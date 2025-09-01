Putin îi împărtășește lui Xi și Modi ce a vorbit cu Trump în Alaska

Putin a vorbit pe 1 septembrie la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) găzduit de președintele chinez Xi Jinping în orașul chinez Tianjin, unde a mulțumit mai întâi Chinei și Indiei pentru propuneri de pace în Ucraina.

„Apreciem înalt eforturile și propunerile venite din partea Chinei și Indiei, menite să faciliteze rezolvarea crizei ucrainene”, a declarat Putin, citat de Reuters, adăugând: „Sper ca și înțelegerile atinse la recenta întâlnire Rusia–SUA din Alaska să contribuie la acest scop”.

De față cu premierul Indiei Narendra Modi și lideri din Asia Centrală, Orientul Mijlociu, Asia de Sud și Asia de Sud-Est prezenți la forum, Putin a precizat că i-a vorbit deja președintelui chinez cu o zi mai devreme despre rezultatele discuțiilor cu Trump și „munca deja în desfășurare” pentru rezolvarea conflictului și că va detalia în întâlniri cu alți lideri.

Apoi și-a repetat poziția că sursa conflictului „rezidă în încercările continue ale Occidentului de a aduce Ucraina în NATO”, iar o soluție durabilă „trebuie abordate cauzele de fond ale crizei”.

Ucraina și aliații săi occidentali califică invazia pe scară largă lansată de Rusia în februarie 2022 drept un război imperial de ocupație pentru anexarea de teritorii.

Xi critică situația internațională „haotică și complicată”

La reuniunea din portul Tianjin în apropiere de Beijing menită să arate rolul central al Chinei în relațiile regionale, Xi Jinping a criticat și el Occidentul, concentrându-și critica pe Statele Unite.

După Xi, situația internațională devine tot mai „haotică și complicată” datorită „comportamentelor de tip bullying” ale „unor țări”.

În aceste condiții, „sarcinile de securitate și dezvoltare” cu care se confruntă statele membre ale Organizației de Cooperare de la Shanghai „au devenit și mai dificile”, iar rolul organizației trebuie „îmbunătățit”.

Această organizație care reunește China, India, Rusia, Pakistan, Iran, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Uzbekistan și Belarusul se prezintă drept o alternativă la alianțele occidentale și promovează un model diferit de colaborare.

China și Rusia o promovează uneori drept o alternativă la NATO, scrie Reuters, notând și că summitul de anul acesta este primul de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

Înaintea discuțiilor, liderii celor zece țări membre SCO au pozat pentru o fotografie de grup pe covorul roșu. Xi, Putin și Modi au fost surprinși discutând, flancați de translatori, iar Modi și Putin au fost fotografiați ținându-se de mână.

India și China sunt principalii cumpărători de petrol rusesc, ajutând Rusia supusă sancțiunilor occidentale din cauza invadării Ucrainei să-și finanțeze economia, inclusiv eforturile de război.





De la summit la paradă

La summitul de la Tianjin participă încă 16 lideri ca observatori sau „parteneri de dialog”, inclusiv președintele turc Recep Tayyip Erdogan, a început duminică, cu doar câteva zile înaintea unei parade militare de amploare la Beijing, menită să marcheze 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Xi a avut întâlniri cu mai mulți musafiri, inclusiv liderul belarus Alexandr Lukașenko, un aliat apropiat al lui Putin, dar și Modi, aflat în prima sa vizită în China din 2018.

Relațiile dintre China și India au fost tensionate după ciocnirile de frontieră din 2020, însă au intrat pe un trend de destindere după întâlnirea din octombrie 2023 dintre cei doi lideri, în Rusia, și pe fondul presiunilor exercitate de Washington prin tarife comerciale.

Mulți dintre liderii reuniți la Tianjin vor merge miercuri la Beijing pentru a asista la parada militară, unde este așteptat și liderul nord-coreean Kim Jong Un.

