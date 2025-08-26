După Orlivka, în căutare de LNG în SUA: Noua țintă a Rusiei pe rețeaua de gaze a Ucrainei pune presiune și pe Republica Moldova

Atacul din 6 august de la Orlivka a avut loc la mai puțin de două săptămâni după ce Ucraina a semnat, pentru prima dată, un acord de import al gazelor naturale din Azerbaidjan. Stația de comprimare atacată juca un rol major pentru transportul de gaze din sudul Europei, pe conducta transbalcanică, spre Ucraina.

Dacă în primii trei ani de război, Rusia s-a concentrat pe paralizarea rețelei electrice a Ucrainei, o serie de atacuri anul acesta arată că și-a schimbat radical strategia iar ținta predilectă înaintea noul sezon de încălzire sunt gazele.

Este o mutare care putea fi anticipată, având în vedere și faptul că, de anul acesta, Ucraina nu mai permite pe teritoriul său tranzitul de gaze din Rusia spre destinații ca Ungaria sau regiunea transnistreană a Republicii Moldova, dar nu este mai puțin neplăcută pentru autoritățile de la Kiev.

Ucraina caută rezerve de gaze pentru iarnă

Această schimbare de strategie a Rusiei a forțat Ucraina să caute cu disperare noi importuri, apelând la cele din Azerbaidjan, dar și, indirect, din Statele Unite.

Compania de stat Naftogaz, cel mai mare producător și furnizor de gaze al Ucrainei, spune că infrastructura sa a fost lovită de peste 100 de ori în nouă valuri de atacuri aeriene doar în 2025. Aceste atacuri reprezintă aproape jumătate din totalul loviturilor asupra companiei de la începutul invaziei rusești pe scară largă, în februarie 2022.

În februarie anul acesta, când temperaturile medii zilnice din Ucraina au coborât sub zero grade, Rusia a reușit temporar să scoată din funcțiune aproape jumătate din producția de gaze a Ucrainei, forțând Kievul să importe de urgență aproape un miliard de metri cubi de gaze.

Acum, Ucraina se grăbește să-și umple depozitele subterane până la un nivel de 13,2 miliarde de metri cubi înainte de sezonul rece. Aproximativ o treime din acest volum trebuie să vină din importuri.

Oleksandr Harcenko, directorul Centrului de Cercetare a Industriei Energetice din Kiev, a declarat Europei Libere că situația gazelor este „dificilă, dar sub control”.

Problema nu este neapărat securitatea aprovizionării, ci banii. Banca Națională a Ucrainei estima, în aprilie, că țara ar putea avea nevoie de până la 2,9 miliarde de dolari pentru importuri de gaze în 2025.

Obiectivele noii strategii rusești – ce spun analiștii

„Infrastructura de gaze nu era, de fapt, o țintă în primii ani, dar acum totul e permis”, spune Olga Hakova, analistă în domeniul energiei la organizația Atlantic Council, Washington, intervievată de Europa Liberă. Este o încercare, adaugă ea, „de a destabiliza și a crea haos în industria energetică, nu doar în Ucraina, ci și în întreaga Europă”.

Un alt analist, Volodimir Omelcenko, director de programe energetice la Centrul Razumkov, un think-tank din Kiev, îi împărtășește părerea.

„Statul Major rus înțelege foarte bine că cea mai mare amenințare pentru Ucraina iarna aceasta este lipsa gazului natural, deoarece depozitele de gaz ale Ucrainei nu au în prezent volume suficiente”, a spus Omelcenko Europei Libere.

Expertul de la Kiev, Oleh Saakian, crede că atacurile rusești asupra rețelei ucrainene de gaze au și un alt obiectiv – obținerea unii noi pârghii prin care să influențeze de negocierile de pace.

„Ei încearcă să creeze un fundal informațional, propagandistic și ideologic favorabil negocierilor”, a spus Saakian, adăugând: „Nu este altceva decât presiune asupra populației civile și presiune psihologică asupra autorităților ucrainene”.

