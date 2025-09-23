Trump aprobă tranzacții în valoare de 12 miliarde de dolari cu Kazahstanul și Uzbekistanul

WASHINGTON - Președintele SUA, Donald Trump, a aprobat acorduri comerciale în valoare de peste 12 miliarde de dolari cu Uzbekistanul și Kazahstanul, în contextul eforturilor Casei Albe de a aprofunda relațiile economice cu această regiune strategică din Asia Centrală.

Uzbekistanul a acceptat să cumpere până la 22 de avioane de la compania americană Boeing, a anunțat producătorul. Compania aeriană de stat Uzbekistan Airlines va achiziționa 14 avioane, cu opțiunea de a cumpăra încă opt, a declarat Boeing într-un comunicat din 22 septembrie. Într-o postare pe TruthSocial, Trump a estimat valoarea celor 22 de avioane la peste 8 miliarde de dolari.

„Vom continua să colaborăm în multe alte domenii!”, a spus Trump în postare.

Între timp, Kazahstanul a semnat un acord pentru achiziționarea a 300 de locomotive americane, precum și a altor echipamente feroviare de la compania americană Wabtec Corporation, în valoare de 4,2 miliarde de dolari. Departamentul de Comerț al SUA a descris acest acord ca fiind cea mai mare tranzacție feroviară din istoria SUA.

„Această tranzacție istorică promovează locurile de muncă în sectorul manufacturier din SUA și accelerează creșterea, oportunitățile și conectivitatea în America și Asia Centrală”, a declarat secretarul comerțului Howard Lutnick, în timpul semnării acordului la New York, alături de președintele kazah Lasîm-Jomart Tokaev.

Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit mai devreme în cursul zilei la telefon cu Tokaev, care se află la New York pentru a participa la Adunarea Generală a Națiunilor Unite. Președintele uzbek Șavkat Mirzioev se află, de asemenea, la New York și a participat la ceremonia de semnare cu Boeing.

În căutarea mineralelor rare

Trump încearcă să consolideze legăturile comerciale și în domeniul investițiilor cu Asia Centrală, regiune bogată în resurse, concentrându-se pe asigurarea aprovizionării cu minerale esențiale, inclusiv pământuri rare, indispensabile pentru tehnologiile de vârf, inclusiv armele. China domină lanțul de aprovizionare cu pământuri rare.

În timpul vizitei sale la ONU, Tokaev se va întâlni cu directorii executivi ai unor companii americane de top. Întâlnirea este organizată de Camera de Comerț de la Astana, care la începutul acestei luni a organizat o misiune comercială în Kazahstan pentru directorii executivi ai 25 de companii americane, cea mai mare delegație de afaceri din istorie în această țară din Asia Centrală.

Luna viitoare, Camera va găzdui prima sa misiune comercială în Uzbekistanul vecin, cea mai mare țară din Asia Centrală ca populație. La începutul acestei luni, Trump a discutat cu Mirzioev despre investiții. La sfârșitul lunii august, el l-a trimis pe Paolo Zampolli, emisarul special pentru parteneriate globale, la Tașkent, pentru a se întâlni cu Mirzioev.

„Este clar că Uzbekistanul este un partener valoros al SUA – nu doar în Asia Centrală! – iar administrația Trump acordă prioritate angajamentului în probleme politice, economice și de securitate la cele mai înalte niveluri”, a declarat Brianne Todd, care a ocupat funcția de director pentru afaceri din Asia Centrală în cadrul Consiliului Național de Securitate în perioada 2023-2025, într-o postare pe rețelele de socializare după convorbirea telefonică dintre Trump și Mirzioev.

Kazahstanul și Uzbekistanul sunt bogate în petrol, gaze, uraniu și pământuri rare, pe lângă alte resurse naturale. Giganții petrolieri americani ExxonMobil și Chevron au făcut investiții majore în sectorul petrolier și gazier din Kazahstan, dar alte companii americane s-au ferit de această regiune în cei peste treizeci de ani de independență a lor.

Acum, odată cu creșterea cererii americane de uraniu și pământuri rare și cu presiunea exercitată de Casa Albă pentru consolidarea legăturilor economice cu Asia Centrală, s-ar putea să se contureze noi acorduri.

Interesul lui Trump pentru regiune survine în contextul accelerării investițiilor Chinei în industria minieră din Asia Centrală. Experții spun că țările din Asia Centrală caută investiții americane pentru a contrabalansa influența Chinei și a Rusiei.

Administrația Trump și-a arătat determinarea de a utiliza instrumente economice precum Export-Import Bank, agenția guvernamentală americană de creditare a comerțului exterior, și Development and Financial Corp (DFC), agenția americană de investiții străine, pentru a susține acordurile comerciale ale SUA.

Export-Import Bank a susținut acordul feroviar al Wabtec cu Kazahstanul cu un împrumut de 400 de milioane de dolari.

