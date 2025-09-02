Ucraina cere Chinei să-l preseze pe Putin pentru a opri războiul

„Având în vedere rolul geopolitic semnificativ al Republicii Populare Chineze, am saluta un rol mai activ al Beijingului în aducerea păcii în Ucraina, pe baza respectului pentru Carta ONU”, a spus ministerul ucrainean de Externe într-un comunicat, pe 2 septembrie.

Ministerul a remarcat că declarația finală a summitului, adoptată cu o zi mai devreme, evită menționarea războiului declanșat de Rusia, care a făcut zeci de mii de morți.

Această organizație care reunește China, India, Rusia, Pakistan, Iran, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Uzbekistan și Belarusul se prezintă drept o alternativă la alianțele occidentale și promovează un model diferit de colaborare.

„Considerăm elocvent faptul că documentul final al summitului, Declarația de la Tianjin, de 20 de pagini, nu conține nicio referire la războiul Rusiei împotriva Ucrainei”, se spune în comunicatul Kievului, care continuă: „Este surprinzător că cel mai mare război de agresiune din Europa de la al Doilea Război Mondial nu este reflectat într-un document atât de important, în timp ce sunt menționate alte războaie, atacuri teroriste și evenimente globale”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut în mod constant Chinei, aliată a Rusiei, să exercite presiuni asupra lui Putin pentru a pune capăt războiului.

Pe 3 septembrie, la Beijing este programată o paradă militară de proporții prin care China va marca 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial. Putin și alți lideri din Asia Centrală, Orientul Mijlociu, Asia de Sud și Asia de Sud-Est care au fost la summitul organizației lor regionale rămân în China pentru a asista la paradă.

Putin atacă Occidentul din China, europenii pregătesc garanții pentru Ucraina

La summitul de la Tianjin, în apropiere de Beijing, Putin și-a repetat poziția că războiul a început nu pentru că Rusia a invadat Ucraina, ci din cauza „încercărilor continue ale Occidentului de a aduce Ucraina în NATO” și a unei „lovituri de stat la Kiev susținute de Occident”, după cum a numit protestele Maidan din 2014 contra refuzului de ultim moment al președintelui pro-rus Viktor Ianukovici de a semna un acord de asociere cu Uniunea Europeană.

Ucraina și aliații săi occidentali spun că invazia pe scară largă lansată de Rusia în februarie 2022 este un război imperial de ocupație pentru anexarea de teritorii.

În paralel cu evenimentele din China, aliații europeni din așa-numita coaliția de sprijin pentru Ucraina condusă de președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer se pregătesc de o reuniune pe 4 septembrie la Paris pentru a examina garanții de securitate promise Kievului.

„Împreună cu partenerii noștri și în coordonare cu NATO, vom lucra pentru a defini garanții de securitate solide pentru Ucraina. Acestea sunt o condiție necesară pentru a putea avansa credibil spre pace”, a scris Macron pe platforma X după o discuție cu secretarul general NATO, Mark Rutte.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat pe 31 august că aliații europeni lucrează la „planuri destul de precise” și la o „foaie de parcurs clară” pentru o eventuală desfășurare de trupe în Ucraina, dacă va fi încheiat un acord de pace. Într-un interviu pentru Financial Times, a mai spus că orice astfel de demers ar avea sprijinul deplin al Statelor Unite.

Pe de altă parte, perspectiva unei întâlniri trilaterale a președinților ucrainean, rus și american în vederea unui acord de pace este tot mai vagă. Consilierul de politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat în China că „nu există planuri concrete” pentru o asemenea întâlnire, contrazicând aparent afirmații recente ale lui Donald Trump despre faptul că lucrează la o astfel de reuniune.

„Acum toată lumea vorbește despre un summit trilateral... dar nu există un acord concret în acest sens între Putin și Trump”, a spus Ușakov.

Președintele american a spus în mod repetat că încheierea războiului este o prioritate a mandatului său și l-a criticat periodic pe Putin pentru faptul că nu oprește atacurile aeriene asupra orașelor ucrainene. Dar a limitat livrările americane de armament pentru a ajuta Ucraina să se apere, a făcut deseori declarații înțelegătoare față de poziția lui Putin, primindu-l în vizită în Alaska în luna august, fără urmări clare în direcția unei soluții de pace.

După Serviciul ucrainean al Europei Libere, DPA, Reuters

