Igor Dodon: Acolo-s niște depozite cu armament vechi și-s vreo 2000 de soldați care nu-s ruși, sunt cetățeni ai Rusiei din Transnistria

Șeful statului a declarat că o decizie finală se va lua săptămâna viitoare, dar că staff-ul electoral al PSRM lucrează de mai mult timp. Igor Dodon insistă în continuare pe un scrutin parlamentar anticipat imediat după alegeri și crede că primul decret al viitorului președinte trebuie să fie dizolvarea legislativului actual și noi alegeri, pentru că actualul parlament și-a pierdut din legitimitate odată cu traseismul deputaților.

Europa Liberă: Așa-zisa regiune transnistreană a sărbătorit 30 de ani de la proclamarea așa-zisei independențe. Nu credeți că e sfidat dialogul între Chișinău și Tiraspol prin aceste evenimente organizate în stânga Nistrului?

Igor Dodon: „Și care-i soluția? Să ne pornim cu tancurile pe care nu le avem sau să declanșăm încă o dată un conflict?”

Europa Liberă: Nu, nimeni nu cred că și-ar dori...

Igor Dodon: „Eu cred că sunt care își doresc, sunt...”

Europa Liberă: Nu cred că și-ar dori cineva să se ajungă la vărsare de sânge.

Igor Dodon: „Sunt. Și cei care la Dvs. des vin își doresc lucrul acesta pentru o destabilizare. Noi mai bine mai puțin să facem declarații usturătoare și să avem un dialog eficient cu cei din stânga Nistrului. Cu liderul de la Tiraspol m-am văzut de 8 ori în acești 4 ani, cel mai activ dialog din toată perioadă care a fost în anterioară. Unele lucruri s-au soluționat care nu se rezolvau zeci de ani, următoarea perioadă, următoarea etapă, după alegerile prezidențiale, noi trebuie să începem dialogul asupra unui model de reintegrare a țării. Gata, ajunge – „pași mici”, coșul 1, coșul 2, coșul 3. Noi trebuie să avem o poziție foarte clară la Chișinău, pe care s-o punem pe masă, deschis, s-o discutăm și cu cei din stânga Nistrului, ei pot să nu fie de acord la prima etapă, s-o propunem partenerilor externi, formatului „5+2” și să începem s-o discutăm. Și lucrul acesta noi trebuie să-l facem, pentru că a trecut prea mult timp și eu sunt ferm convins că marea majoritate a locuitorilor din stânga Nistrului își doresc acest lucru și trebuie să ne mișcăm pe această cale. Și noi ne vom mișca pe această cale.”

Europa Liberă: Dar atunci când v-ați întâlnit cu Krasnoselski, ați gafat, intenționat l-ați numit președinte, că ați văzut, în spațiul public s-a discutat foarte mult că Igor Dodon l-ar fi recunoscut pe liderul transnistrean?

Igor Dodon: „Dvs. doar înțelegeți că asta totu-i politică, acestea-s declarații și învinuiri, indiferent ce aș spune, dacă-i spuneam pur și simplu Vadim Nicolaevici aveau să se anine de altceva. N-are nimic una cu alta, poziția conducerii Republicii Moldova față de regiunea transnistreană nu s-a schimbat, dacă suntem patrioți, dar eu mă consider patriot al Republicii Moldova. Asta-i parte a țării noastre, acolo-s moldoveni și noi trebuie mai repede nu numai de jure, așa cum recunosc toate țările lumii că, de jure, Transnistria îi Moldova, eu vreau și de facto problema aceasta s-o rezolvăm, dar pentru a atinge acest obiectiv de facto pot să-i zic și președinte, și vicepreședinte, și premier, și... Nu contează, e important să ating obiectivul.”

Europa Liberă: Există un singur președinte al Republicii Moldova.

Igor Dodon: „Da, un singur.”

Europa Liberă: Unii spun că această adresare ar fi însemnat că l-ați convins să trimită nu știu câți alegători pentru a vota pentru Igor Dodon, dacă se înscrie în cursa prezidențială.

