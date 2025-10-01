Guvernul SUA intră în blocaj după eșecul negocierilor bugetare între democrați și republicani

Blocajul bugetar va opri funcționarea a numeroase departamente și agenții federale în care lucrează sute de mii de angajați guvernamentali.

Președintele american, Donald Trump, a dat vina pe democrați pentru negocierile eșuate și a amenințat că va pedepsi partidul și alegătorii săi în timpul blocajului.

„Așadar, vom concedia o mulțime de oameni care vor fi foarte afectați. Și sunt democrați, vor fi democrați”, a declarat Trump reporterilor, în Biroul Oval.

El a afirmat că „multe lucruri bune pot rezulta din blocaje” și a sugerat că va folosi pauza pentru „a scăpa de multe lucruri pe care nu le-am dorit, și acestea ar fi lucruri democrate”.

Cum s-a ajuns la blocaj

Activitățile instituțiilor guvernamentale s-au oprit la miezul nopții, după negocieri intense și dure de ultim moment în Senat, legate de aprobarea unei legi de finanțare pe termen scurt deja votată în Camera Reprezentanților.

Republicanii propuseseră extinderea finanțării curente până la sfârșitul lunii noiembrie, în așteptarea negocierilor pentru un plan de cheltuieli pe termen mai lung.

Însă democrații au solicitat aprobarea unor cheltuieli de sute de miliarde de dolari pentru sistemul sănătate, în special pentru programul de asigurări de sănătate Obamacare care vizează gospodăriile cu venituri mici.

Democrații se tem că administrația Trump intenționează să elimine acest program de asigurări de sănătate.

În Senatul SUA, cu 100 de membri, proiectele de lege privind finanțarea guvernamentală trebuie să primească 60 de voturi, cu șapte mai multe decât numărul de senatori republicani.

Ce vor democrații

Democrații cere reînnoirea subvențiilor pentru persoanele care cumpără asigurări prin Legea privind îngrijirea accesibilă (Affordable Care Act - ACA). Propunerile prelungesc facilitățile fiscale care ar urma să expire la sfârșitul anului și care vizează multe gospodării cu venituri medii.

Republicanii spun că sunt deschiși să discute facilitățile fiscale care expiră, dar afirmă că problema ar trebui gestionată separat.

Dacă aceste facilități fiscale expiră, costurile asigurărilor de sănătate vor crește dramatic pentru peste 24 de milioane de americani care își fac asigurări de sănătate prin ACA.

Impactul eliminării facilităților ar fi cel mai puternic în statele controlate de republicani, care nu au extins planul de sănătate Medicaid pentru persoanele sărace.

Democrații mai doresc introducerea în legea bugetului prevederi care să îl oprească pe Donald Trump să ignore unilateral prevederile ACA sau să rețină temporar fonduri.

Aceste alocări bugetare solicitate de democrați ar oferi asigurări de sănătate pentru milioane de cetățeni americani, dar ar crește cheltuielile guvernamentale pentru sănătate cu peste 660 de miliarde de dolari în următorii 10 ani.

Mai mult, republicanii i-au acuzat pe democrați că încearcă să folosească proiectul de finanțare temporară pentru a obține subvenții guvernamentale de sănătate pentru imigranții aflați ilegal în SUA.

Democrații din Congres resping această acuzație și spun că imigranții ilegali nu au dreptul de a primi acest tip de sprijin.

Cât va dura blocajul

Incertitudinea plutește asupra duratei actualului blocaj. Activitatea guvernului federal a mai trecut prin asemenea situație de 21 de ori din 1976 până în prezent.

Unele întreruperi au durat doar câteva ore, fără a afecta operațiunile guvernamentale.

Cel mai lung blocaj a început pe 22 decembrie 2018, în timpul primului mandat al lui Donald Trump.

Atunci s-a ajuns la un impas după ce democrații au refuzat să aprobe o sumă de aproape 6 miliarde de dolari pe care Donald Trump o solicitase pentru construirea unui zid la granița cu Mexicul.

Soluția a venit atunci printr-un acord temporar de finanțare care a permis reluarea activităților guvernamentale fără includerea fondurilor pentru zid cerute de președintele Trump.

Ulterior, Trump a declarat stare de urgență națională pentru a putea redirecționa fonduri existente către zid, ocolind astfel aprobarea Congresului.

Aproximativ 380.000 de angajați federali au fost trimiși atunci în concediu forțat și alți 420.000 au lucrat fără plată.

Ce se va întâmpla în zilele următoare

Senatul SUA urmează să revină în sesiune miercuri. Cu toate acestea, în varianta în care democrații și republicanii ar ajunge la o înțelegere, ea nu va putea fi aplicată rapid pentru că e nevoie și de votul Camerei Reprezentanților.

Camera are însă o pauză de activitate care durează toată săptămâna.

De asemenea, Senatul va fi închis joi pentru sărbătoarea evreiască Yom Kippur, dar va reveni vineri și e posibil să fie în sesiune pe tot parcursul weekend-ului.

Blocajul nu va afecta activitățile vitale precum Serviciul Poștal, armata și programele de asistență socială precum Social Security și cupoanele de hrană.

Însă aproape 750.000 de lucrători ar putea fi trimiși acasă în fiecare zi și nu vor fi plătiți până la rezolvarea blocajului.

