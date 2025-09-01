Ursula von der Leyen va ajunge, la capătul unui turneu estic cu peripeții, în România

Ursula von der Leyen este așteptată luni după-masă la baza militară aeriană Mihail Kogălniceanu și în portul militar Constanța, pe care le vizitează în compania președintelui român Nicușor Dan.

Este ultima etapă a vizitei ei începută săptămâna trecută în Finlanda și continuată în Estonia, Letonia, Lituania, Polonia și Bulgaria - țări estice din UE și NATO.

Peste tot, subiectul principal a fost fortificarea militară a țărilor est-europene în fața pericolului agresiunii rusești.

Dobrogea are o importanță multiplă pe fondul războiului din Ucraina: acolo se află una din cele mai mari baze aeriene NATO din Europa, Mihail Kogălniceanu; portul Constanța, la rândul lui, a fost utilizat pe scară largă, după invazia rusească din 2022, pentru exportul de bunuri ucrainene, mai ales grâne; iar județul dobrogean Tulcea se află peste Dunăre de porturile fluviale ucrainene lovite mereu de dronele rusești în cadrul războiului din țara vecină.

Ochi în ochi cu soldații belaruși

Duminică, 31 august, von der Leyen a vizitat împreună cu premierul polonez Donald Tusk un segment al graniței cu R. Belarus, țară care sprijină Rusia în invazia din Ucraina.

Varșovia acuză mereu Minskul că încurajează migranții ajunși pe teritoriul belarus să forțeze intrarea în Polonia (ca și în Lituania vecină) și implicit în UE, așa că a ridicat un gard metalic bine păzit în anumite secțiuni.

Reporterii care i-au însoțit duminică pe von der Leyen și Tusk au relatat că în timp ce ei vorbeau, de la pupitre aflate la câțiva metri de graniță, soldații din Belarus s-au apropiat de gardul ridicat de polonezi.

„Forțele armate ale Minskului – o rotiță esențială în mașina de război a lui Vladimir Putin – care priveau cu dispreț spre șefa UE și premierul Poloniei au devenit imaginea care a încheiat perfect un weekend dedicat diplomației”, a scris publicația Euractiv.

Publicația Politico.eu a scris că acest turneu este „cea mai importantă inițiativă diplomatică a Ursulei von der Leyen în domeniul securității și apărării UE de la începutul invaziei rusești pe scară largă în Ucraina.”

La granița cu Belarus, ea l-a numit pe președintele rus Vladimir Putin „un prădător”, iar în altă oprire din turneu, în Bulgaria, a repetat același calificativ.

Semnal GPS bruiat pe traseul avionului șefei CE

Un presupus atac de interferență rus care o viza pe Ursula von der Leyen a dezactivat serviciile de navigație GPS la un aeroport bulgar și a forțat avionul președintei Comisiei Europene să aterizeze folosind hărți tipărite, a relatat luni ziarul Financial Times.

Avionul care o ducea pe von der Leyen la Plovdiv, în Bulgaria, duminică după-amiază, a fost privat de instrumente electronice de navigație în timp ce se apropia de aeroportul orașului, în ceea ce trei oficiali informați despre incident au declarat că este tratat ca o operațiune de interferență rusă.

„Întregul sistem GPS al aeroportului a fost blocat”, a declarat unul dintre oficiali. După ce a survolat aeroportul timp de o oră, pilotul avionului a luat decizia de a ateriza manual, folosind hărți analogice, au adăugat aceștia.

Autoritatea bulgară pentru servicii de trafic aerian a confirmat incidentul într-o declarație pentru Financial Times. Ea a mai spus că „din februarie 2022, s-a înregistrat o creștere semnificativă a cazurilor de bruiaj [GPS] și, recent, de spoofing”. „Aceste interferențe perturbă recepția precisă a semnalelor [GPS], ceea ce duce la diverse provocări operaționale pentru aeronave și sistemele de la sol.”

Luni, incidentul a fost condamnat și confirmat de guvernul bulgar și de Comisia Europeană.

Mașina atacată în care (nu) era Ursula von der Leyen

Pentru ca vizita lui von der Leyen în Bulgaria să nu fie deloc simplă, tot duminică, partidul naționalist Renașterea a încercat să o împiedice pe președinta Comisiei Europene să intre într-o fabrică de arme din orașul bulgar Sopot, atacând un vehicul în care cei adunați credeau că se află ea.

Liderul partidului, Kostadin Kostadinov, care a cerut în trecut retragerea Bulgariei din NATO, a organizat demonstrații împreună cu un alt partid naționalist, Velicie, la uzinele de inginerie mecanică Vazov din Sopot, unde a cerut protejarea „suveranității naționale”.

Kostadinov a fost filmat în timp ce bloca un vehicul negru, susținând că poliția bulgară — care încerca să convingă demonstranții să lase mașina să treacă — „voia să mă calce”.

Într-un videoclip pe care l-a distribuit pe rețelele sociale, se vede cum demonstranții care purtau steaguri bulgare și ruse înconjoară mașina, care a continuat să avanseze, dar a fost lovită de mai multe ori cu unul dintre steaguri.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te