Igor Dodon: „N-are nimic una cu alta. De exemplu, găgăuzii își numesc președinte bașcanul lor. Iaca, Irina Vlah este președintele găgăuzilor, conform legii lor.”

Europa Liberă: Auzim guvernatorul regiunii...

Igor Dodon: „Păi bine, noi zicem așa, dar la ei, conform legii cu privire la statutul special, de fapt, acesta-i conducătorul, președintele Găgăuziei. Și dacă o să luați traducerea de bașcan din limba găgăuză, o să vedeți că-i președinte.”

Europa Liberă: OK, dar parcă nu s-ar echivala. Totuși există un singur șef de stat pe care îl are Republica Moldova. Despre prezența alegătorilor din stânga Nistrului la alegeri, ce ne puteți spune?

Igor Dodon: „Nu cred că cineva își dorește să repete scenariul lui Plahotniuc de anul trecut. Eu sunt ferm convins că diferența între cel care va câștiga alegerile prezidențiale și cel care va pierde va fi mult mai mare decât numărul alegătorilor din Transnistria care au participat la alegeri.”

Europa Liberă: Dar admiteți că vor veni mulți?

Cu ce ocazie voi limitați dreptul cetățenilor Republicii Moldova să voteze?

Igor Dodon: „Nu. La ultimele alegeri prezidențiale, dacă nu greșesc, diferența a fost de 70-80 de mii de voturi, 4-5% sau cât a fost acolo. Eu cred că acum diferența va fi de peste 100 de mii de oameni, diferența între cel care va învinge și cel care va pierde. Și această diferență că, de fapt, asta contează, va fi net superioară la numărul de oameni din Transnistria și cetățenii Republicii Moldova care vor vota. Și atunci, pentru ce toată gălăgia asta? Pentru că acei care vor vota din Transnistria nu vor influența rezultatul final al acestor alegeri prezidențiale, dar lor trebuie să le oferi dreptul, pentru că eu aud din partea unor partide politice că ei au să blocheze drumuri, chestii, astea sunt dosare penale. Cu ce ocazie voi limitați dreptul cetățenilor Republicii Moldova să voteze?”

Europa Liberă: Eu am înțeles altceva, că fiecare concurent și-ar dori să ajungă la alegători, să discute, să-și promoveze platforma electorală.

Igor Dodon: „Acest lucru și l-au dorit toți în ultimii 20 și ceva de ani, nu-i în premieră, dar niciodată Chișinăul nu a blocat dreptul cetățenilor Republicii Moldova din stânga Nistrului să participe la alegeri. Au făcut-o transnistrenii de câteva ori și s-au deschis dosare penale de către autoritățile din Moldova, dar în premieră forțe politice de la Chișinău, care se consideră foarte democratice, proeuropene, îndeamnă să blocheze. Și eu știu primari de la PAS care nu vor să deschidă secții de votare pentru transnistreni. Dar ce înseamnă lucrul acesta? Asta-i dosar penal și instituțiile de stat vor acționa conform legislației.”

Europa Liberă: Cum ajung concurenții electorali să discute cu acei alegători?

Igor Dodon: „Nu au posibilitate, așa cum n-au avut nici 4 ani în urmă, nici 10, nici 20. Aceasta este o problemă, ceea ce ține conceptual de rezolvarea problemei transnistrene. Dar ei o să vă dau altă întrebare: Dar cum ajung concurenții electorali să discute acum cu alegătorii din Italia? Noi nu putem să zburăm în Italia în legătură cu COVID-ul. Și ce înseamnă în cazul acesta, că noi nu trebuie să deschidem secții de votare în Italia sau trebuie cetățenilor noștri care locuiesc în Italia sau Germania, sau în Rusia? În Rusia nu poți să mergi acum, în Rusia îi impus cod roșu pentru noi. Și în cazul acesta, dacă mergem după logica asta...”

Europa Liberă: Accesul la informație pentru cei de peste hotare, așa spun concurenții electorali, că ar fi mai mare.

