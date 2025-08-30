Ucraina: Fostul speaker al Radei Supreme, Andrii Parubii, a murit după ce a fost împușcat, pe stradă, la Lvov

Zelenski a spus că ministrul de Interne și procurorul general i-au prezentat primele date despre uciderea lui Parubii, din care reiese că este vorba despre o crimă.

Poliția ucraineană a anunțat că „în urma rănilor suferite, victima a murit pe loc” și că „s-a stabilit că decedatul este o figură publică și politică bine-cunoscută, născută în 1971.”

Forțele de ordine îl caută acum pe atacatorul care, conform mai multe surse media ucrainene, l-ar fi împușcat pe politicianul ucrainean de pe o bicicletă.

Guvernatorul Regiunii Lvov, Maxim Kozițki, a declarat că „autoritățile din regiunea Lvov îl caută pe atacatorul care l-a ucis pe fostul președinte al Radei Supreme, Andri Parubi. Toate serviciile relevante sunt implicate. Victima a murit înainte de sosirea medicilor. Sincere condoleanțe familiei decedatului”.

Andri Parubi a fost deputat și președintele al Radei Supreme (Parlamentul Ucrainei) între 2016 și 2019. Anterior, el a fost secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, numit după implicarea sa în protestele masive din 2014, fiind unul dintre liderii Mișcării Euromaidan.

Știre preluată de la Europa Liberă România.

