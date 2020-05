Dragoș Tudorache (Renew Europe): „R.Moldova, indiferent de ce guvern are sau nu, are repere clare în relația cu UE”

Parlamentul European a votat săptămâna trecută în favoarea acordării unei asistențe de 100 de milioane de euro Republicii Moldova din partea UE. Ajutorul face parte dintr-o sumă mai mare, de 3 miliarde de euro, alocată de Bruxelles statelor candidate la aderare și celor din vecinătatea UE pentru a le ajuta să combată epidemia de coronavirus. Republica Moldova ar urma să primească banii chiar luna aceasta, întrucât este vorba de un ajutor de urgență. Valentina Ursu a stat de vorba despre relația Moldovei în acest moment cu Uniunea Europeana cu Dragoș Tudorache, judecător român, fost șef al Cancelariei premierului și apoi ministru de interne în Guvernul Cioloș în perioada 6 septembrie 2016 – 4 ianuarie 2017, actualmente europarlamentar la Renew Europe și raportorul Parlamentului European pentru Republica Moldova.

Europa Liberă: Să ne spuneți la ce nivel e astăzi relația dintre Chișinău și Bruxelles.

Dragoș Tudorache: „E greu să caracterizăm într-o propoziție sau un paragraf relația dintre Uniunea Europeană și un stat-partener cum e Republica Moldova. Relația noastră a avut suișuri și coborâșuri în ultimii ani. Știți foarte bine că, înainte de Guvernul Sandu, o bună parte din interacțiuni erau oarecum blocate, inclusiv partea de sprijin financiar, apoi a urmat momentul Guvernul Sandu și asumarea unor reforme pe care Uniunea Europeană le cerea și condiționalități care țineau de asistența financiară; a urmat apoi schimbarea de guvern din toamnă, moment care a fost privit cu o oarecare rezervă aici, la Bruxelles, nu pentru că Bruxelles-ul are opțiuni politice, ci pur și simplu pentru că modul în care a fost făcută și felul în care a fost asumată noua majoritate din parlament nu au fost din cele mai transparente. Au urmat apoi o serie de declarații și acțiuni politice ale guvernului și ale președintelui Dodon care au ridicat semne de întrebare în prisma orientării strategice, să spun, a Moldovei și a continuării angajamentelor pro-europene. La nivelul declarațiilor politice, noi înțelegeam că lucrurile merg în continuare, că reformele vor fi în continuare implementate, așa cum ele sunt asumate, însă la nivelul acelor declarații sau la nivelul de acțiuni concrete lucrurile cumva păreau să spună o altă poveste. Am ajuns acum într-un moment însă în care vin cu toată responsabilitatea și cu dorința din partea Uniunii Europene de a sprijini Moldova nu doar așa cum o făcea înainte în cadrul Acordului de Asociere, ci mai ales prin prisma perioadei foarte dificile prin care trecem cu toții, la nivel european, la nivel global, din cauza crizei COVID-19.

Și eu, unul, sunt foarte mulțumit de faptul că Uniunea Europeană și instituțiile europene s-au achitat de o sarcină foarte importantă, și anume să dea un mesaj politic și unul financiar foarte clar de susținere pentru statele-partenere ale Uniunii Europene din vecinătatea sa, mai ales pentru mine, bineînțeles, cea mai importantă fiind Republica Moldova.

La acest moment suntem în faza în care din partea Uniunii Europene există toată deschiderea pentru acordarea celei de-a doua tranșe din cadrul actual, cel care expiră peste o lună, și de foarte curând avem acest nou instrument, această nouă 100 de milioane de euro care e disponibilă, și e disponibilă repede, plus alte instrumente speciale și fonduri speciale europene care sunt deja acordate pe anumite proiecte în curs.

Toate acestea depind în continuare de niște condiționalități și acum suntem chiar în faza în care așteptăm ca ele să se îndeplinească pentru a putea să demarăm procedurile de acordare a celei de-a doua tranșe.”

Europa Liberă: Deputații din opoziție, dar și guvernarea promit să urgenteze aprobarea în lectură finală a proiectelor ce țin de condițiile impuse de Uniunea Europeană pentru a oferi cea de-a doua tranșă, așa cum ați spus și Dvs., din ajutorul financiar în valoare de 600 de milioane de lei. Credeți că e cu putință să se încadreze legiuitorii în termenul care a rămas ca să fie obținuți acești bani, să intre în Republica Moldova?