Igor Dodon: „Noi suntem în secolul de tehnologii când accesul la informație...”

Europa Liberă: Eu am să fac un exercițiu, am să mă duc în stânga Nistrului, să discut cu alegătorii, să văd ce cunosc ei despre alegerile prezidențiale din Republica Moldova.

Igor Dodon: „Chiar vă rog, duceți-vă și în Italia și duceți-vă și în...”

Europa Liberă: Vorba Dvs., în Italia nu pot ajunge, în stânga Nistrului bănuiesc că o să am posibilitate să ajung mai ușor.

Igor Dodon: „Înseamnă că în stânga Nistrului îi mai deschis pentru acces?”

Europa Liberă: Dar vreau să văd ce spun oamenii de acolo, pentru că deseori când îi întrebi habar nu au cine sunt concurenți, ce promovează...

Igor Dodon: „Comparativ cu 10, 15, chiar și cu 4 ani în urmă, eu cred că rețelele de socializare, internetul, accesul este, pe internet poți să vezi orice televiziune dorești, de aceea eu cred că sunt informați destul de bine toți.”

Europa Liberă: Dvs. ați spus că trebuie Chișinăul totuși să propună un statut pentru regiunea transnistreană, pentru că s-a vorbit atât de mult despre pachetul „Berlin plus”, despre „pașii mici” și până la urmă se atestă că nu se înregistrează succese. Când poate să fie propus un asemenea statut și cum s-ar numi, pentru că ați fost învinuit foarte des că insistați pe federalizarea Republicii Moldova?

Igor Dodon: „Noi am discutat de multe ori, inclusiv în acest studio, despre federalizare. Repet, nu poate fi vorba de federalizare. Doi: în ceea ce ține de statut și formă – stat integru, cu autonomie separată a regiunii respective. În ce limite autonomia, aceasta ține de conceptul care ar fi bine să fie propus. Eu cred că la etapa aceasta de propus nu-i corect, pentru că noi suntem în campanie electorală și aici vor fi dezbateri o mulțime și poate fi element al campaniei electorale, dar după alegeri acest lucru trebuie făcut.”

Europa Liberă: Și ei vor renunța la valută, la vamă, la tot ce au ei, la însemnele lor în Transnistria?

Igor Dodon: „Unde ne grăbim noi? De aceea vă și spun că trebuie elaborat un statut, noi îl avem, eu știu cum mi-aș dori ca să fie lucrul acesta. Eu înțeleg ce lucruri trebuie să fie comune pentru un stat integru, eu înțeleg ce poate să fie a regiunii respective. Eu v-am spus, Găgăuzia are bașcanul ei și are parlamentul, guvernul lor, au legile lor...”

Europa Liberă: Dar au autonomie cultural-economică?

Nu poate fi stat în stat

Igor Dodon: „Da, dar restul totul este al statului comun, pentru că nu poate fi stat în stat, trebuie să fie frontieră comună, trebuie să fie sistem bancar comun, trebuie să fie sistem fiscal comun, trebuie să fie sistem judiciar comun, pentru că nu poți aici să dai 10 ani pentru un omor, dar acolo se dă 1 an și jumătate. Atunci, ce fel de stat e acesta?”

Europa Liberă: Drepturile omului să fie respectate în aceeași măsură...

Igor Dodon: „Peste tot au să fie aceleași, sunt niște lucruri conceptuale. De aceea atunci când vorbești despre reintegrarea unui stat, despre rezolvarea unei probleme trebuie să determini care sunt lucrurile de competență comună, ce poate să fie comun pentru toți și ce poți să delegi la nivelul autorităților, administrației, autonomiei regiunii ș.a.m.d. Aici va fi discuția cea mai mare.”

Europa Liberă: Dacă ar fi domnia legii în Republica Moldova, partea stângă ar accepta mai repede această reintegrare?

Igor Dodon: „Domnia a ce?”

Europa Liberă: A legii...

Igor Dodon: „Eu consider că marea majoritate a locuitorilor din stânga Nistrului își doresc integrarea țării.”

