Zelenski vrea noi discuții cu SUA și UE, înaintea unei noi posibile ofensive ruse în estul Ucrainei

„Acolo sunt concentrați peste 100 de mii de militari ruși”, a spus Zelenski jurnașiltilor pe 29 august, referindu-se la liniile frontului din apropierea orașului strategic Pokrovsk.

Situat în regiunea Donețk, în sudul Ucrainei, orașul minier avea o populație de circa 60 de mii de locuitori înainte de război. Majoritatea au fugit, deoarece localitatea a ajuns asediată de trupele ruse, care de câteva luni de zile încearcă să spargă liniile defensive și să captureze orașul.

Forțele ruse au lansat atacuri și în regiunile învecinate. La scurt timp după declarațiile lui Zelenski, șeful administrației militare regionale din Dnipopetrovsk, o regiune învecinată cu Donețk, a anunțat că zona se află „sub un atac masiv” și că s-au auzit explozii în localitățile Dnipro și Pavlograd.

Și autoritățile din Zaporijia au anunțat că regiunea a fost atacată în primele ore ale zilei de 30 august, fiind înregistrate și victime.

Rusia „se laudă” cu atacurile aeriene asupra Ucrainei

Anunțurile autorităților regionale ucrainene despre noi atacuri rusești au venit după ce ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, s-a lăudat cu eforturile militare ale țării sale în Ucraina, în ciuda pierderilor mari de vieți omenești și daunelor aduse economiei ruse.

Belousov a lăudat, de asemenea, și campania Rusiei de atacuri cu drone și rachete asupra Ucrainei - care a provocat moartea a sute de civili și au fost condamnate ferm de comunitatea internațională. Oficialul rus a mai spus că au fost provocate și daune grave infrastructurii militare a Ucrainei.

Declarațiile sale au venit la o zi după ce Kievul a deplâns moartea a 22 de persoane, printre care patru copii, aflați într-o singură clădire, care s-a prăbușit în urma unui atac rusesc asupra Kievului.

Zelenski insistă pe o nouă întrevedere cu americanii și europenii

Președintele ucrainean a spus că oficiali de la Kiev vor să se întâlnească din nou cu Trump și aliații europeni săptămâna viitoare, pe fundalul tentativelor de a obține o încetare a focului și o eventuală încheiere a războiului total, început cu invazia la scară largă a Rusiei din februarie 2022.

Trump care a făcut din încheierea războiului o prioritate principală a mandatului său, și-a exprimat frustrarea față de refuzul liderului rus Vladimir Putin de a accepta apelurile SUA pentru negocieri directe cu Zelenski.

În ultimele săptămâni, Trump a înaintat mai mulți termeni-limită Moscovei pentru a o convinge să înceapă negocierile.

Deși Rusia a refuzat în continuare, Trump a ezitat să treacă la acțiune, însă pe 26 august a reiterat posibilitatea unor noi sancțiuni împotriva Moscovei spunând că „va fi un război economic” dacă Kremlinul va continua să respingă apelurile la negocieri.

El a adăugat însă că „nici Zelenski nu este tocmai nevinovat”, spunând că relația cu președintele ucrainean este. în prezent una „mult mai diferită pentru că nu mai plătim niciun ban Ucrainei”, referindu-se la un acord prin care membrii NATO cumpără arme americane pentru a fi utilizate de Kiev.

Ucraina a acceptat o propunere americană de încetare a focului și a solicitat o întrevedere între Putin și Zelenski, dar Moscova nu a fost de acord.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a repetat pe 29 august poziția de mult declarată a Moscovei că Putin „nu a exclus” o întâlnire cu Zelenski, dar că aceasta ar putea avea loc doar după ce se înregistrează progrese „la nivel de experți”.

În Franța, președintele Emmanuel Macron a declarat că dacă liderul rus refuză să se întâlnească cu Zelenski, „va demonstra din nou că președintele Putin l-a manipulat pe președintele Trump”, adăugând că Parisul va insista pentru noi „sancțiuni primare și secundare” împotriva Moscovei.

Tot pe 29 august, Andriy Yermak, un consilier de top al lui Zelenski, s-a întâlnit cu emisarul Casei Albe Steve Witkoff în New York.

„Cel mai important lucru este să facem presiuni pentru o diplomație reală și implementarea tuturor acordurilor de la summitul de la Washington. Ne coordonăm activitatea”, a scris Yermak pe Telegram în urma întâlnirii.

El a spus că l-a informat pe „Witkoff despre crimele de război pe care Rusia le comite în fiecare zi împotriva orașelor și comunităților noastre din Ucraina”, în special și despre „atacul masiv cu rachete și drone asupra Kievului, care a dus la moartea a 23 de persoane printre care patru copii.”

Partea americană nu a comentat imediat această întrevedere.

În aceeași zi, Consiliul de Securitate al ONU a ținut o ședință de urgență cu privire la recentele atacuri aeriene rusești mortale asupra Ucrainei, multe vizând capitala Kiev.

Diplomatul american de rang înalt John Kelley a spus Consiliului că atacurile cu rachete și drone din această săptămână asupra Ucrainei „pun la îndoială seriozitatea dorinței de pace a Rusiei.”

„SUA îndeamnă Federația Rusă să evite aceste consecințe prin oprirea violenței și prin angajare constructivă pentru a pune capăt războiului”, a spus el.

Putin pleacă în China

Zelenski a criticat, de asemenea, China - un aliat apropiat al Rusiei - și a îndemnat Beijingul să exercite mai multă presiune asupra lui Putin pentru a încheia războiul.

Putin urmează să participe la o întâlnire în China, începând cu 31 august, alături de liderii din Iran și Coreea de Nord - alte două țări care au fost active în sprijinirea efortului de război al Rusiei.

Iranul a furnizat drone Shahed, în timp ce Coreea de Nord a trimis mii de soldați să lupte alături de trupele ruse, suferind pierderi grele în proces.

Liderul nord-coreean Kim Jong-Un a promis pe 30 august „o viață frumoasă” pentru familiile „martirilor” care au murit luptând pentru Rusia, a transmis mass-media de stat. Surse occidentale au estimat aproximativ 6.000 de morți și răniți printre luptătorii nord-coreeni din război.

După Current Time, AP, Reuters și AFP.