Explozie puternică într-un bloc, la București, cu morți și răniți. Cauza probabilă: gazul

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență de la ministerul de Interne din România, a spus la prânz că blocul a fost evacuat în totalitate și a cerut locatarilor să nu revină pentru a-și recupera bunuri sau acte, existând riscul ca blocul din cartierul Rahova să se prăbușească.

Între timp, pompierii continuau să caute eventuale victime.

Presa a relatat că a fost evacuată o zonă mai vastă, inclusiv un liceu școlar aflat în vecinătate, ale cărui geamuri au fost sparte de suflul exploziei.

Potrivit informațiilor preliminare, cam 35 de apartamente au fost avariate sau distruse.

Vorbind despre cauzele posibile ale exploziei, Raed Arafat a spus că este cel mai probabil ceva legat de gaze. El a precizat că livrarea gazului spre clădire a fost oprită joi, după ce locatarii s-au plâns de miros. Întrebat de reporteri cum a fost posibil, atunci, ca gazul să explodeze, el a replicat: „Probabil cineva l-a deschis din nou”.

„Dar ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat (...) aici rămâne să vină specialiștii în domeniu să spună exact ce a fost acolo și cum s-a întâmplat”, a mai spus secretarul de stat din MAI.

Dintre răniți, printre care sunt și copii, trei au suferit arsuri, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Unul dintre acești pacienți ar putea fi transferat în străinătate.

Două persoane se află în stare gravă. Un adolescent de 17 ani este intubat.

Mai multe instituții din România, inclusiv Patriarhia Ortodoxă, și-au exprimat condoleanțele pentru victimele exploziei.

Autoritățile locale au dat asigurări că oamenii evacuați sau cei cu apartamentele distruse vor avea unde dormi și vor fi ajutați financiar.