Europa Liberă: Dvs. ați spus că sunt câteva momente vulnerabile în dialogul Chișinău-Tiraspol, inclusiv sistemul bancar comun. Cum se înțelege la Chișinău și cum se înțelege la Tiraspol acest lucru?

Igor Dodon: „Noi avem câteva subiecte foarte sensibile curente și conceptuale. Curente: cu libera circulație, care a apărut din cauza COVID-19 și ea trebuie rezolvată cât se poate de repede.”

Europa Liberă: Și de ce încetinesc ei să mai retragă celelalte posturi?

Igor Dodon: „Eu cred că noi o să rezolvăm problema aceasta. Ei au redus de vreo 4 ori numărul de posturi, dar eu le-am spus...”

Europa Liberă: Au mai rămas 11.

Igor Dodon: „Au mai rămas 10-11 și trebuie scoase cât se poate de repede. Acestea-s probleme curente și sunt subiecte conceptuale, care țin de ce fel de stat să avem după reintegrare. Aceste subiecte conceptuale nu pot fi rezolvate cu „pași mici”; cu „pași mici” poți să rezolvi problema cu terenurile, cu „pași mici” rezolvi problema cu școlile, cu podul acela, dar dacă vrei să abordezi subiecte conceptuale, cum ar fi sistemul fiscal, nu poate fi la noi TVA, dar la dânșii impozit pe cifra de afaceri, lucrul acesta-i incompatibil. Și cum au să ducă afacerile cei din stânga Nistrului cu cei din dreapta Nistrului? Este vorba de sistemul bancar, nu poți rubla din Transnistria și aici leul și cum să faci toate tranzacțiile? Cu toate că leul acolo circulă, prin virament circulă între întreprinderi și ei recunosc lucrul acesta, pentru că atunci când „Moldavskaia GRĂS” primește de la noi lei pentru energia electrică și pe urmă leii aceștia apar la „Sheriff” sau la MMZ, înseamnă că la dânșii pe interior leul circulă. Recunoașteți lucrul acesta, că leul moldovenesc...”

Europa Liberă: Dar ei nu vor să recunoască...

Igor Dodon: „Leul cash circulă. Bine, neoficial, dar ei primesc lei, pentru că-i valută mai convertibilă decât ceea ce au ei acolo. De aceea sunt lucruri conceptuale și soluționarea lor depinde de cum va fi statul Republica Moldova după reintegrare și nu le poți rezolva acum cu „pași mici”. Trebuie întâi să te determini la ce vrei să ajungi, uite, noi vrem iaca așa stat să construim și de acolo să iei înapoi etapele cu toate problemele care sunt. Lucrul acesta se poate de făcut, el e real, dacă este voință, se poate de mișcat.”

Europa Liberă: O poziție fermă a Dvs. despre retragerea armatei de pe teritoriul Republicii Moldova?

Trebuie să recunoaștem în același timp că acolo nu-i armată

Igor Dodon: „Eu sunt ferm convins că ei trebuie să plece de acolo, noi suntem conștienți de faptul că noi suntem stat neutru, pe teritoriul Republicii Moldova nu trebuie să fie armate străine, dar trebuie să recunoaștem în același timp că acolo nu-i armată. Dvs. știți și eu știu, și americanii știu, acolo-s niște depozite cu armament vechi și-s vreo 2000 sau 1500 de soldați care nici nu-s ruși, care-s cetățeni ai Rusiei din Transnistria, moldoveni, care pur și simplu păzesc skladurile (depozitele) celea. Gata, acolo nu-i armată. Și cu cât mai repede...”

Europa Liberă: Da, dar depozitul acesta de la Cobasna prezintă risc?

Igor Dodon: „E foarte mare riscul! Și cu cât mai repede noi o să distrugem munițiile acelea, așa cum am convenit preventiv cu Șoigu în luna august anul trecut.”

Europa Liberă: După acea discuție nu s-a mai întâmplat nimic...

