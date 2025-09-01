Ursula von der Leyen încheie în Dobrogea un turneu prin flancul estic UE

În după-amiaza zilei de 1 septembrie, von der Leyen se va întâlni cu președintele Nicușor Dan și cu prim-ministrul Ilie Bolojan, cu care va merge, potrivit agendei sale oficiale, pe litoralul Mării Negre, „în apropierea orașului Constanța”.

„Von der Leyen va discuta cu reprezentanții guvernului și ai armatei române despre cooperarea UE-NATO, precum și despre prevenirea, detectarea, apărarea și descurajarea amenințărilor maritime și hibride”, mai arată agenda.

În ajunul vizitei oficialului european în România nu era limpede dacă în cursul ei va fi vorba și despre R. Moldova, dar este ușor de anticipat că securitatea țării candidate la aderare, vecină cu Ucraina invadată, va fi abordată, așa de aproape de granițele ei.

Vizita șefei executivului european în Finlanda, țările baltice, Polonia, România și Bulgaria a fost concepută să demonstreze „sprijinul UE pentru statele membre care se confruntă cu provocările legate de granițele comune cu Rusia sau Belarus”, au spus oficialii UE.

Mai implicată în securitate ca oricând

Publicația Politico.eu scrie că acest turneu este „cea mai importantă inițiativă diplomatică a Ursulei von der Leyen în domeniul securității și apărării UE de la începutul invaziei rusești pe scară largă în Ucraina.”

Vizitele estice ale președintei CE vin la puține zile după ce un atac masiv rusesc al Rusiei asupra Kievului s-a soldat inclusiv cu avarierea birourilor delegației UE în capitala ucraineană - o acțiune ferm condamnată de von der Leyen, ca și de alți lideri europeni.

Războiul din Ucraina - a scris Politico - a declanșat o cursă pentru consolidarea forțelor armate europene, membrii europeni ai NATO angajându-se să crească cheltuielile pentru apărare la 5% din produsul intern brut până în 2035.

„Rămâne însă neclar modul în care țările UE, multe dintre ele confruntându-se cu deficite bugetare ridicate, vor reuși să atingă aceste obiective. Deși UE a flexibilizat regulile privind cheltuielile pentru a permite țărilor să împrumute mai ușor de pe piețele financiare pentru a stimula cheltuielile de apărare, sumele totale disponibile sunt insuficiente pentru a acoperi creșterile astronomice solicitate de președintele american Donald Trump”, mai scrie Politico.

Implicarea europenilor în demersurile legate de Ucraina nu este văzută cu ochi buni de Kremlin, cum o dovedește și o nouă declarație făcută duminică de purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin.

„Banda europeană războinică (...) nu se potolește. Acest lucru contrastează în mod clar cu abordarea susținută, de exemplu, de președintele nostru Putin și de președintele american Trump, ale căror eforturi de a orienta procesul într-o direcție pașnică nu pot fi supraestimate”, a declarat Dmitri Peskov într-un fragment dintr-un interviu transmis pe canalul de televiziune Rossiya 1.

Vine al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

Țările UE urmează să prezinte Comisiei Europene, în zilele următoare, propuneri privind noile măsuri punitive pe care ar dori să le vadă incluse în următorul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei în legătură cu războiul din Ucraina, amintește dpa.

„Am solicitat statelor membre să-și prezinte propunerile săptămâna viitoare”, a declarat sâmbătă șefa diplomației UE, Kaja Kallas, după o reuniune a miniștrilor de externe ai UE la Copenhaga.

„Obiectivul este de a exercita o presiune maximă asupra Rusiei”, a spus ea despre ceea ce ar fi al 19-lea pachet de sancțiuni al blocului împotriva Moscovei pentru invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022.

Kallas a menționat interdicțiile de import și tarifele vamale pentru produsele rusești, precum și măsuri suplimentare împotriva companiilor din alte țări care profită de războiul Moscovei împotriva Ucrainei ca opțiuni pentru noi sancțiuni.

Ea a solicitat, de asemenea, măsuri mai decisive împotriva așa-numitei flote rusești fantomă de nave utilizate pentru a eluda sancțiunile energetice.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat joi că cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al blocului va fi prezentat în curând.