Schimbarea strategiei rusești afectează potențial și Republica Moldova care își stochează o parte a rezervelor de gaze în Ucraina și spera să poată importa și ea gaze conducta transbalcanică și stația de pompare lovită de ruși de la Orlivka.

De asemenea poate afecta regiunea transnistreană care, de la o întrerupere a livrărilor rusești în luna ianuarie, primește, din februarie, gaze dinspre Europa, livrate printr-un aranjament opac de o firmă ungurească, MET Gas and Energy Market AG.

LNG-ul american, „o alegere evidentă”

Răspunsul Ucrainei este diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze, iar în afară de Azerbaidjan și-a exprimat clar interesul pentru achiziția de gaz lichefiat (LNG) din Statele Unite.

Mișcarea are și o țintă politică, având în vedere că președintele american Donald Trump dorește, pe de o parte, ca SUA să exporte mai mult LNG, iar pe de altă parte, ca Ucraina să recompenseze SUA pentru ajutorul militar oferit până acum.

Pentru Andrew Favorov, un om de afaceri american cu o lungă experiență în industria gazelor din Ucraina, semnarea unor contracte pe termen lung pentru importul de LNG din SUA ar fi „o alegere evidentă”, având în vedere și potențialele beneficii diplomatice pentru Kiev.

El a sugerat ca Ucraina să caute finanțare de la International Development Finance Corporation, o agenție pentru investiții a guvernului american, pentru a obține credite ieftine.

Ministra ucraineană a Energiei, Svitlana Grînciuk, a spus Europei Libere că Ucraina poartă discuții cu firme americane, dar nu a dat detalii despre volume sau durata contractelor.

Ea a subliniat că stația de comprimare de la Orlivka, atacată de ruși în august, face parte din infrastructura necesară pentru a importa LNG american din porturi din sudul Europei, ca cele din Grecia, aflate la capătul așa numitului Coridor Vertical de Gaze, prin care gazele de-lichefiate de la terminalele grecești ar fi transportate mai departe prin Bulgaria, România și Republica Moldova către Ucraina (o altă ramură a coridorului îndreptându-se spre Serbia și Ungaria).

În timpul unei vizite recente la Kiev, ministrul moldovean al Energiei, Dorin Junghietu, a discutat cu Grinciuk despre ceea ce un comunicat al ministerului din 19 august numea „extinderea cooperării în domeniul stocării gazelor naturale, precum și consolidarea importurilor de gaze prin Coridorul Vertical, dar și mecanismele de intervenție în cazuri de urgență pentru repararea infrastructurii critice”.

Acorduri în pregătire și ajutoare europene

Statele Unite sunt deja cel mai mare exportator mondial de gaze naturale, majoritatea fiind livrate în formă lichidă. Prognozele arată că exporturile americane de LNG vor crește puternic până la sfârșitul acestui deceniu, odată cu deschiderea unor noi terminale.

DTEK, cea mai mare companie energetică privată din Ucraina, a anunțat la începutul acestui an că poartă discuții cu companii americane de LNG pentru contracte pe termen lung. DTEK a importat pentru prima dată LNG din SUA în decembrie 2024.

Naftogaz a semnat, în 2025, contracte pentru achiziția a 0,44 miliarde de metri cubi de LNG american de la compania poloneză Orlen. Hinson Peters, manager de comunicare strategică al organizației comerciale americane, Center for LNG, a confirmat interesul cumpărătorilor ucraineni pentru contracte pe termen lung.

Între timp, europenii se mobilizează pentru a ajuta Ucraina să finanțeze achiziția de gaze pentru iarna care vine.

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a anunțat, la început de august, un împrumut de 580 de milioane de dolari pentru Naftogaz. Norvegia, principalul furnizor de gaze al Europei, a promis încă 100 de milioane de dolari companiei ucrainene pentru același scop.

De cât sprijin financiar va mai avea nevoie Ucraina anul acesta pentru a-și acoperi necesarul de gaze interne va depinde însă de faptul dacă Rusia va continua sau nu să-i lovească producția, depozitarea și transportul gazului cu drone și rachete.