Igor Dodon: „Pentru că nu se vede mai departe ce va fi. Eu sunt optimist în ceea ce ține de rezolvarea acestei probleme, pentru că imediat ce se distrug munițiile acestea, o parte se distrug, o parte trebuie retrase, dispare necesitatea să fie acești soldați acolo. Da, misiunea de pacificare va mai fi o anumită perioadă, misiunea de pacificare nu-i o problemă, nu-i nicio problemă, pur și simplu trebuie scos și de făcut circulație liberă, fără a da pașapoarte, ca să treci încolo și încoace, așa că misiunea de pacificare o anumită perioadă poate să stea, dar acolo nu-s numai ruși, acolo-i și OSCE-ul. Și gata.”

Europa Liberă: Gazoductul Iași-Chișinău este funcțional?

Igor Dodon: „Este funcțional, dar cred că gaz mai mult se va duce încolo decât încoace.”

Europa Liberă: Adică?

Igor Dodon: „Noi înțelegem pentru ce el a fost construit și eu consider că este bine că a fost construit, pentru că minimizează riscurile prin care am trecut noi în 2009, eram prim-viceprim-ministru atunci, ministru al economii, când ucrainenii au închis și noi stăteam fără gaz. De aceea, acest gazoduct, din punctul acesta de vedere, este bun, dar noi înțelegem că pe acest gazoduct, dacă va fi o astfel de forță majoră, va veni tot gaz rusesc, care va veni pur și simplu primprejur. Acesta-i scopul acestui gazoduct.”

Europa Liberă: Tarifele la gaze se vor micșora?

Igor Dodon: „Se vor reduce, da.”

Europa Liberă: Pentru Occident se reduc cu 47 la sută, pentru Republica Moldova cu mai puțin.

Igor Dodon: „Nu-i corect, acestea-s speculații. Este vorba de prețurile spot și prețurile conform formulei de calcul. Dacă noi treceam la prețul spor anul trecut, noi trebuia să majorăm prețurile cu 45-50%, cum au făcut acum ucrainenii. Ucrainenii au majorat cu 50% tariful la gaze. Dacă noi treceam la preț spot, ce înseamnă preț spot? Prețul curent, care acum e un preț jos, acum avem un preț jos, atunci noi anul trecut trebuia să majorăm tariful cu 40-45% și eu am spus că noi vom menține contractul care la începutul anului prețul este sus și pe urmă se duce în jos. Noi ajungem în luna octombrie, la 1 octombrie cu prețul de circa 100 și ceva de dolari per mia de metri cubi în Moldova, nu la frontiera cu Rusia, pentru că sunt cheltuieli de transport, mi se pare că 40-50 de dolari, dar adus în Moldova, adică la frontieră el îi vreo 50 sau 60 de dolari, aici e 100, ceea ce ne va permite să reducem tarifele.

Mai mult ca atât, din discuțiile pe care le-am avut cu conducerea „Moldova-Gaz” reducerea tarifului acum ne va permite să nu atingem tariful, să nu-l creștem tot anul viitor, ținând cont de dinamica pe care noi am făcut pronosticul. Adică să fie o stabilitate pe piața energetică din Republica Moldova, ceea ce este bine. Exact aceeași situație avem și cu energia electrică, prețul e mult mai jos, de la 1 iulie avem contract cu Cuciurganul, prețul este mult mai jos decât a fost anterior, ceea ce ne-a permis să mergem cu reducerea tarifelor și la energia electrică.”

Europa Liberă: Dar de ce „Moldova-Gaz” nu permite un audit?

Igor Dodon: „Eu n-am auzit că nu permite. Cum nu permite?”

Europa Liberă: Cineva spunea că de când activează „Moldova-Gaz” niciodată nu a permis să i se facă un audit.

Igor Dodon: „Dar nu poate fi lucrul acesta, ei tot timpul au audit și ANRE-ul nu poate să aprobe tarifele până ce nu face un audit intern detaliat pe toate cifrele.”

Europa Liberă: Moldova va implementa Pachetul energetic 3?

