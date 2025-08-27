SUA majorează tarifele vamale pentru India la 50%, din cauza achizițiilor de petrol rusesc

Președintele SUA, Donald Trump, și-a pus în aplicare amenințarea de a impune un tarif de 50% pentru aproape toate importurile din India. Motivul: achizițiile de petrol rusesc făcute de New Delhi. Anunțul de pe 27 august îi pune pe exportatorii indieni în fața uneia dintre cele mai mari rate tarifare din lume.

Evenimentul riscă să rupă relația strategică a Statelor Unite cu India, care este unul dintre cei mai puternici parteneri ai Washingtonului în zona Indo-Pacifică și unde au operațiuni offshore două treimi dintre cele mai mari corporații americane.



Casa Albă a susținut că importurile din Rusia finanțează indirect războiul acesteia împotriva Ucrainei.

Între timp, înalți oficiali indieni spun că țara este pedepsită pe nedrept pentru relația comercială cu Rusia și că presiunea americană i-ar putea forța să colaboreze și mai strâns cu Beijingul și Moscova.



India este cel mai mare cumpărător de țiței rusesc transportat pe mare și a trecut de la prima pe a doua poziție, alături de China, ca principal cumpărător de petrol rusesc, de la invazia la scară largă a Ucrainei în februarie 2022.

Se așteaptă ca tariful de 50% – jumătate din ea fiind o sancțiune pentru achiziționarea de petrol rusesc de către India – să dăuneze economiei indiene. Statele Unite sunt cel mai mare partener comercial al Indiei, care a devenit, la rândul ei, în ultimii ani, atrăgătoare pentru companiile tehnologice americane care își relochează producția din China.

Reacția Indiei

În India, starea de spirit este de sfidare; presiunea din partea Washingtonului a crescut deja în această vară, în urma unui tarif inițial de 25% anunțat la sfârșitul lunii iulie.



De atunci, guvernul țării a refuzat să oprească achizițiile de petrol rusesc, iar prim-ministrul Narendra Modi a îndemnat indienii să cumpere produse locale.



„Toți ar trebui să urmăm îndemnul de a cumpăra doar bunuri «Fabricat în India»”, a declarat Modi pe 26 august, încurajându-i pe comercianți să afișeze însemne mari care promovează produsele autohtone.

„Presiunea asupra noastră ar putea crește [din cauza tarifelor], dar o vom suporta”, a mai spus el.



Ministrul indian de externe, S. Jaishankar, a declarat la începutul acestei luni că cererea Washingtonului ca India să nu mai cumpere țiței rusesc este „nejustificată și nerezonabilă” și a acuzat Occidentul de ipocrizie, menționând că Europa face mult mai multe schimburi comerciale cu Rusia decât India.

Importurile au permis guvernului indian să furnizeze energie cu prețuri accesibile celor 1,4 miliarde de cetățeni, iar importurile ieftine de petrol rusesc au permis New Delhi-ului să reducă achizițiile mai scumpe din Orientul Mijlociu, economisind cam 17 miliarde de dolari.



Oficialii indieni au remarcat că nu există o interdicție generală privind achiziționarea de petrol rusesc, dacă acordurile îndeplinesc parametrii sancțiunilor occidentale.



Dar Washingtonul a acuzat New Delhi-ul pentru achizițiile sale de pe tot parcursul războiului din Ucraina.



Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că India profită de importurile sale rusești puternic crescute, care au reprezentat 42% din totalul achizițiilor de petrol, față de mai puțin de 1% înainte de război.



Deși oficialii indieni resping acuzațiile SUA, companiile petroliere indiene s-ar putea pregăti să își reducă importurile rusești.



Bloomberg a relatat pe 26 august că rafinăriile de stat și private, inclusiv gigantul energetic indian Reliance Industries, intenționează să reducă achizițiile zilnice la 1,4-1,6 milioane de barili, față de nivelul actual de 1,8 milioane de barili.

Modi se pregătește să se întâlnească cu Xi și Putin în China

În fața presiunilor SUA, New Delhi s-a bazat pe Moscova, pe care o numește un „prieten pentru orice vreme”. Rusia și India au o relație politică și militară istorică care datează din timpul Războiului Rece.



Jaishankar a mers luna aceasta la Moscova, pentru o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, care este așteptat, la rândul lui, să viziteze New Delhi la sfârșitul acestui an.

Modi urmează să facă, de asemenea, prima sa călătorie în China după șapte ani, pentru a participa la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) din perioada 31 august - 1 septembrie.



Vizita are loc în contextul în care Beijingul și New Delhi au încercat să repare relațiile tensionate în urma conflictelor soldate cu victime, dintre cele două țări, din Himalaya, în 2020.

Modi ar putea să se întâlnească atât cu Putin, cât și cu Xi la summitul SCO, iar Ambasada Rusiei la New Delhi a vorbit chiar și despre o posibilă întâlnire trilaterală între lideri.



Deși Trump a acuzat India că finanțează indirect războiul Rusiei împotriva Ucrainei prin achizițiile de petrol rusesc, el nu a luat măsuri similare împotriva Chinei – un alt cumpărător important, care a ajutat Moscova cu sprijin diplomatic și bunuri cu dublă utilizare, utile din punct de vedere militar.

Articol preluat de la Europa Liberă România.

