Granița iraniană devine din ce în ce mai periculoasă pentru afgani

De zeci de ani, milioane de afgani care fug de război, persecuții și sărăcie au căutat refugiu în Iranul vecin.

Însă traversarea frontierei lungi de 921 de kilometri a devenit din ce în ce mai periculoasă pentru mulți afgani, deoarece autoritățile iraniene iau măsuri violente împotriva migranților ilegali.

Cel puțin 10 afgani au fost împușcați mortal de grănicerii iranieni pe 1 decembrie, potrivit oficialilor talibani, după ce au intrat ilegal în Iran din provincia Farah, din vestul Afganistanului.

Este cel mai recent incident dintr-un număr tot mai mare de cazuri în care refugiați și migranți afgani au fost împușcați și uciși după ce au trecut granița în Iran.

Proteste în Afganistan

Cadavrele afganilor uciși au fost predate familiilor lor pe 2 decembrie. Oficialii talibani au declarat că cei 10 afgani au fost uciși în timp ce încercau să treacă granița în timpul nopții. Doi membri ai grupului sunt încă dispăruți, au spus ei.

Decesele au declanșat proteste furioase în Herat, cel mai mare oraș din vestul Afganistanului. Manifestanții, dintre care unii îi cunoșteau pe victime, au susținut că aceștia erau tineri care căutau locuri de muncă în Iran pentru a-și întreține familiile sărace rămase acasă.

Noor Ahmad Islamjar, guvernatorul talibanilor din Herat, a declarat presei locale că „protejarea vieții umane în zonele de frontieră este un principiu fundamental al relațiilor de bună vecinătate”.

Islamjar a afirmat că incidentele mortale de la frontiera cu Iranul „au stârnit indignarea publică și reprezintă o preocupare serioasă” pentru guvernul taliban. El a îndemnat Teheranul să „desfășoare o anchetă transparentă și cuprinzătoare”.

Oficialii iranieni nu au comentat incidentul.

Sayed Suleiman Agha Bahir, viceguvernatorul talibanilor din provincia vecină Nimroz, din sud-vestul țării, a declarat că în ultimele luni le-au fost predate cadavrele a peste 100 de afgani uciși în timp ce treceau granița cu Iranul.

„În unele zile primim până la cinci cadavre”, a declarat el presei locale săptămâna trecută.

O istorie a violenței

Focurile de armă din 1 decembrie nu au fost un incident izolat.

În noiembrie, șapte afgani au fost împușcați mortal de grăniceri în apropierea orașului iranian Saravan, potrivit grupului pentru drepturile omului Haalvsh.

De asemenea, acesta a raportat uciderea a cel puțin șase afgani, inclusiv copii, în provincia Sistan-Balucistan din Iran, care se învecinează cu Afganistanul, în septembrie.

În octombrie 2024, misiunea Națiunilor Unite în Afganistan a solicitat o anchetă în legătură cu rapoartele conform cărora zeci de migranți afgani au fost împușcați și uciși la granița dintre Afganistan și Iran.

Incidentele mortale evidențiază riscurile pe care afganii sunt dispuși să și le asume pentru a scăpa de sărăcie și de situația economică gravă din țara lor.

Preluarea puterii de către talibani în 2021 a agravat una dintre cele mai mari crize umanitare din lume. Fără asistență internațională pentru dezvoltare, economia afgană s-a contractat și mai mult, în timp ce șomajul și sărăcia au crescut. Între timp, gruparea islamistă radicală a comis grave încălcări ale drepturilor omului, inclusiv execuții extrajudiciare și acte de tortură, ceea ce a dus la un exod către țările vecine.

Granița iraniană stâncoasă și pustie, folosită de traficanții de droguri și de persoane, a fost mult timp periculoasă. Dar numărul tot mai mare de afgani uciși în timp ce treceau ilegal granița a coincis cu eforturile reînnoite ale Iranului de a deporta milioane de refugiați și migranți afgani.

În primele opt luni ale anului, Teheranul a deportat 1,1 milioane de afgani, potrivit agenției ONU pentru refugiați, UNHCR. Acest număr se adaugă celor aproximativ 1 milion de afgani care au fost expulzați din țară anul trecut.

Iranul a stabilit un termen limită până la sfârșitul anului pentru ca toți afganii fără acte în regulă să părăsească țara. UNHCR estimează că aproximativ 4 milioane de afgani, majoritatea fără documente, trăiesc în Iran.

Maher Mohmand, un activist afgan pentru drepturile omului, a spus că oamenii „părăsesc Afganistanul din cauza foamei și a sărăciei”.

El a spus că convențiile umanitare internaționale obligă Teheranul să aibă grijă de toți afganii care sosesc pe teritoriul său. „În loc să-i omoare, [Iranul ar trebui] să le ofere oportunități [economice]”, a adăugat Mohmand.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te