Dragoș Tudorache: „În primul rând, poate n-ar fi trebuit să lase totul pe ultima sută de metri. Românul are o vorbă: „Să nu îngrași porcul în ajun, să nu faci lucrul în ultimul ceas”, pentru că e posibil să nu-ți iasă atât de bine cum ai fi vrut. Important este însă că măcar acum suntem în faza în care aceste reforme sunt pe masa parlamentului. Din ceea ce sper să nu se întâmple și dau pe această cale și un mesaj politic pentru autoritățile de la Chișinău, viteza și presiunea timpului nu vor justifica în niciun caz calitatea actelor normative adoptate.

Este foarte important, și nu pentru nimeni altcineva decât pentru cetățenii Moldovei, pentru societatea moldovenească, este foarte important ca legile cuprinse în lista de condiționalități să fie adoptate și să fie adoptate bine, deci conținutul lor să dea acele garanții de independență, de tratament egal, de acces liber la diversele mecanisme instituționale, fie că vorbim de societatea civilă, fie că vorbim de anchetele penale și de capacitatea de a lupta împotriva spălării banilor, pentru că despre asta vorbim în privința reformelor care sunt acum în parlament.

Da, viteza e importantă, dar la fel de importantă este și calitatea, și sper să nu se justifice reforme făcute pe jumătate datorită presiunii timpului.”

Europa Liberă: Dvs. ați amintit vorba românului, că porcul nu se îngrașă în ajun, dar mai este o vorbă care spune că „măcar în al doisprezecelea ceas”, pentru că Dvs., cei de la Bruxelles spuneți că nu ajutați politicienii în funcție de culoare care sunt la guvernare, dar ajutați cetățenii Republicii Moldova. A rămas timp foarte puțin, mai sunt și proceduri care trebuie să fie trecute acolo, la Bruxelles, dar oricum ar fi un semnal politic de încurajare, cel puțin al deblocării dialogului moldo-comunitar.

Dragoș Tudorache: „Așa este… Eu cred că, acolo unde există voință politică, întotdeauna există și modalitățile de a duce la îndeplinire ceea ce vrei să faci. Deci, dacă există voința politică în majoritatea parlamentară de la Chișinău de a adopta aceste reforme, eu sunt convins că se pot face și se pot face în timp suficient. Eu am avut discuții cu Comisia Europeană, cu comisarul Oliver Varhelyi acum câteva zile, el m-a asigurat că din partea Comisiei Europene sunt pregătiți să acționeze imediat ce mesajul de la Chișinău vine legat de îndeplinirea acestor condiții și pentru timpul pe care îl mai avem la dispoziție că ar fi suficient pentru tranșa a doua. Eu trag nădejde, vă spun sincer, să reușim cumva să mai lărgim termenul pe acordul actual, poate reușim și tranșa a treia până la finalul anului.”

Europa Liberă: Premierul Chicu zicea că își ia rămas bun de la cea de-a treia tranșă, pentru că ar fi imposibil să mai fie accesate cele 40 de milioane de euro.

Dragoș Tudorache: „Da, pe actualul cadru și pe termenul din actualul cadru, așa este, pentru că la acest moment el expiră în luna iunie și într-adevăr n-ar mai fi timp pentru această a treia tranșă.”

Europa Liberă: Acești bani nu au fost incluși în Legea bugetului pentru anul în curs, dar cunoaștem o inițiativă a mai multor eurodeputați români, care spuneau că totuși vor cere autorităților europene să vină în întâmpinarea Republicii Moldova și poate-poate se mai poate de renegociat?

Dragoș Tudorache: „Așa este. Eu am inițiat această scrisoare la care s-au raliat mai mulți colegi de-ai mei și am cerut tocmai pentru că eu nu vreau să abandonez, chiar dacă știu că este greu, știu că la momentul acesta cadrul chiar legal în memorandumul semnat între Uniune și Republica Moldova nu permite acest timp, pentru că expiră în iunie, dar, cum spuneam înainte, unde există voință politică, apar și modalitățile, și eu tocmai această voință politică o caut de ambele părți, de aceea am inițiat această scrisoare, acest demers și am cerut Comisiei Europene, comisarilor responsabili pe buget, am cerut flexibilitate în a găsi modalitatea de prelungire a termenului memorandumului măcar până la finalul anului și dacă această flexibilitate se găsește, nu am nicio garanție că e posibil, încă nu am primit un răspuns din partea Comisiei, voi face în continuare presiuni pentru asta, dar dacă această flexibilitate se găsește pe partea europeană și într-adevăr termenul poate fi prelungit până la finalul anului, asta ar deschide posibilitatea accesării și a celei de-a treia tranșe, bineînțeles, cu îndeplinirea condiționalităților care sunt legate de ea, dar sunt 40 de milioane de euro în plus pe care eu nu aș vrea să-i abandonez până nu am epuizat fiecare oportunitate de a-i aduce în Moldova.”

