărturie?

Comisia juridică din Camera Reprezentanților are sarcina de a decide dacă să recomande plenului Camerei articole de impeachment împotriva lui Trump. Președintele comisiei, reprezentantul democrat Jerrold Nadler, va prezida o serie de audieri dinainte stabilite. Legislatorii vor asculta mărturiile a patru profesori de drept despre ce anume constituie o faptă care poate fi pedepsită prin impeachement. Constituția Statelor Unite menționează la modul general „delicte grave și contravenții” comise de președinți și alți oficiali guvernamentali. Martorii sunt: Noah Feldman, profesor de drept la Harvard Law School; Pamela Karlan, profesoară de drept la Stanford Law School; Michael Gerhardt, profesor de jurisprudență la University of North Carolina School of Law; Jonathan Turley, profesor de drept la George Washington University Law School. Turley este singurul martor republican.

Chestionarea martorilor

Când începe audierea, Nadler și republicanul de rangul cel mai înalt din comisie, Doug Collins, ar urma să facă remarci de deschidere, permițând același lucru fiecărui martor. Apoi începe chestionarea. În baza procedurilor de impeachment ale comisiei, Nadler și Collins pot face runde de chestionări de câte 90 de minute, alternând părțile la fiecare 45 de minute. Este de așteptat ca Nadler și Collins să-și cedeze propriul timp avocaților comisiei. După ce se vor încheia aceste runde de audieri, fiecare legislator prezent va avea la dispoziție cinci minute ca să pună întrebări.



Ce se va întâmpla mai departe?

Comisia ar urma să recurgă și la alte proceduri, inclusiv o audiere la care să fie examinate descoperirile anchetatorilor conduși de Comisia pentru serviciile de informații din Cameră. Dar deocamdată nu au fost programate alte sesiuni. Orice articole de impeachment recomandate de Comisie vor fi trimise plenului Camerei spre votare, care ar putea avea loc spre sfârșitul anului. Dacă va fi un proces, el se va ține în Senatul controlat de republicanii lui Trump.