Igor Dodon: „Este un angajament care trebuie respectat. Acolo sunt probleme tehnice în ceea ce ține de regiunea transnistreană, pentru că Pachetul 3 presupune unele proceduri. Eu le știu în detaliu, aici sunt probleme, dar tot ceea ce ține de „Moldova-Gaz”, de Chișinău toate acțiunile au fost deja lansate să se implementeze.”

Europa Liberă: Și pe final – unde veți întreprinde prima vizită, dacă mergeți în campania electorală și câștigați mandatul al doilea?

Igor Dodon: „Mai întâi să pornesc în campania electorală...”

Europa Liberă: Dar, oricum, contează totuși?

Igor Dodon: „Eu cred că așa cum a fost și în 2017, voi merge în Transnistria.”

Europa Liberă: Eu vorbesc de peste hotare...

Voi insista în continuare pe un rol mai important pentru instituția prezidențială

Igor Dodon: „Vom vedea care vor fi problemele la acea etapă, unde va fi necesară implicarea președintelui mai mult – în Est sau în Vest? Dar eu rămân pe poziția și vă promit câteva chestii importante în caz dacă voi candida la funcția de președinte, câteva lucruri importante. Primul: în politica internă – alegeri parlamentare anticipate; în politica externă – echilibru, păstrarea Acordului de Asociere cu UE, parteneriat strategic cu Rusia și cu restul care sunt semnate. În ceea ce ține de instituția prezidențială, eu voi insista în continuare pe un rol mai important pentru instituția prezidențială...”

Europa Liberă: Vreți mai multe atribuții să aibă șeful statului?

Igor Dodon: „Eu cred că președintele..., eu nu voi mai fi președinte, în caz dacă voi merge la mandat.”

Europa Liberă: Dar are nevoie de mai multe împuterniciri?

Igor Dodon: „Eu cred că da și v-am explicat de ce, riscul oligarhiei. Și aici e principial și mai sunt câteva lucruri principiale în domeniul social, multe lucruri, dar ele vor fi anunțate în caz dacă eu voi merge la funcția de președinte.”

Europa Liberă: Dialogul cu Uniunea Europeană astăzi unde a ajuns?

Igor Dodon: „Este bun, ei au acceptat Omnibus-ul, ei au dat tranșa după ce guvernul și-a îndeplinit toate angajamentele, tot ce a fost negociat cu Uniunea Europeană totul a fost îndeplinit, acest guvern și-a onorat toate obligațiunile, chiar mai mult decât guvernul Maiei Sandu. Guvernul Maiei Sandu primea avans de ochi frumoși, că-s de-ai lor, că-s de la PPE, dar guvernul Chicu primește pentru lucrul făcut concret.”

Europa Liberă: Un coleg de-al meu a calculat de câte ori v-ați întâlnit în mandatul Dvs. cu ambasadorul Rusiei la Chișinău, cu ambasadorul american la Chișinău și cu ambasadorul UE la Chișinău zicea că niciodată nu v-ați întâlnit.

Igor Dodon: „Cu ambasadorul UE?”

Europa Liberă: Da.

Igor Dodon: „Păi, noi ne-am văzut cu diferite ocazii.”

Europa Liberă: Dar nu l-ați primit niciodată să discutați?

Igor Dodon: „Eu îs deschis pentru toți, iaca, săptămâna viitoare, marți am o discuție cu toți ambasadorii acreditați la Chișinău. Și apropo, este o normă pe care eu în premieră o implementez, la o anumită perioadă îi invit pe toți și discutăm sincer despre politica internă, externă, ce va fi în următoarele 2-3 luni, cine va câștiga la alegeri... Iaca o să avem o discuție cu ei marți, așa, deschisă la toate subiectele.”

Europa Liberă: Mulțumim mult pentru această discuție. Nu am reușit să aflăm de la Dvs. când totuși decideți dacă mergeți sau nu în campania prezidențială.

Igor Dodon: „Răbdare, cu răbdarea treci și marea.”