Europa Liberă: Între timp, la Chișinău ar putea să se prefigureze o criză politică profundă, pentru că majoritatea parlamentară s-ar putea să se destrame, opoziția spune că chiar ar putea să prezinte și o moțiune de cenzură în parlament. Dacă pică guvernul, situația se complică?

Dragoș Tudorache: „Bineînțeles! Orice criză politică, și asta nu doar în Republica Moldova, oriunde în lume o criză politică provoacă, duce la anumite complicații și la posibile întârzieri în diverse acțiuni politice, fie că sunt ele guvernamentale, fie la nivel de parlament, însă eu aș vrea să ținem cele două discuții separat.

Din punctul meu de vedere, Republica Moldova, indiferent de ce guvern are sau nu are, indiferent de fluctuațiile politice la cârma țării, Republica Moldova are o relație, are un cadru de interacțiune cu Uniunea Europeană pe niște repere foarte clare, precise și eu aș vrea să cred că, indiferent ce se întâmplă pe scena politică moldovenească, indiferent ce configurație de majoritate în parlament sau de guvern ar fi la cârma țării, aceste ținte și aceste repere în relația cu Uniunea Europeană rămân fixe și rămân o prioritate pentru Moldova.

De ce? Pentru că, din nou, toate aceste reforme ajută, în primul rând, Moldova, ajută cetățenii Moldovei, ajută instituțiile Moldovei să se reformeze și, în al doilea rând, ele vin și cu acest sprijin financiar care e foarte important, din punctul meu de vedere, și sper că sunt și în asentimentul politicienilor moldoveni, că e în continuare foarte important ca acest sprijin financiar să fie disponibil. Deci, criza politică, indiferent cum se prefigurează ea, ar trebui să se mențină totuși niște repere clare în relația cu Europa.

Și pe partea noastră noi vom face tot ce putem pentru a menține cumva această interacțiune, acest dialog cât mai viu posibil.”

Europa Liberă: Urma să efectuați o vizită în Republica Moldova în luna martie, evident că această epidemie a împiedicat vizita. În toamnă o să veniți?

Dragoș Tudorache: „Eu voi veni imediat ce va fi posibil. Eu sper poate chiar înainte de toamnă, imediat ce se vor ridica restricțiile de călătorie, atât cele de aici, cât și cele din Moldova, imediat ce misiunile oficiale din partea Parlamentului vor fi din nou posibile, la acest moment nu sunt posibile, oriunde în lume. Deci, imediat ce această posibilitate apare – primul lucru pe care îl fac este să vin la Chișinău. Mie îmi pare foarte rău că nu am reușit să fac acea vizită în martie, era una foarte importantă nu numai din prisma dialogului pe care voiam să îl am cu autoritățile Moldovei, dar sunt mai multe instrumente, posibilități, proiecte pe care eu le-aș fi putut și aș fi vrut să le lansez la Chișinău și sper să o pot face cât mai repede. Până atunci, eu am inițiat un dialog, așa cum se poate acum, prin mijloacele tehnologice folosite la distanță, săptămâna aceasta am avut o primă serie de discuții cu o parte din miniștrii cabinetului, am vorbit cu ministrul Justiției, cu ministrul Economiei, cu ministrul Afacerilor Externe, urmează să mai am astfel de discuții și săptămâna viitoare cu o parte din autoritățile din Republica Moldova, inclusiv cu conducerea parlamentului, tocmai pentru a putea să discutăm pe fiecare dosar în parte și a înțelege foarte bine și perspectiva autorităților Moldovei în ceea ce privește relația cu Uniunea Europene și a-mi permite și mie să pregătesc raportul anual. Procedurile tocmai au început acum și vreau să mă asigur că am toate datele necesare pentru elaborarea acestui raport.”

Europa Liberă: Iar raportul va fi prezentat în toamnă?

Dragoș Tudorache: „Acum și procedurile noastre s-au complicat un pic din cauza crizei, în mod normal ar trebui la începutul lunii septembrie să fie adoptat. Sper să reușim să stăm pe acest calendar.”