Ucraina plânge cele 23 de victime ale atacului cu rachete rusești din 28 august

Ucrainenii și-au plâns morțiivineri, în timp ce echipele de salvare au continuat să caute supraviețuitori printre dărâmături, după unul dintre cele mai mari atacuri cu rachete ale Rusiei asupra capitalei ucrainene, pe fondul eforturilor eșuate de a pune capăt războiului care durează de 42 de luni.

Autoritățile au declarat ziua de 29 august zi de doliu în capitala Kiev pentru cele 23 de victime confirmate în urma atacului rus din ziua precedentă.

Atacul, care a implicat peste 600 de drone și rachete, a fost cel mai mare de la summitul din Alaska de acum aproape două săptămâni dintre președinții Vladimir Putin al Rusiei și Donald Trump al Statelor Unite.

Atunci, oficialii americani și-au exprimat optimismul că întâlnirea directă va duce la încetarea luptelor și la o posibilă întâlnire între Putin și Volodimir Zelenski din Ucraina.

Însă oficialii ruși, inclusiv Putin, nu au dat niciun semn că ar fi dispuși să renunțe la cererile lor dure, printre care se numără și cedarea unei părți importante din teritoriul Ucrainei.

„Rusia lovește acum pe toți cei care doresc pacea”, a declarat Zelenski pe 28 august în cadrul discursului său video nocturn.

„Este o lovitură împotriva Ucrainei... Și este, de asemenea, o lovitură dată de Rusia președintelui Trump”, a spus el.

La Casa Albă, purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a declarat că atacurile din timpul nopții l-au nemulțumit pe Trump.

„Nu a fost încântat de această veste, dar nici surprins. Sunt două țări care se află în război de foarte mult timp”, a declarat ea reporterilor pe 28 august.

Unul dintre cele mai afectate locuri a fost cartierul Darniția din Kiev, unde o parte dintr-un bloc cu cinci etaje a fost lovită direct.

Liderii europeni, americani și ai ONU au condamnat bombardamentul nocturn asupra Kievului, Marea Britanie și Uniunea Europeană convocând diplomații ruși pentru a-și exprima indignarea.

Într-o conferință telefonică cu liderii europeni, Zelenski a afirmat că este „important ca președintele Trump să vadă că noi, în Europa, suntem uniți în hotărârea noastră de a pune capăt războiului”.

Noi sancțiuni ale UE, noi rachete americane

Liderii ucraineni de rang înalt aveau programată o întâlnire cu trimisul Casei Albe, Steve Witkoff, la New York, pentru a discuta despre noi modalități de a ajuta Ucraina.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a anunțat că UE va adopta în curând un nou pachet de sancțiuni, al 19-lea de la începutul invaziei rusești pe scară largă în februarie 2022.

Vineri, miniștrii apărării din UE au început o reuniune informală la Copenhaga, urmând să discute mai ales despre producția de armament pentru Ucraina.

Consiliul de Securitate al ONU și-a programat o reuniune de urgență privind atacurile aeriene pentru data de 29 august, la cererea Ucrainei.

Separat, Departamentul de Stat a aprobat vânzarea către Ucraina a unor rachete de croazieră lansate din aer și a echipamentelor aferente, în valoare de aproximativ 825 de milioane de dolari.

Decizia pare a fi prima vânzare importantă de arme noi pentru Ucraina anunțată de administrația Trump. Anterior, Casa Albă aprobase vânzarea de echipamente numai pentru întreținerea armelor existente.

Pachetul include muniții cu rază extinsă de acțiune, care au o rază de acțiune de „câteva sute” de mile, potrivit unuia dintre producători.

Pachetul de arme ar urma să fie plătit de Danemarca, Norvegia și Olanda, iar apoi transferat Ucrainei.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te